Müge Anlı'da aranan ve cesedine ulaşılan Mehmet Ali Özdemir olayında flaş gelişme... Meryem'e şok gözaltı...

Hatay'ın Antakya ilçesinde esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Mehmet Ali Özdemir'in ailesi konunun akıbeti için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Şüpheli kaybın 3. haftasında acı haber geldi. Mehmet Ali Özdemir'in cesedine ulaşıldı. Genç adamın intihara mı yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırıldı. Gözler eş Meryem'in üzerindeydi.