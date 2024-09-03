Müge Anlı'da cinayet itirafı geldi! Mehmet Yörük'ü öldürdüğü ortaya çıktı!

Müge Anlı ve Tatlı Sert yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. Osmaniye'de evinde bir anda fenalaşarak hastaneye kaldırılan 53 yaşındaki Mehmet Yörük'ün şüpheli ölümü programda gündeme geldi. Mehmet Yörük'ün oğlu Ömer Furkan Yörük, babasının şüpheli ölümünde annesi Sebile'yi suçlayarak, Mustafa adında üfürükçü ile sevgilisi olduğunu iddia etmişti. İddiaların odağındaki üfürükçü Mustafa yayına geldi ve gerçek ortaya çıktı! Sebile Yörük, üfürükçü Mustafa'nın kocasını içirdiği su ile öldürdüğünü itiraf etti! Müge Anlı Mehmet Yörük olayı nedir? Mehmet Yörük neden öldürüldü? İşte tüm detaylar...
Evinde bir anda fenalaşarak hastaneye kaldırılan 53 yaşındaki Mehmet Yörük, 12 Nisan 2024 günü şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti.
Oğlu Ömer Furkan Yörük, babasının şüpheli ölümünde annesi Sebile'yi suçlayarak Mustafa adında bir üfürükçü ile birlikte olduğunu iddia etti.
Ömer Furkan Yörük, babasının vefatından üç gün sonra üfürükçü Mustafa'nın annesini istemeye geldiğini, tüm bunlardan sonra şüphelenmeye başladığını anlattı.
Üfürükçü sevgilisi Mustafa'ya kavuşabilmek için kocasını zehirleyip öldürmek ile suçlanan Sebile Yörük canlı yayında oğlu ve gelini ile yüzleşti.
Müge Anlı, Sebile Yörük'e "Mustafa Bey gerçekten eşiniz öldükten 3 gün sonra sizi istedi mi?" diye sordu.
Üfürükçü Mustafa'nın kendisini istediğini ama kabul etmediğini söyleyen Sebile Yörük, kocasının ani ölümü ile ilgili soruları da yanıtsız bıraktı.
Sebile Yörük'ün kocasına çorba verdikten sonra fenalaştığı ortaya çıkarken, neden sonrasında üfürükçü Mustafa'yı aradığı soruldu.
Üfürükçü Mustafa'nın aile dostları olduğunu ve o yüzden aradığını söyleyen Sebile Yörük'ün çelişkili açıklamaları dikkat çekti.