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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Müge Anlı'da gündeme gelen Palu Ailesi olayı nedir? Tuncer Ustael şimdi ne yapıyor?

Türkiye'nin yıllarca konuşuğu "Palu Ailesi" davasında neler yaşandı? "Palu Ailesi" davasındaki son gelişmeler...

GİRİŞ TARİHİ: 07.08.2024, 16:27 GÜNCELLEME TARİHİ: 07.08.2024, 16:32
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Müge Anlı'da gündeme gelen Palu Ailesi olayı nedir? Tuncer Ustael şimdi ne yapıyor?

atv'nin fenomen programı Müge Anlı'da gündeme gelen "Palu Ailesi" davası 2019 yılında çok konuşulmuştu. Türkiye'nin yıllardır unutamadığı olayda son karar ne çıktı? Palu Ailesi olayı nedir? Neler yaşandı? Kimler tahliye edildi? Detaylar haberimizde...

Müge Anlı'da gündeme gelen Palu Ailesi olayı nedir? Tuncer Ustael şimdi ne yapıyor?

15 yıl önce Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 35 yaşındaki Meryem Tanhal ve kızı 8 yaşındaki Melike Tanhal'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturma açıldı.

Müge Anlı'da gündeme gelen Palu Ailesi olayı nedir? Tuncer Ustael şimdi ne yapıyor?

Anne ve kızına yıllar boyunca ulaşılamayınca kapatılan dosya, 2019 yılında Müge Anlı'da tekrar gündeme geldi.

Müge Anlı'da gündeme gelen Palu Ailesi olayı nedir? Tuncer Ustael şimdi ne yapıyor?

Havva Palu, oğulları İsa ve Fatih ile birlikte Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurarak, kayıp kızı ile torununun bulunmasını istedi.

Müge Anlı'da gündeme gelen Palu Ailesi olayı nedir? Tuncer Ustael şimdi ne yapıyor?

Anne Havva Palu, 2011 yılında polise verdiği ifadede, kızı Meryem Tahnal'ın cezalandırılmak amacıyla diğer kızı Emine'nin eşi Tuncer Ustael tarafından bir ağaca bağlandığını ve aç bırakıldığını, Meryem'in de bir süre sonra rahatsızlanarak öldüğünü anlattı.

Müge Anlı'da gündeme gelen Palu Ailesi olayı nedir? Tuncer Ustael şimdi ne yapıyor?

Ancak yargı süreci devam ederken, Palu ailesi ifadesini tamamen değiştirdi ve "tehdit altında" verdiğini söyledi.

Müge Anlı'da gündeme gelen Palu Ailesi olayı nedir? Tuncer Ustael şimdi ne yapıyor?

Hakkındaki iddialara yanıt veren enişte Tuncer Ustael'in kaybolan Meryem Tahnal'ın öldürülerek gömüldüğünü öne sürdüğü yeri tarif etmesi üzerine 3 Ocak 2019'da Derince ilçesinde kazı çalışmalarına başlandı.

Müge Anlı'da gündeme gelen Palu Ailesi olayı nedir? Tuncer Ustael şimdi ne yapıyor?

Programa katıldıktan sonra Tuncer Ustael'in iki çocuğuna fiziksel şiddet uyguladığı için uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle yakalama kararı olduğu ortaya çıktı.

Müge Anlı'da gündeme gelen Palu Ailesi olayı nedir? Tuncer Ustael şimdi ne yapıyor?

Palu ailesini tanıyanların iddiasına göre, ailedeki garip olaylar Tuncer Ustael ile başladı.

Müge Anlı'da gündeme gelen Palu Ailesi olayı nedir? Tuncer Ustael şimdi ne yapıyor?

Programa bağlanan ve aileyi tanıdıklarını söyleyen bazı izleyiciler, Tuncer Ustael'in kayıp baldızı Meryem Tahnal'a şiddet uyguladığını ve tecavüz ettiğini öne sürdü.

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