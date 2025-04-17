Müge Anlı’da esrarengiz kayıp... 10 yıldır kayıp olan Mehmet Çetin'e ne oldu?

Müge Anlı'nın kapısını çalan ailesi 10 yıldır izine rastlamadıkları oğullarının öldürüldüğünü düşünüyor.
Ailenin iddiasına göre oğulları Mehmet'in en son Bayram Akçay adlı arkadaşıyla görüştüğünü ve aralarında bir kavga olduğuydu.
Bayram Akçay'ın köyde oğlu için dedikodular çıkardığını söyleyen baba Ali Çetin'in anlattıkları herkesi şaşırttı.
Baba Ali Çetin'in anlattıklarına göre Bayram Akçay'ın oğlu Mehmet Çetin'in cinsiyet değiştirdiğini ve Antalya'ya kaçtığını söylemesi dikkatlerini çekmişti.
10 yıldır oğlunun kaybıyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldığını anlatan Ali Çetin, "Başka bir kadınla gittiği o yüzden de öldürülmüş olabileceği kulağımıza geldi" dedi.
Mehmet Çetin'in eşiyle son görüştüğü arkadaşı Bayram Akçay'ın defalarca kez telefonda konuştuklarını da öne süren Ali Çetin, "Telefon konuşmaları oğlumun hem kaybından önce hem de kaybından sonra olmuş" dedi.
Bayram Akçay'ın köyde yaydığı "cinsiyet değiştirme" dedikoduları yüzünden oğullarını yıllardır arayamadıklarını söyleyen aile, "Bayram amacına ulaşmış oldu, yavrumuzu yok ettiler" dedi.