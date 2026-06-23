Müge Anlı’da gündem sarsıldı! Kayıp dosyaları ve aile ihanetleri herkesi şoke etti!

İsviçre'den tatil için Türkiye'ye gelen 77 yaşındaki Said Jaffar, Zeytinburnu'nda kayboldu. Sağlık sorunları bulunan yaşlı adamdan günlerdir haber alınamıyor.
Kızı Manıja Nicolet Jafar, canlı yayına katılarak babasının hayatından endişe ettiğini ve bulunması için yardım istedi.
Şizofreni, unutkanlık ve işitme problemi gibi sağlık sorunları bulunan Said Jaffar'ın Türkçe bilmediği, yalnızca Fransızca ve Farsça konuşabildiği öğrenildi.
Kaybolduğu gün tüm kişisel eşyalarını, pasaportunu ve kimliğini evde bıraktığı belirtilen 77 yaşındaki adamın son olarak bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
Bir diğer olayda, Azerbaycanlı Tural Ferecov 28 yıl önce kaybettiği kardeşi Muhammet Çelik'i bulmak için Türkiye'ye geldi.
Yapılan araştırmalar sonucu kardeş bulundu ancak Muhammet Çelik, sosyal medyada fenomen olduğu gerekçesiyle ağabeyiyle görüşmek istemediğini açıkladı.
Muhammet Çelik ayrıca ailesinden duyduğu iddiaları dile getirerek Tural Ferecov'u yıllar önce babasına ait altınları alıp gitmekle suçladı.
Suçlamaları kesin bir dille reddeden Tural Ferecov ise yıllardır kardeşine ulaşmaya çalıştığını ve annesinin mezarını bile birlikte ziyaret edemediklerini ifade etti.
Aile içinde karşılıklı suçlamalar ve iddialar yayına damga vururken, 28 yıllık hasret yerini büyük bir hayal kırıklığına bıraktı.