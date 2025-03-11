Müge Anlı'da çözüme kavuşan çifte cinayette baldız katili Zeynel Boyacı'ya ceza yağdı

atv'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aydınlatılan Ali Diken cinayetinin ardından Zeynel Boyacı'nın baldızı Zeynep Ece Aksay'ı da öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Ailesi, Ali Diken'in bulunması için Müge Anlı'dan yardım istedi. Zeynel Boyacı önce baldızını, sonra da tartıştığı motokurye Ali Diken'i öldürüp boş araziye gömdüğünü itiraf etti.
Zeynel Boyacı'ya ceza yağdı. İki genci hayattan koparan Zeynel Boyacı olayı nedir? Zeynel Boyacı ne kadar ceza aldı?
Antalya'daki tüyler ürperten cinayetlerle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Zeynel Boyacı hakim karşısına çıktı.
İki kişiyi öldüren Zeynel Boyacı baldızını madde bağımlısı bir gençle ilişki yaşadığı için dövdüğünü söyledi.
Mahkeme heyeti; Boyacı'yı, baldızını 'Kasten öldürme' suçundan ömür boyu, Ali Diken'i 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.