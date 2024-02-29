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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı'da gündeme gelen Erdem Kaynak'ı kim neden öldürdü?

GİRİŞ TARİHİ: 29.02.2024, 16:25 GÜNCELLEME TARİHİ: 29.02.2024, 16:29
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Müge Anlı'da gündeme gelen Erdem Kaynak'ı kim neden öldürdü?

İzmir'de yaşanan ve Türkiye'nin gündemini sarsan Erdem Kaynak cinayetiyle ilgili yeni bir perde aralanıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün 31 Ekim 2021'de öldürülen Erdem Kaynak cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Cinayetin baş şüphelileri arasında olan Erdem Kaynak'ın akrabası Fadime Dinç hakkındaki iddialara yanıt verdi. Erdem Kaynak'ın cinayetiyle ilgili aşk iddiaları gündeme geldi. Peki gerçekten kıskançlık krizi sonucu mu öldürüldü?

Müge Anlı'da gündeme gelen Erdem Kaynak'ı kim neden öldürdü?

31 Ekim 2021 tarihinde İzmir'de 4 kurşunla başından vurularak öldürülen Erdem Kaynak, annesi tarafından bulunmuştu.

Müge Anlı'da gündeme gelen Erdem Kaynak'ı kim neden öldürdü?

Erdem Kaynak'ın ölümünden sorumlu tutulan akrabası Halil Kaynak tutuklanmış ve 8 ay sonra delil yetersizliğinden serbest bırakılmıştı.

Müge Anlı'da gündeme gelen Erdem Kaynak'ı kim neden öldürdü?

4 kurşunla başından vurularan öldürülen oğullarının katilini arayan Erdem Kaynak'ın ailesi Müge Anlı'dan yardım istedi.

Müge Anlı'da gündeme gelen Erdem Kaynak'ı kim neden öldürdü?

Ailenin iddiasına göre, cinayetin arkasında Erdem Kaynak'ın akrabası Halil Kaynak ve onun kardeşi Fadime Dinç bulunuyordu.

Müge Anlı'da gündeme gelen Erdem Kaynak'ı kim neden öldürdü?

Söylenilenlere göre öldürülen Erdem Kaynak'ın kuzeni Halil Kaynak ilk önce yasaklı madde yetiştirmekten içeri giriyor. Halil Kaynak'ın kız kardeşi Fadime Dinç ise kocasından ayrılarak ailesinin evine dönüyor.

Müge Anlı'da gündeme gelen Erdem Kaynak'ı kim neden öldürdü?

Köydeki dedikodulara göre kız kardeş Fadime, abisi Halil Kaynak'a eşi Hatice ve öldürülen Erdem'in arasında bir ilişki olduğunu söylüyor.

Müge Anlı'da gündeme gelen Erdem Kaynak'ı kim neden öldürdü?

Fadime Dinç, annesinin ölümünden sonra abisi Halil'e giderek annemizi Erdem ve Hatice zehirledi diyerek, köyde yeni bir dedikodu yayıyor.

Müge Anlı'da gündeme gelen Erdem Kaynak'ı kim neden öldürdü?

Dedikoduların ardından Halil Kaynak, kendisini yasaklı madde yetiştirdiğini polise ihbar eden kişinin öldürülen Erdem Kaynak olduğunu duyuyor.

Müge Anlı'da gündeme gelen Erdem Kaynak'ı kim neden öldürdü?

Köydekilerin bazı iddialarına göre ise Erdem Kaynak ölmeden önce Halil Kaynak tarafından tehdit ediliyordu.

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