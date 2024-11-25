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Müge Anlı'da esrarengiz kayıp! 2008'de kaybolan Tutku Dilara Kayıkçı kaçırıldı mı? Öldürüldü mü?

Samsun'un Terme ilçesinde 16 yıl önce kaybolan Tutku Dilara Kayıkçı'nın konusu Müge Anlı'ya damga vurdu. 9 yaşında kaybolan Tutku Dilara Kayıkçı'nın esrarengiz kaybıyla ilgili şüphe okları baba Mustafa Kayıkçı üzerinde durulurken, küçük kızın kaçırılmış olabileceği de iddialar arasındaydı. Müge Anlı Dilara Kayıkçı olayı nedir? Tutku Dilara Kayıkçı'ya ne oldu, bulundu mu? İşte tüm detaylar...

GİRİŞ TARİHİ: 25.11.2024, 13:30 GÜNCELLEME TARİHİ: 25.11.2024, 13:38
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Müge Anlı'da esrarengiz kayıp! 2008'de kaybolan Tutku Dilara Kayıkçı kaçırıldı mı? Öldürüldü mü?

2008'de kaybolan Tutku Dilara Kayıkçı ile ilgili baba Mustafa Kayıkçı tarafından evlatlık verildiği üzerine durulurken bir iddiaya göre de küçük kız bir adam tarafından kaçırılmıştı.

Müge Anlı'da esrarengiz kayıp! 2008'de kaybolan Tutku Dilara Kayıkçı kaçırıldı mı? Öldürüldü mü?

Baba Mustafa Kayıkçı'nın küçük kıza zarar verdiği ya da onu para karşılığı evlatlık verdiği de diğer iddialar arasındaydı.

Müge Anlı'da esrarengiz kayıp! 2008'de kaybolan Tutku Dilara Kayıkçı kaçırıldı mı? Öldürüldü mü?

Mustafa Kayıkçı, kaybolan kızıyla ilgili soruları yanıtlayarak, "Bu çocuğu ne verdim ne de sattım. Çocuğun nerde olduğundan haberim yok" dedi.

Müge Anlı'da esrarengiz kayıp! 2008'de kaybolan Tutku Dilara Kayıkçı kaçırıldı mı? Öldürüldü mü?

İhtimaller üzerinde duran Müge Anlı, canlı yayınında Tutku'nun kardeşi Umut'u da misafir etti.

Müge Anlı'da esrarengiz kayıp! 2008'de kaybolan Tutku Dilara Kayıkçı kaçırıldı mı? Öldürüldü mü?

Ablasının kendisi 5 yaşındayken parktan kaçırıldığını söyleyen Umut Kayıkçı'nın anlattıkları herkesi şoke etti.

Müge Anlı'da esrarengiz kayıp! 2008'de kaybolan Tutku Dilara Kayıkçı kaçırıldı mı? Öldürüldü mü?

Tutku Dilara Kayıkçı kardeşi Umut Kayıkçı, Müge Anlı'nın programında olay günü yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

Müge Anlı'da esrarengiz kayıp! 2008'de kaybolan Tutku Dilara Kayıkçı kaçırıldı mı? Öldürüldü mü?

"Yaşadıklarımı travmatik bir şekilde hatırlıyorum. O zaman 5 yaşındaydım. Ablam Tutku Dilara'yı parka gitmeye ikna ettik ve hep birlikte parka gittik. Ancak orada yaşı büyük bir kişi ablamın yanına yaklaştı. Onu zorla alıp götürdü ve bizi oradan uzaklaştırdı. Korkuyla eve döndüm ve anneme olanları anlattım. Annem, elinde bir tepsiyle mutfaktaydı. Duydukları karşısında çığlık atarak tepsiyi yere düşürdü" dedi.

Müge Anlı'da esrarengiz kayıp! 2008'de kaybolan Tutku Dilara Kayıkçı kaçırıldı mı? Öldürüldü mü?

Umut Kayıkçı'nın tutarsız ifadeleri ve kaybolan kız kardeşi hakkında verdiği bilgiler, gerçekleri bildiği yönünde pek çok soru işareti bıraktı.

Müge Anlı'da esrarengiz kayıp! 2008'de kaybolan Tutku Dilara Kayıkçı kaçırıldı mı? Öldürüldü mü?

25 Kasım 2024 canlı yayınında ise olayın seyrini değiştirecek bazı detayları gündeme geldi. Kayıp çocuğun ağabeyini tanıyan gizli tanık Müge Anlı'nın ekibine konuştu.

Müge Anlı'da esrarengiz kayıp! 2008'de kaybolan Tutku Dilara Kayıkçı kaçırıldı mı? Öldürüldü mü?

Gizli tanık, ağabey Selçuk'un "Kız kardeşim Tutku Dilara'nın yerini biliyorum" dediğini iddia etmişti. Bir gördü şahidi daha benzer bir iddiada bulundu. Selçuk'un "babam, kardeşimi para karşılığı sattı" dediğini anlatı.

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