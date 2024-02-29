Müge Anlı'da gündeme gelen Erdem Kaynak'ı kim neden öldürdü?

İzmir'de yaşanan ve Türkiye'nin gündemini sarsan Erdem Kaynak cinayetiyle ilgili yeni bir perde aralanıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün 31 Ekim 2021'de öldürülen Erdem Kaynak cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Cinayetin baş şüphelileri arasında olan Erdem Kaynak'ın akrabası Fadime Dinç hakkındaki iddialara yanıt verdi. Erdem Kaynak'ın cinayetiyle ilgili aşk iddiaları gündeme geldi. Peki gerçekten kıskançlık krizi sonucu mu öldürüldü?