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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Film gibi olay... Müge Anlı canlı yayını ihbar kabul edildi

GİRİŞ TARİHİ: 22.01.2024, 12:34 GÜNCELLEME TARİHİ: 22.01.2024, 12:53
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Film gibi olay... Müge Anlı canlı yayını ihbar kabul edildi

atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına biyolojik ailesini aramaya gelen Ahsen Nur, babasına ve kardeşlerine kavuştu. Ancak sonrasında yaşananlar izleyiciyi adeta çileden çıkardı. Baba Mustafa Türel'in evlatlarının sayısını bile bilmemesi tepki topladı. Yaşanan olaylara "Haberim yok!" diyen Türel rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

Film gibi olay... Müge Anlı canlı yayını ihbar kabul edildi

Ahsen Nur, ailesini aramak için Müge Anlı'dan yardım istedi.

Film gibi olay... Müge Anlı canlı yayını ihbar kabul edildi

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, kısa sürede genç kızın babasını ve bir kardeşini buldu.

Film gibi olay... Müge Anlı canlı yayını ihbar kabul edildi

Baba kız canlı yayında kucaklaştı.

Film gibi olay... Müge Anlı canlı yayını ihbar kabul edildi

Yayına gelen telefonlar geçmişe ışık tuttu.

Film gibi olay... Müge Anlı canlı yayını ihbar kabul edildi

Mustafa Bey'in birçok çocuğu olduğu ortaya çıktı.

Film gibi olay... Müge Anlı canlı yayını ihbar kabul edildi

Kimisi cami avlusuna bırakılan, kimi para karşılığında satılan bebeklerin akıbeti araştırıldı.

Film gibi olay... Müge Anlı canlı yayını ihbar kabul edildi

Gelen her ihbara "haberim yok" diyen Mustafa Bey'in tavırları izleyiciyi isyan ettirdi.

Film gibi olay... Müge Anlı canlı yayını ihbar kabul edildi

10'un üzerinde çoğu olduğu iddia edilen ve evlatlarından bihaber olan babaya tepki yağdı.Yayını ihbar kabul eden Aile Bakanlığı'ndan bırakılan çocukların babası ile ilgili suç duyurusunda bulanacağı haberi geldi.

Film gibi olay... Müge Anlı canlı yayını ihbar kabul edildi

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi her gün canlı yayınla 10.00'da atv'de

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