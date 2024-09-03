Müge Anlı'da cinayet itirafı geldi! Mehmet Yörük'ü öldürdüğü ortaya çıktı!

Müge Anlı ve Tatlı Sert yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. Osmaniye'de evinde bir anda fenalaşarak hastaneye kaldırılan 53 yaşındaki Mehmet Yörük'ün şüpheli ölümü programda gündeme geldi. Mehmet Yörük'ün oğlu Ömer Furkan Yörük, babasının şüpheli ölümünde annesi Sebile'yi suçlayarak, Mustafa adında üfürükçü ile sevgilisi olduğunu iddia etmişti. İddiaların odağındaki üfürükçü Mustafa yayına geldi ve gerçek ortaya çıktı! Sebile Yörük, üfürükçü Mustafa'nın kocasını içirdiği su ile öldürdüğünü itiraf etti! Müge Anlı Mehmet Yörük olayı nedir? Mehmet Yörük neden öldürüldü? İşte tüm detaylar...