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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı’da esrarengiz kayıp... 10 yıldır kayıp olan Mehmet Çetin'e ne oldu?

2015'te Isparta'dan şüpheli bir şekilde kaybolan Mehmet Çetin'in esrarengiz kaybı Müge Anlı'da gündeme geldi. Yakınları 10 yıldır izine rastlanmayan talihsiz adamın Bayram Akçay tarafından öldürüldüğünü düşünüyor. Ailenin iddasına göre Bayram Akçay'ın kayıp olan oğulları hakkında köyde dedikodu çıkardığı "Cinsiyet değiştirdi, aramayın" dediği öğrenildi. Çelişkili ifadeleriyle dikkat çeken Bayram Akçay'ın anlattıkları kafa karıştırdı. İşte detaylar...

GİRİŞ TARİHİ: 17.04.2025, 15:57 GÜNCELLEME TARİHİ: 17.04.2025, 15:59
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Müge Anlı’da esrarengiz kayıp... 10 yıldır kayıp olan Mehmet Çetin'e ne oldu?

32 yaşındaki Mehmet Çetin, 10 Ekim 2015'te Isparta'dan şüpheli şekilde kayboldu.

Müge Anlı’da esrarengiz kayıp... 10 yıldır kayıp olan Mehmet Çetin'e ne oldu?

Müge Anlı'nın kapısını çalan ailesi 10 yıldır izine rastlamadıkları oğullarının öldürüldüğünü düşünüyor.

Müge Anlı’da esrarengiz kayıp... 10 yıldır kayıp olan Mehmet Çetin'e ne oldu?

Ailenin iddiasına göre oğulları Mehmet'in en son Bayram Akçay adlı arkadaşıyla görüştüğünü ve aralarında bir kavga olduğuydu.

Müge Anlı’da esrarengiz kayıp... 10 yıldır kayıp olan Mehmet Çetin'e ne oldu?

Bayram Akçay'ın köyde oğlu için dedikodular çıkardığını söyleyen baba Ali Çetin'in anlattıkları herkesi şaşırttı.

Müge Anlı’da esrarengiz kayıp... 10 yıldır kayıp olan Mehmet Çetin'e ne oldu?

Baba Ali Çetin'in anlattıklarına göre Bayram Akçay'ın oğlu Mehmet Çetin'in cinsiyet değiştirdiğini ve Antalya'ya kaçtığını söylemesi dikkatlerini çekmişti.

Müge Anlı’da esrarengiz kayıp... 10 yıldır kayıp olan Mehmet Çetin'e ne oldu?

10 yıldır oğlunun kaybıyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldığını anlatan Ali Çetin, "Başka bir kadınla gittiği o yüzden de öldürülmüş olabileceği kulağımıza geldi" dedi.

Müge Anlı’da esrarengiz kayıp... 10 yıldır kayıp olan Mehmet Çetin'e ne oldu?

Baba Ali Çetin'in kuşkularının odağında gelini de vardı.

Müge Anlı’da esrarengiz kayıp... 10 yıldır kayıp olan Mehmet Çetin'e ne oldu?

Mehmet Çetin'in eşiyle son görüştüğü arkadaşı Bayram Akçay'ın defalarca kez telefonda konuştuklarını da öne süren Ali Çetin, "Telefon konuşmaları oğlumun hem kaybından önce hem de kaybından sonra olmuş" dedi.

Müge Anlı’da esrarengiz kayıp... 10 yıldır kayıp olan Mehmet Çetin'e ne oldu?

Bayram Akçay'ın köyde yaydığı "cinsiyet değiştirme" dedikoduları yüzünden oğullarını yıllardır arayamadıklarını söyleyen aile, "Bayram amacına ulaşmış oldu, yavrumuzu yok ettiler" dedi.

Müge Anlı’da esrarengiz kayıp... 10 yıldır kayıp olan Mehmet Çetin'e ne oldu?

Ailenin iddialarına yanıt vermek için canlı yayına katılan Bayram Akçay çelişkili ifadeleriyle dikkat çekti.

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