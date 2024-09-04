Müge Anlı'da canlı yayında cinayet itirafı... Mezar açılacak...

atv'nin büyük bir merakla beklenen ve sezona hızlı bir giriş yapan programı Müge Anlı İle Tatlı Sert'in canlı yayınında cinayet itirafı geldi. Osmaniye'de yaşayan ve içtiği çorbanın ardından hayatını kaybeden Mehmet Yörük'ün ölümüyle ilgili iki kişi gözaltına alındı.