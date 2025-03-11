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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı'da çözüme kavuşan çifte cinayette baldız katili Zeynel Boyacı'ya ceza yağdı

GİRİŞ TARİHİ: 11.03.2025, 11:31 GÜNCELLEME TARİHİ: 11.03.2025, 11:39
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Müge Anlı'da çözüme kavuşan çifte cinayette baldız katili Zeynel Boyacı'ya ceza yağdı

atv'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aydınlatılan Ali Diken cinayetinin ardından Zeynel Boyacı'nın baldızı Zeynep Ece Aksay'ı da öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Ailesi, Ali Diken'in bulunması için Müge Anlı'dan yardım istedi. Zeynel Boyacı önce baldızını, sonra da tartıştığı motokurye Ali Diken'i öldürüp boş araziye gömdüğünü itiraf etti.

Müge Anlı'da çözüme kavuşan çifte cinayette baldız katili Zeynel Boyacı'ya ceza yağdı

Zeynel Boyacı'ya ceza yağdı. İki genci hayattan koparan Zeynel Boyacı olayı nedir? Zeynel Boyacı ne kadar ceza aldı?

Müge Anlı'da çözüme kavuşan çifte cinayette baldız katili Zeynel Boyacı'ya ceza yağdı

Antalya'daki tüyler ürperten cinayetlerle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Zeynel Boyacı hakim karşısına çıktı.

Müge Anlı'da çözüme kavuşan çifte cinayette baldız katili Zeynel Boyacı'ya ceza yağdı

İki kişiyi öldüren Zeynel Boyacı baldızını madde bağımlısı bir gençle ilişki yaşadığı için dövdüğünü söyledi.

Müge Anlı'da çözüme kavuşan çifte cinayette baldız katili Zeynel Boyacı'ya ceza yağdı

Zeynel Boyacı, Ali Diken cinayetini kabul ederken baldınızı öldürmediğini öne sürdü.

Müge Anlı'da çözüme kavuşan çifte cinayette baldız katili Zeynel Boyacı'ya ceza yağdı

İki cesedin aynı arazide bulunması delil olarak sayıldı.

Müge Anlı'da çözüme kavuşan çifte cinayette baldız katili Zeynel Boyacı'ya ceza yağdı

Mahkeme heyeti; Boyacı'yı, baldızını 'Kasten öldürme' suçundan ömür boyu, Ali Diken'i 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Müge Anlı'da çözüme kavuşan çifte cinayette baldız katili Zeynel Boyacı'ya ceza yağdı

Zeynel Boyacı'ya, Ali Diken'e karşı 'Yağma' suçundan da 14 yıl hapis cezası verildi.

Müge Anlı'da çözüme kavuşan çifte cinayette baldız katili Zeynel Boyacı'ya ceza yağdı

Diğer 2 sanık ise beraat etti.

Müge Anlı'da çözüme kavuşan çifte cinayette baldız katili Zeynel Boyacı'ya ceza yağdı

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi her gün canlı yayınla 10.00'da atv'de

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