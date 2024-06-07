canli-yayin
CANLI YAYIN
Müge Anlı ile Tatlı Sert
10
BİLDİRİMLER
  • Kuruluş Osman - Sezon Finali Fragmanı
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
    Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
    Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru YENİ BÖLÜM
  • Aldatmak
    Aldatmak YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı'da dehşete düşüren olay... Öldürüp kıyma makinasından çekmişler!

GİRİŞ TARİHİ: 07.06.2024, 11:54 GÜNCELLEME TARİHİ: 07.06.2024, 12:19
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Müge Anlı'da dehşete düşüren olay... Öldürüp kıyma makinasından çekmişler!

atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı İle Tatlı Sert'e resmi nikahsız eşi Güllü Çolak'ı aramak için başvuran Mehmet, duyanları şok eden bir konunun olayını fitilledi. Güllü Çolak, abisi ve annesinin bir kişiyi "öldürüp kıyma makinasından çektikleri" iddiası tüyleri ürpertti.

Müge Anlı'da dehşete düşüren olay... Öldürüp kıyma makinasından çekmişler!

Kahramanmaraş'ta bir süre önce sırra kadem basan 33 yaşındaki Güllü Çolak ve çocuklarının akıbeti merak edilince yollar araştırmacı gazeteci Müge Anlı ile kesişti. Güllü'yü merak eden kişiler soluğu Müge Anlı İle Tatlı Sert'te aldı. Güllü Çolak'ın yeğeni Ahmet'in de stüdyoya gelmesiyle kan donduran bir olay anlatıldı.

Müge Anlı'da dehşete düşüren olay... Öldürüp kıyma makinasından çekmişler!

"Babaannem, halam ve amcam bir kişiyi öldürüp kıyma makinasından geçirdiler!" diyen Ahmet'in sözleri karşısında stüdyo buz kesti.

Müge Anlı'da dehşete düşüren olay... Öldürüp kıyma makinasından çekmişler!

İki farklı adamdan evlatları olan ve çocuklarının babası konusunda kesin konuşmayan Güllü Çolak'ın neden iki aydır ortadan kaybolduğunu merak edenler stüdyoda bildiklerini anlatmaya başladı.

Müge Anlı'da dehşete düşüren olay... Öldürüp kıyma makinasından çekmişler!

Yayına bağlanan bir izleyici Güllü Çolak ve annesinin zengin bir adamdan yüklü miktarda borç aldıklarını söyledi.

Müge Anlı'da dehşete düşüren olay... Öldürüp kıyma makinasından çekmişler!

Daha sonra bu kişiyi bir daha görmediklerini anlatan izleyici, öldürülüp kıyma makinasından çekilen kişinin bu adam olabileceğine dikkat çekti.

Müge Anlı'da dehşete düşüren olay... Öldürüp kıyma makinasından çekmişler!

Güllü Çolak'ın bu olayı kapatmak için ortadan yok olmuş olabileceği üzerinde duruldu.

Müge Anlı'da dehşete düşüren olay... Öldürüp kıyma makinasından çekmişler!

Güllü'nün artık kıyma yememesi ve gördüğünde bile hastanelik olacak kadar hastalanması da yayına yansıyanlar arasındaydı. Sosyal medya bu iddialarla çalkalandı. Zorunlu vejetaryen oldu paylaşımları büyük yankı buldu.

Müge Anlı'da dehşete düşüren olay... Öldürüp kıyma makinasından çekmişler!

Haklarındaki iddiaları reddeden Çolak Ailesi, kıymayı çok sevdiklerini söyledi.

Müge Anlı'da dehşete düşüren olay... Öldürüp kıyma makinasından çekmişler!

Çalkantılı aşk hayatıyla ilgili söylediği sözlerle de tepki çeken Güllü, izleyenlerin tepkisini çekti.

DİĞER GALERİLER
ARAMA
CANLI YAYIN