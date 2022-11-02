Müge Anlı'da herkesi çıldırtan olay... Buse eve döndü mü?

Müge Anlı hafta içi her gün milyonları ekrana kilitlemeye devam ediyor. Annenin iddialı herkesi şaşkına çeviriyor. Kızına seslenen kadın Orhan Bakır'ın kolunu kırdığını iddia ediyor. 18 yaşına yeni basan kızı Buse'nin 43 yaşındaki iki çocuklu Orhan Bakır'a kaçtığını söyleyen anne Müge Anlı ve ekibinden yardım istiyor. Orhan'ın yeğeninin 15 yaşındaki sevgilisine 3 sene göz koyduğu öne sürülüyor. Bakır bugün polisler tarafından ifadeye çağrılıyor. Kişiyi hürriyetindne yoksun bırakma suçundan işlem Türkiye'nin gündemini belirleyen programda herkesi çılgına çeviren bir olay yaşanıyor.