Müge Anlı'da gündeme gelen Erdem Kaynak'ı kim neden öldürdü?

İzmir'de yaşanan ve Türkiye'nin gündemini sarsan Erdem Kaynak cinayetiyle ilgili yeni bir perde aralanıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün 31 Ekim 2021'de öldürülen Erdem Kaynak cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Cinayetin baş şüphelileri arasında olan Erdem Kaynak'ın akrabası Fadime Dinç hakkındaki iddialara yanıt verdi. Erdem Kaynak'ın cinayetiyle ilgili aşk iddiaları gündeme geldi. Peki gerçekten kıskançlık krizi sonucu mu öldürüldü?
31 Ekim 2021 tarihinde İzmir'de 4 kurşunla başından vurularak öldürülen Erdem Kaynak, annesi tarafından bulunmuştu.
Erdem Kaynak'ın ölümünden sorumlu tutulan akrabası Halil Kaynak tutuklanmış ve 8 ay sonra delil yetersizliğinden serbest bırakılmıştı.
4 kurşunla başından vurularan öldürülen oğullarının katilini arayan Erdem Kaynak'ın ailesi Müge Anlı'dan yardım istedi.
Ailenin iddiasına göre, cinayetin arkasında Erdem Kaynak'ın akrabası Halil Kaynak ve onun kardeşi Fadime Dinç bulunuyordu.
Söylenilenlere göre öldürülen Erdem Kaynak'ın kuzeni Halil Kaynak ilk önce yasaklı madde yetiştirmekten içeri giriyor. Halil Kaynak'ın kız kardeşi Fadime Dinç ise kocasından ayrılarak ailesinin evine dönüyor.
Köydeki dedikodulara göre kız kardeş Fadime, abisi Halil Kaynak'a eşi Hatice ve öldürülen Erdem'in arasında bir ilişki olduğunu söylüyor.
Fadime Dinç, annesinin ölümünden sonra abisi Halil'e giderek annemizi Erdem ve Hatice zehirledi diyerek, köyde yeni bir dedikodu yayıyor.
Dedikoduların ardından Halil Kaynak, kendisini yasaklı madde yetiştirdiğini polise ihbar eden kişinin öldürülen Erdem Kaynak olduğunu duyuyor.