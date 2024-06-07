Müge Anlı'da dehşete düşüren olay... Öldürüp kıyma makinasından çekmişler!

Kahramanmaraş'ta bir süre önce sırra kadem basan 33 yaşındaki Güllü Çolak ve çocuklarının akıbeti merak edilince yollar araştırmacı gazeteci Müge Anlı ile kesişti. Güllü'yü merak eden kişiler soluğu Müge Anlı İle Tatlı Sert'te aldı. Güllü Çolak'ın yeğeni Ahmet'in de stüdyoya gelmesiyle kan donduran bir olay anlatıldı.