canli-yayin
CANLI YAYIN
Sen Anlat Karadeniz
3
BİLDİRİMLER
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen Çifti cinayeti davasında yeni gelişme!

Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen Çifti cinayeti davasında yeni gelişme! Büyükşen Çifti'ni öldürenler ne kadar ceza aldı?

GİRİŞ TARİHİ: 30.07.2024, 12:15 GÜNCELLEME TARİHİ: 30.07.2024, 12:16
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen Çifti cinayeti davasında yeni gelişme!

2018 yılında Konya'da yaşayan Necla ve Metin Büyükşen çifti kar maskeli bir kişi tarafından evlerinde vahşice öldürülmüştü. Yıllardır Türkiye'nin gündemine gelen olay Müge Anlı ile Tatlı Sert'te uzun süre konuşulmuştu. 25 kişinin gözaltına alındığı davada Büyükşen çiftinin cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen Çifti cinayeti davasında yeni gelişme!

3 Eylül 2018 tarihinde Büyükşen ailesinin evine giren kar maskeli katil, Metin ve Nejla Büyükşen çiftini tüfekle vurarak öldürürken evde bulunan çiftin kızları Büşra Büyükşen'i de yaralamıştı.

Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen Çifti cinayeti davasında yeni gelişme!

Anne ve babasının katilini bulmak isteyen Doktor Osman Büyükşen, olayın tek görgü tanığı kız kardeşi Büşra Büyükşen ile Müge Anlı'da karşı karşıya gelmişti.

Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen Çifti cinayeti davasında yeni gelişme!

Kardeşi Büşra Büyükşen'in gerçekleri sakladığından şüphelenen ağabey Osman Büyükşen, bazı anlar programda sinir krizleri geçirmişti.

Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen Çifti cinayeti davasında yeni gelişme!

İfadeleri arasında zaman zaman tutarsızlıklar olduğunu kabul eden Büşra Büyükşen, yaşadıklarının hangisinin gerçek olduğunu artık anlamadığını belirtmişti.

Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen Çifti cinayeti davasında yeni gelişme!

Cinayetin tek görgü tanığı olan genç kız, hayatta kaldığı için kimsenin kendisine inanmadığını iddia etmişti.

Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen Çifti cinayeti davasında yeni gelişme!

Çoğu kişi korkunç gecede evden sağ çıkmayı başaran Büşra'yı sorumlu tutarken, Büyükşen çiftinin diğer oğlu Uğur Büyükşen'de şüpheliler arasındaydı.

Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen Çifti cinayeti davasında yeni gelişme!

Olayın ardından başlatılan soruşturmada ilk etapta Büyükşen çiftinin oğlu Uğur ve gelini Betül Büyükşen arasında daha önce yaşanan mehir tartışması nedeniyle öldürülmüş olabileceği üzerinde durulmuştu.

Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen Çifti cinayeti davasında yeni gelişme!

Uğur Büyükşen, eşi Betül Büyükşen ile Betül Büyükşen'in ailesi ve yakınlarından gözaltına alınmış daha sonra serbest bırakılmıştı.

Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen Çifti cinayeti davasında yeni gelişme!

Gerçekler yıllar sonra ortaya çıkmış ve cinayetlerin azmettiricisi olarak yakalanan Esra Taş sevgilisi Abdullah Başdemir ile cinayetleri işlediği ileri sürülen Ertuğrul Çelik tutuklanmıştı.

DİĞER GALERİLER

ARAMA
CANLI YAYIN