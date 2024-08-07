Müge Anlı'da gündeme gelen Palu Ailesi olayı nedir? Tuncer Ustael şimdi ne yapıyor?

atv'nin fenomen programı Müge Anlı'da gündeme gelen "Palu Ailesi" davası 2019 yılında çok konuşulmuştu. Türkiye'nin yıllardır unutamadığı olayda son karar ne çıktı? Palu Ailesi olayı nedir? Neler yaşandı? Kimler tahliye edildi? Detaylar haberimizde...
15 yıl önce Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 35 yaşındaki Meryem Tanhal ve kızı 8 yaşındaki Melike Tanhal'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturma açıldı.
Anne ve kızına yıllar boyunca ulaşılamayınca kapatılan dosya, 2019 yılında Müge Anlı'da tekrar gündeme geldi.
Havva Palu, oğulları İsa ve Fatih ile birlikte Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurarak, kayıp kızı ile torununun bulunmasını istedi.
Anne Havva Palu, 2011 yılında polise verdiği ifadede, kızı Meryem Tahnal'ın cezalandırılmak amacıyla diğer kızı Emine'nin eşi Tuncer Ustael tarafından bir ağaca bağlandığını ve aç bırakıldığını, Meryem'in de bir süre sonra rahatsızlanarak öldüğünü anlattı.
Ancak yargı süreci devam ederken, Palu ailesi ifadesini tamamen değiştirdi ve "tehdit altında" verdiğini söyledi.
Hakkındaki iddialara yanıt veren enişte Tuncer Ustael'in kaybolan Meryem Tahnal'ın öldürülerek gömüldüğünü öne sürdüğü yeri tarif etmesi üzerine 3 Ocak 2019'da Derince ilçesinde kazı çalışmalarına başlandı.
Programa katıldıktan sonra Tuncer Ustael'in iki çocuğuna fiziksel şiddet uyguladığı için uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle yakalama kararı olduğu ortaya çıktı.