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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Müge Anlı'da canlı yayında cinayet itirafı... Mezar açılacak...

Mehmet Yörük, sözde üfürükçü Mustafa Samagan tarafından zehirlenerek mi öldürüldü?

GİRİŞ TARİHİ: 04.09.2024, 10:41 GÜNCELLEME TARİHİ: 04.09.2024, 11:24
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Müge Anlı'da canlı yayında cinayet itirafı... Mezar açılacak...

atv'nin büyük bir merakla beklenen ve sezona hızlı bir giriş yapan programı Müge Anlı İle Tatlı Sert'in canlı yayınında cinayet itirafı geldi. Osmaniye'de yaşayan ve içtiği çorbanın ardından hayatını kaybeden Mehmet Yörük'ün ölümüyle ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Müge Anlı'da canlı yayında cinayet itirafı... Mezar açılacak...

İddialar şu şekildeydi. Sebile Yörük yaşadığı rahatsızlıklardan dolayı üfürükçü Mustafa Samagan ile tanıştı. Konuşulanlar korkunçtu.

Müge Anlı'da canlı yayında cinayet itirafı... Mezar açılacak...

Mustafa Samagan, Sebile Yörük'ün çıplak fotoğraflarını çekti.

Müge Anlı'da canlı yayında cinayet itirafı... Mezar açılacak...

Sözde üfürükçünün zaten evli olan Sebile Yörük'e "benimle evlen yoksa fotoğraflarını kardeşlerine gösteririm!" şeklinde şantaj yaptığı öne sürüldü.

Müge Anlı'da canlı yayında cinayet itirafı... Mezar açılacak...

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sorularına cevap veren Sebile, iddiaları doğruladı.

Müge Anlı'da canlı yayında cinayet itirafı... Mezar açılacak...

Çok geçmeden cinayet itirafı da geldi. Mehmet Yörük'ün hastalığının Mustafa Samagan'ın getirdiği sular sonrasında ilerlediğini anlatan Sebile cinayetin detaylarını da anlattı.

Müge Anlı'da canlı yayında cinayet itirafı... Mezar açılacak...

Sebile, sözde üfürükçünün "Bunu içince ölecek, aramızdan çekilecek ikimiz evleneceğiz." dediğini söyledi. Yayına bağlanan bir kişi Mustafa Yörük'ün ölümünden sonra Sebile Yörük ve Mustafa Samagan'ın dini nikah kıydıklarını iddia etti.

Müge Anlı'da canlı yayında cinayet itirafı... Mezar açılacak...

Canlı yayında Sebile Yörük ve Mustafa Samagan gözaltına alındı.

Müge Anlı'da canlı yayında cinayet itirafı... Mezar açılacak...

Mustafa Samagan, Sebile Yörük ile 6 yıldır sevgili olduklarını çıplak fotoğrafı kendisinin gönderdiği yönünde ifade verdi.

Müge Anlı'da canlı yayında cinayet itirafı... Mezar açılacak...

Samagan emniyette, cinayet iddialarını reddetti. Sebile Yörük ise canlı yayında anlattıklarını yazılı ifadesinde de belirtti.

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