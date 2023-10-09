Müge Anlı'da dakikalar içinde mucize yaşandı

Şaşırtıcı hikaye şöyle başladı; Cem Koç, babasının annesi ile tanıştığında evli olduğunu, kendisinin dünyaya geldiği zaman vefat ettiğini ve kendisine vefat eden babasının resmi nikahlı eşinin baktığını büyüttüğünü anlattı.
Öz annesinin babasıyla tanışmasını anlatan Cem Koç, annesinin uzaktan bir akrabasıyla babasının evine misafirliğe gittiği sırada tanıştıklarını söyledi.
Anne ve babasının bu birliktelikten sonra beraber yaşadıklarını, kendisini doğduğunda hasta olduğunu ve o yüzden halasına bırakıldığını bildiğini ifade etti.
O sırada da babasının vefat ettiğini, annesinin kendisini alacağım deyip bıraktığını ve bir daha aramadığını söyledi.
Kendisine üvey annesinin baktığını söyleyen genç adam, kardeşleriyle birlikte büyüdüğünü, üvey annesinin kendisine çok iyi baktığından da bahsetti.