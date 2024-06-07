Müge Anlı'da dehşete düşüren olay... Öldürüp kıyma makinasından çekmişler!

atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı İle Tatlı Sert'e resmi nikahsız eşi Güllü Çolak'ı aramak için başvuran Mehmet, duyanları şok eden bir konunun olayını fitilledi. Güllü Çolak, abisi ve annesinin bir kişiyi "öldürüp kıyma makinasından çektikleri" iddiası tüyleri ürpertti.
Kahramanmaraş'ta bir süre önce sırra kadem basan 33 yaşındaki Güllü Çolak ve çocuklarının akıbeti merak edilince yollar araştırmacı gazeteci Müge Anlı ile kesişti. Güllü'yü merak eden kişiler soluğu Müge Anlı İle Tatlı Sert'te aldı. Güllü Çolak'ın yeğeni Ahmet'in de stüdyoya gelmesiyle kan donduran bir olay anlatıldı.
"Babaannem, halam ve amcam bir kişiyi öldürüp kıyma makinasından geçirdiler!" diyen Ahmet'in sözleri karşısında stüdyo buz kesti.
İki farklı adamdan evlatları olan ve çocuklarının babası konusunda kesin konuşmayan Güllü Çolak'ın neden iki aydır ortadan kaybolduğunu merak edenler stüdyoda bildiklerini anlatmaya başladı.
Yayına bağlanan bir izleyici Güllü Çolak ve annesinin zengin bir adamdan yüklü miktarda borç aldıklarını söyledi.
Daha sonra bu kişiyi bir daha görmediklerini anlatan izleyici, öldürülüp kıyma makinasından çekilen kişinin bu adam olabileceğine dikkat çekti.
Güllü'nün artık kıyma yememesi ve gördüğünde bile hastanelik olacak kadar hastalanması da yayına yansıyanlar arasındaydı. Sosyal medya bu iddialarla çalkalandı. Zorunlu vejetaryen oldu paylaşımları büyük yankı buldu.