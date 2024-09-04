Müge Anlı'da canlı yayında cinayet itirafı... Mezar açılacak...

atv'nin büyük bir merakla beklenen ve sezona hızlı bir giriş yapan programı Müge Anlı İle Tatlı Sert'in canlı yayınında cinayet itirafı geldi. Osmaniye'de yaşayan ve içtiği çorbanın ardından hayatını kaybeden Mehmet Yörük'ün ölümüyle ilgili iki kişi gözaltına alındı.
İddialar şu şekildeydi. Sebile Yörük yaşadığı rahatsızlıklardan dolayı üfürükçü Mustafa Samagan ile tanıştı. Konuşulanlar korkunçtu.
Sözde üfürükçünün zaten evli olan Sebile Yörük'e "benimle evlen yoksa fotoğraflarını kardeşlerine gösteririm!" şeklinde şantaj yaptığı öne sürüldü.
Çok geçmeden cinayet itirafı da geldi. Mehmet Yörük'ün hastalığının Mustafa Samagan'ın getirdiği sular sonrasında ilerlediğini anlatan Sebile cinayetin detaylarını da anlattı.
Sebile, sözde üfürükçünün "Bunu içince ölecek, aramızdan çekilecek ikimiz evleneceğiz." dediğini söyledi. Yayına bağlanan bir kişi Mustafa Yörük'ün ölümünden sonra Sebile Yörük ve Mustafa Samagan'ın dini nikah kıydıklarını iddia etti.
Mustafa Samagan, Sebile Yörük ile 6 yıldır sevgili olduklarını çıplak fotoğrafı kendisinin gönderdiği yönünde ifade verdi.