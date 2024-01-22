Film gibi olay... Müge Anlı canlı yayını ihbar kabul edildi

atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına biyolojik ailesini aramaya gelen Ahsen Nur, babasına ve kardeşlerine kavuştu. Ancak sonrasında yaşananlar izleyiciyi adeta çileden çıkardı. Baba Mustafa Türel'in evlatlarının sayısını bile bilmemesi tepki topladı. Yaşanan olaylara "Haberim yok!" diyen Türel rahat tavırlarıyla dikkat çekti.
10'un üzerinde çoğu olduğu iddia edilen ve evlatlarından bihaber olan babaya tepki yağdı.Yayını ihbar kabul eden Aile Bakanlığı'ndan bırakılan çocukların babası ile ilgili suç duyurusunda bulanacağı haberi geldi.