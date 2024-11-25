Müge Anlı'da esrarengiz kayıp! 2008'de kaybolan Tutku Dilara Kayıkçı kaçırıldı mı? Öldürüldü mü?

2008'de kaybolan Tutku Dilara Kayıkçı ile ilgili baba Mustafa Kayıkçı tarafından evlatlık verildiği üzerine durulurken bir iddiaya göre de küçük kız bir adam tarafından kaçırılmıştı.
Baba Mustafa Kayıkçı'nın küçük kıza zarar verdiği ya da onu para karşılığı evlatlık verdiği de diğer iddialar arasındaydı.
Mustafa Kayıkçı, kaybolan kızıyla ilgili soruları yanıtlayarak, "Bu çocuğu ne verdim ne de sattım. Çocuğun nerde olduğundan haberim yok" dedi.
Ablasının kendisi 5 yaşındayken parktan kaçırıldığını söyleyen Umut Kayıkçı'nın anlattıkları herkesi şoke etti.
Tutku Dilara Kayıkçı kardeşi Umut Kayıkçı, Müge Anlı'nın programında olay günü yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:
"Yaşadıklarımı travmatik bir şekilde hatırlıyorum. O zaman 5 yaşındaydım. Ablam Tutku Dilara'yı parka gitmeye ikna ettik ve hep birlikte parka gittik. Ancak orada yaşı büyük bir kişi ablamın yanına yaklaştı. Onu zorla alıp götürdü ve bizi oradan uzaklaştırdı. Korkuyla eve döndüm ve anneme olanları anlattım. Annem, elinde bir tepsiyle mutfaktaydı. Duydukları karşısında çığlık atarak tepsiyi yere düşürdü" dedi.
Umut Kayıkçı'nın tutarsız ifadeleri ve kaybolan kız kardeşi hakkında verdiği bilgiler, gerçekleri bildiği yönünde pek çok soru işareti bıraktı.
25 Kasım 2024 canlı yayınında ise olayın seyrini değiştirecek bazı detayları gündeme geldi. Kayıp çocuğun ağabeyini tanıyan gizli tanık Müge Anlı'nın ekibine konuştu.