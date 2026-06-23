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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı’da gündem sarsıldı! Kayıp dosyaları ve aile ihanetleri herkesi şoke etti!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan dosyalarda; İsviçre'den Türkiye'ye gelen 77 yaşındaki Said Jaffar'ın kaybı, Azerbaycan'dan gelen kardeş arayışı ve sonuçsuz kalan buluşma süreci, evlilik vaadiyle gerçekleştirildiği iddia edilen yüz binlerce liralık dolandırıcılık vakaları ve aile içi şok eden suçlamalar tek tek gündeme geldi. Programda hem kayıp vakaları hem de ihanet ve dolandırıcılık iddiaları tansiyonu yükseltti. İşte olayların detayları...

GİRİŞ TARİHİ: 23.06.2026 13:48 GÜNCELLEME TARİHİ: 23.06.2026 13:56
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Müge Anlı’da gündem sarsıldı! Kayıp dosyaları ve aile ihanetleri herkesi şoke etti!

İsviçre'den tatil için Türkiye'ye gelen 77 yaşındaki Said Jaffar, Zeytinburnu'nda kayboldu. Sağlık sorunları bulunan yaşlı adamdan günlerdir haber alınamıyor.

Müge Anlı’da gündem sarsıldı! Kayıp dosyaları ve aile ihanetleri herkesi şoke etti!

Kızı Manıja Nicolet Jafar, canlı yayına katılarak babasının hayatından endişe ettiğini ve bulunması için yardım istedi.

Müge Anlı’da gündem sarsıldı! Kayıp dosyaları ve aile ihanetleri herkesi şoke etti!

Şizofreni, unutkanlık ve işitme problemi gibi sağlık sorunları bulunan Said Jaffar'ın Türkçe bilmediği, yalnızca Fransızca ve Farsça konuşabildiği öğrenildi.

Müge Anlı’da gündem sarsıldı! Kayıp dosyaları ve aile ihanetleri herkesi şoke etti!

Kaybolduğu gün tüm kişisel eşyalarını, pasaportunu ve kimliğini evde bıraktığı belirtilen 77 yaşındaki adamın son olarak bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Müge Anlı’da gündem sarsıldı! Kayıp dosyaları ve aile ihanetleri herkesi şoke etti!

Bir diğer olayda, Azerbaycanlı Tural Ferecov 28 yıl önce kaybettiği kardeşi Muhammet Çelik'i bulmak için Türkiye'ye geldi.

Müge Anlı’da gündem sarsıldı! Kayıp dosyaları ve aile ihanetleri herkesi şoke etti!

Yapılan araştırmalar sonucu kardeş bulundu ancak Muhammet Çelik, sosyal medyada fenomen olduğu gerekçesiyle ağabeyiyle görüşmek istemediğini açıkladı.

Müge Anlı’da gündem sarsıldı! Kayıp dosyaları ve aile ihanetleri herkesi şoke etti!

Muhammet Çelik ayrıca ailesinden duyduğu iddiaları dile getirerek Tural Ferecov'u yıllar önce babasına ait altınları alıp gitmekle suçladı.

Müge Anlı’da gündem sarsıldı! Kayıp dosyaları ve aile ihanetleri herkesi şoke etti!

Suçlamaları kesin bir dille reddeden Tural Ferecov ise yıllardır kardeşine ulaşmaya çalıştığını ve annesinin mezarını bile birlikte ziyaret edemediklerini ifade etti.

Müge Anlı’da gündem sarsıldı! Kayıp dosyaları ve aile ihanetleri herkesi şoke etti!

Aile içinde karşılıklı suçlamalar ve iddialar yayına damga vururken, 28 yıllık hasret yerini büyük bir hayal kırıklığına bıraktı.

Müge Anlı’da gündem sarsıldı! Kayıp dosyaları ve aile ihanetleri herkesi şoke etti!

Programda ayrıca %86 bedensel engelli 57 yaşındaki Ramazan Yıldız, 29 yaş küçük sevgilisi Leyla Abdullahyeva tarafından evlilik vaadiyle 800 Bin lira dolandırıldığını ileri sürdü.

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