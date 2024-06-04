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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı'da aranan ve cesedine ulaşılan Mehmet Ali Özdemir olayında flaş gelişme... Meryem'e şok gözaltı...

GİRİŞ TARİHİ: 04.06.2024, 16:58 GÜNCELLEME TARİHİ: 04.06.2024, 17:10
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Müge Anlı'da aranan ve cesedine ulaşılan Mehmet Ali Özdemir olayında flaş gelişme... Meryem'e şok gözaltı...

atv'nin fenomen programı Müge Anlı İle Tatlı Sert'te haftalarca aranan ve Antakya'da çalıların dibinde cansız bedenine ulaşılan 41 yaşındaki Mehmet Ali Özdemir cinayetinde flaş gelişmeler yaşandı. Olayın başından beri Özdemir Ailesi'nin şüphelendiği gelinleri Meryem ve ailesi gözaltına alındı.

Müge Anlı'da aranan ve cesedine ulaşılan Mehmet Ali Özdemir olayında flaş gelişme... Meryem'e şok gözaltı...

Hatay'ın Antakya ilçesinde esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Mehmet Ali Özdemir'in ailesi konunun akıbeti için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Şüpheli kaybın 3. haftasında acı haber geldi. Mehmet Ali Özdemir'in cesedine ulaşıldı. Genç adamın intihara mı yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırıldı. Gözler eş Meryem'in üzerindeydi.

Müge Anlı'da aranan ve cesedine ulaşılan Mehmet Ali Özdemir olayında flaş gelişme... Meryem'e şok gözaltı...

Müge Anlı üzer haberi canlı yayında duyurdu. Önce arabasıyla birlikte kaybolan Özdemir'in aracında sürtünme ve kan izine rastlandı. Sonrada aracından 750 metre uzağında bir çalıların dibinde cansız bedenine ulaşıldı.

Müge Anlı'da aranan ve cesedine ulaşılan Mehmet Ali Özdemir olayında flaş gelişme... Meryem'e şok gözaltı...

Eşi Mehmet Ali Özdemir ile sık sık sorunlar yaşadığı ortaya çıkan Meryem'in olay gününe dair yaptığı çelişkili açıklamalar dikkat çekmişti.

Müge Anlı'da aranan ve cesedine ulaşılan Mehmet Ali Özdemir olayında flaş gelişme... Meryem'e şok gözaltı...

Son dakika gelişmesi yaşandı. Meryem ve ailesi, Mehmet Ali Özdemir cinayetiyle ilgili gözaltına alındı.

Müge Anlı'da aranan ve cesedine ulaşılan Mehmet Ali Özdemir olayında flaş gelişme... Meryem'e şok gözaltı...

Meryem Özdemir 3 çocuğun babası Mehmet Ali Özdemir'i öldürdü mü? Korkunç olayda neler yaşandı? Detaylar Müge Anlı İle Tatlı Sert'te...

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