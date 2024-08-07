Müge Anlı'da gündeme gelen Palu Ailesi olayı nedir? Tuncer Ustael şimdi ne yapıyor?

Anne Havva Palu, 2011 yılında polise verdiği ifadede, kızı Meryem Tahnal'ın cezalandırılmak amacıyla diğer kızı Emine'nin eşi Tuncer Ustael tarafından bir ağaca bağlandığını ve aç bırakıldığını, Meryem'in de bir süre sonra rahatsızlanarak öldüğünü anlattı.