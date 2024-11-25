Müge Anlı'da esrarengiz kayıp! 2008'de kaybolan Tutku Dilara Kayıkçı kaçırıldı mı? Öldürüldü mü?

"Yaşadıklarımı travmatik bir şekilde hatırlıyorum. O zaman 5 yaşındaydım. Ablam Tutku Dilara'yı parka gitmeye ikna ettik ve hep birlikte parka gittik. Ancak orada yaşı büyük bir kişi ablamın yanına yaklaştı. Onu zorla alıp götürdü ve bizi oradan uzaklaştırdı. Korkuyla eve döndüm ve anneme olanları anlattım. Annem, elinde bir tepsiyle mutfaktaydı. Duydukları karşısında çığlık atarak tepsiyi yere düşürdü" dedi.