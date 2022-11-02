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Müge Anlı'da herkesi çıldırtan olay... Buse eve döndü mü?

GİRİŞ TARİHİ: 02.11.2022, 12:48 GÜNCELLEME TARİHİ: 02.11.2022, 13:06
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Müge Anlı'da herkesi çıldırtan olay... Buse eve döndü mü?

Müge Anlı hafta içi her gün milyonları ekrana kilitlemeye devam ediyor.

Müge Anlı'da herkesi çıldırtan olay... Buse eve döndü mü?

Annenin iddialı herkesi şaşkına çeviriyor. Kızına seslenen kadın Orhan Bakır'ın kolunu kırdığını iddia ediyor.

Müge Anlı'da herkesi çıldırtan olay... Buse eve döndü mü?

18 yaşına yeni basan kızı Buse'nin 43 yaşındaki iki çocuklu Orhan Bakır'a kaçtığını söyleyen anne Müge Anlı ve ekibinden yardım istiyor.

Müge Anlı'da herkesi çıldırtan olay... Buse eve döndü mü?

Orhan'ın yeğeninin 15 yaşındaki sevgilisine 3 sene göz koyduğu öne sürülüyor.

Müge Anlı'da herkesi çıldırtan olay... Buse eve döndü mü?

Bakır bugün polisler tarafından ifadeye çağrılıyor.

Müge Anlı'da herkesi çıldırtan olay... Buse eve döndü mü?

Kişiyi hürriyetindne yoksun bırakma suçundan işlem

Müge Anlı'da herkesi çıldırtan olay... Buse eve döndü mü?

Müge Anlı'da herkesi çıldırtan olay... Buse eve döndü mü?

Müge Anlı'da herkesi çıldırtan olay... Buse eve döndü mü?

Müge Anlı'da herkesi çıldırtan olay... Buse eve döndü mü?

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