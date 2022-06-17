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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı'da bu hafta neler oldu?

Canlı yayında yaşananlar...

GİRİŞ TARİHİ: 17.06.2022, 14:39 GÜNCELLEME TARİHİ: 17.06.2022, 14:42
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Müge Anlı'da bu hafta neler oldu?

Tansu Çetin Cuma günü Müge Anlı'ya babasını bulmak için başvurmuştu.

Müge Anlı'da bu hafta neler oldu?

Dakikalar içinde ağabeyi Gökhan canlı yayına bağlandı. Kardeşi olduğunu yeni öğrendiğini söyleyen ağabey, Müge Anlı'nın isteği üzerine yayına gelmeyi kabul etti.

Müge Anlı'da bu hafta neler oldu?

Babasının Tarlabaşında bir nalbur dükkanın çalıştığını öğrenen Tansu hayatta olduğu için çok sevindi. Yayın sonrası kavuşan baba-kız hasret giderdi...

Müge Anlı'da bu hafta neler oldu?

Pazartesi günü annesinin canlı yayına çıkıp kızını araması üzerine gündeme geldi konu...

Müge Anlı'da bu hafta neler oldu?

Dakikalar içinde Arife bulundu.

Müge Anlı'da bu hafta neler oldu?

Yaşadıklarını anlatan genç kadın, evlilik sitesinden tanıştığını söyledi. Almanya'dan sevgilisinin geldiğini, emekli olacağını söylediğinden de bahsetti. Arife Sazak, sevgilisinin eşini ise, görümcesi olarak tanıdığını anlattı.

Müge Anlı'da bu hafta neler oldu?

Motosikletini maskeli bir kişi yol kenarına bıraktı iddiası ortalığı karıştırdı.

Müge Anlı'da bu hafta neler oldu?

Canlı yayına bağlanan kız kardeşi ise, arkadaşlarından şüphelendiğini söyledi.

Müge Anlı'da bu hafta neler oldu?

Ahmet Ataoğlu bir işe mi karıştı?

Müge Anlı'da bu hafta neler oldu?

Sevil Kutlu'nun kaybıyla ilgili dikkatleri üzerine çekmişti.

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