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Müge Anlı'da dakikalar içinde mucize yaşandı

GİRİŞ TARİHİ: 09.10.2023, 14:58 GÜNCELLEME TARİHİ: 09.10.2023, 15:47
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Müge Anlı'da dakikalar içinde mucize yaşandı

21 yaşındaki Cem Koç biyolojik annesini aramak için Müge Anlı'nın kapısını çaldı.

Müge Anlı'da dakikalar içinde mucize yaşandı

Şaşırtıcı hikaye şöyle başladı; Cem Koç, babasının annesi ile tanıştığında evli olduğunu, kendisinin dünyaya geldiği zaman vefat ettiğini ve kendisine vefat eden babasının resmi nikahlı eşinin baktığını büyüttüğünü anlattı.

Müge Anlı'da dakikalar içinde mucize yaşandı

Öz annesinin babasıyla tanışmasını anlatan Cem Koç, annesinin uzaktan bir akrabasıyla babasının evine misafirliğe gittiği sırada tanıştıklarını söyledi.

Müge Anlı'da dakikalar içinde mucize yaşandı

Anne ve babasının bu birliktelikten sonra beraber yaşadıklarını, kendisini doğduğunda hasta olduğunu ve o yüzden halasına bırakıldığını bildiğini ifade etti.

Müge Anlı'da dakikalar içinde mucize yaşandı

O sırada da babasının vefat ettiğini, annesinin kendisini alacağım deyip bıraktığını ve bir daha aramadığını söyledi.

Müge Anlı'da dakikalar içinde mucize yaşandı

Cem Koç'un elindeki annesine ait olan Nazan Reyis'in fotoğrafı yayına verildi.

Müge Anlı'da dakikalar içinde mucize yaşandı

Müge Anlı, annesinin o sırada evli olup olmadığını sordu.

Müge Anlı'da dakikalar içinde mucize yaşandı

Cem Koç, ne evli ne de kardeşleri olduğunu bilmediğini söyledi.

Müge Anlı'da dakikalar içinde mucize yaşandı

Kendisine üvey annesinin baktığını söyleyen genç adam, kardeşleriyle birlikte büyüdüğünü, üvey annesinin kendisine çok iyi baktığından da bahsetti.

Müge Anlı'da dakikalar içinde mucize yaşandı

Üvey annesinin hayatta olduğunu ve minnet borcu olduğunu gözyaşlarıyla Müge Anlı'ya söyledi.

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