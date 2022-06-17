Müge Anlı'da bu hafta neler oldu?

Dakikalar içinde ağabeyi Gökhan canlı yayına bağlandı. Kardeşi olduğunu yeni öğrendiğini söyleyen ağabey, Müge Anlı'nın isteği üzerine yayına gelmeyi kabul etti.
Babasının Tarlabaşında bir nalbur dükkanın çalıştığını öğrenen Tansu hayatta olduğu için çok sevindi. Yayın sonrası kavuşan baba-kız hasret giderdi...
Yaşadıklarını anlatan genç kadın, evlilik sitesinden tanıştığını söyledi. Almanya'dan sevgilisinin geldiğini, emekli olacağını söylediğinden de bahsetti. Arife Sazak, sevgilisinin eşini ise, görümcesi olarak tanıdığını anlattı.