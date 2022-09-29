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Müge Anlı'da ilginç bir olay

Gülseren Çınar'ın tüm mal varlığını elinden gitti

GİRİŞ TARİHİ: 29.09.2022, 14:37 GÜNCELLEME TARİHİ: 29.09.2022, 15:25
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Müge Anlı'da ilginç bir olay

Müge Anlı'da ilginç bir olay yaşandı. İddialara göre; gurbetçi Gülseren Çınar, tüm mal varlığını Ali Akyıldız isimli medyuma kaptırdı.

Müge Anlı'da ilginç bir olay

Yasemin Çınar, annesi Gülseren Çınar'ı aramak için Müge Anlı'ya geldi. Tüm mal varlığını Ali Akyıldız isimli medyuma kaptırdığını anlattı.

Müge Anlı'da ilginç bir olay

Annesinin sözde hocaya Almanya'daki hesabından 90 bin Euro çektiğini, Kuşadası'ndaki yazlığını başkasına devrettiğini anlattı.

Müge Anlı'da ilginç bir olay

Yasemin Çınar, annesi kaybolduktan sonra babasının geri kalan malları kurtarabilmek için boşanma davası açtığını ancak ellerinde avuçlarında bir şey kalmadığını söyledi.

Müge Anlı'da ilginç bir olay

Gülseren Çınar,'ın İzmir'de gittiği medyum onu Afyonlu Mehmet Hoca isimli kişiyle tanıştırdı.

Müge Anlı'da ilginç bir olay

Yasemin Çınar olayı şöyle anlatıyor: ''Anneme musallat olunduğuna inandırılmış ve 20 milyon liralık senet imzalatmış. Annem o hocanın etkisi altına girdi.'' dedi

Müge Anlı'da ilginç bir olay

Yasemin Çınar'ın programda anlattığı bir detay da dikkat çekti! Annesinin bisiklete eşyaları yükleyip nehrin kenarına gidip tılsımlı diye bütün eşyalarını suya attığını söyledi. Ancak Gülseren Çınar buna karşılık, kızının bu iddiasını yalanladı.

Müge Anlı'da ilginç bir olay

İddiaların odağındaki kişi ise canlı yayına bağlandı, "Kahin değilim, şarkı söyler fal bakarım" diyerek hakkında yapılan suçlamaları reddetti.

Müge Anlı'da ilginç bir olay

İhbar telefonları yayına gelmeye devam etti. Başka bir izleyici de Ali isimli kişi tarafından dolandırıldığını belirtti. Başına gelenleri şöyle özetledi: "Arkadaşlarla fal baktırmak istedik. Çocukluğunuzdan gelen kötülük var üzerinizde. Tılsımlarım var kara bulutlarınızı alırım. 4500 lira istedi"

Müge Anlı'da ilginç bir olay

Gülseren Çınar tüm iddiaları yalanlarken bugün flaş bir kararla gerçekleri itiraf etti! İddiaların odağındaki kişilerle canlı yayında yüzleşti ve dolandırıldığını söyledi. Sürekli karşı tarafa para verdiğini ve kendinin kandırıldığını anlattı!

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