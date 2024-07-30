Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen Çifti cinayeti davasında yeni gelişme!

2018 yılında Konya'da yaşayan Necla ve Metin Büyükşen çifti kar maskeli bir kişi tarafından evlerinde vahşice öldürülmüştü. Yıllardır Türkiye'nin gündemine gelen olay Müge Anlı ile Tatlı Sert'te uzun süre konuşulmuştu. 25 kişinin gözaltına alındığı davada Büyükşen çiftinin cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.