Müge Anlı'da çözüme kavuşan çifte cinayette baldız katili Zeynel Boyacı'ya ceza yağdı

atv'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aydınlatılan Ali Diken cinayetinin ardından Zeynel Boyacı'nın baldızı Zeynep Ece Aksay'ı da öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Ailesi, Ali Diken'in bulunması için Müge Anlı'dan yardım istedi. Zeynel Boyacı önce baldızını, sonra da tartıştığı motokurye Ali Diken'i öldürüp boş araziye gömdüğünü itiraf etti.