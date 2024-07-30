Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen Çifti cinayeti davasında yeni gelişme!

2018 yılında Konya'da yaşayan Necla ve Metin Büyükşen çifti kar maskeli bir kişi tarafından evlerinde vahşice öldürülmüştü. Yıllardır Türkiye'nin gündemine gelen olay Müge Anlı ile Tatlı Sert'te uzun süre konuşulmuştu. 25 kişinin gözaltına alındığı davada Büyükşen çiftinin cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
3 Eylül 2018 tarihinde Büyükşen ailesinin evine giren kar maskeli katil, Metin ve Nejla Büyükşen çiftini tüfekle vurarak öldürürken evde bulunan çiftin kızları Büşra Büyükşen'i de yaralamıştı.
Anne ve babasının katilini bulmak isteyen Doktor Osman Büyükşen, olayın tek görgü tanığı kız kardeşi Büşra Büyükşen ile Müge Anlı'da karşı karşıya gelmişti.
Kardeşi Büşra Büyükşen'in gerçekleri sakladığından şüphelenen ağabey Osman Büyükşen, bazı anlar programda sinir krizleri geçirmişti.
İfadeleri arasında zaman zaman tutarsızlıklar olduğunu kabul eden Büşra Büyükşen, yaşadıklarının hangisinin gerçek olduğunu artık anlamadığını belirtmişti.
Cinayetin tek görgü tanığı olan genç kız, hayatta kaldığı için kimsenin kendisine inanmadığını iddia etmişti.
Çoğu kişi korkunç gecede evden sağ çıkmayı başaran Büşra'yı sorumlu tutarken, Büyükşen çiftinin diğer oğlu Uğur Büyükşen'de şüpheliler arasındaydı.
Olayın ardından başlatılan soruşturmada ilk etapta Büyükşen çiftinin oğlu Uğur ve gelini Betül Büyükşen arasında daha önce yaşanan mehir tartışması nedeniyle öldürülmüş olabileceği üzerinde durulmuştu.
Uğur Büyükşen, eşi Betül Büyükşen ile Betül Büyükşen'in ailesi ve yakınlarından gözaltına alınmış daha sonra serbest bırakılmıştı.