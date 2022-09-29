Müge Anlı'da ilginç bir olay yaşandı. İddialara göre; gurbetçi Gülseren Çınar, tüm mal varlığını Ali Akyıldız isimli medyuma kaptırdı.
Yasemin Çınar, annesi Gülseren Çınar'ı aramak için Müge Anlı'ya geldi. Tüm mal varlığını Ali Akyıldız isimli medyuma kaptırdığını anlattı.
Annesinin sözde hocaya Almanya'daki hesabından 90 bin Euro çektiğini, Kuşadası'ndaki yazlığını başkasına devrettiğini anlattı.
Yasemin Çınar, annesi kaybolduktan sonra babasının geri kalan malları kurtarabilmek için boşanma davası açtığını ancak ellerinde avuçlarında bir şey kalmadığını söyledi.
Yasemin Çınar olayı şöyle anlatıyor: ''Anneme musallat olunduğuna inandırılmış ve 20 milyon liralık senet imzalatmış. Annem o hocanın etkisi altına girdi.'' dedi
Yasemin Çınar'ın programda anlattığı bir detay da dikkat çekti! Annesinin bisiklete eşyaları yükleyip nehrin kenarına gidip tılsımlı diye bütün eşyalarını suya attığını söyledi. Ancak Gülseren Çınar buna karşılık, kızının bu iddiasını yalanladı.
İddiaların odağındaki kişi ise canlı yayına bağlandı, "Kahin değilim, şarkı söyler fal bakarım" diyerek hakkında yapılan suçlamaları reddetti.
İhbar telefonları yayına gelmeye devam etti. Başka bir izleyici de Ali isimli kişi tarafından dolandırıldığını belirtti. Başına gelenleri şöyle özetledi: "Arkadaşlarla fal baktırmak istedik. Çocukluğunuzdan gelen kötülük var üzerinizde. Tılsımlarım var kara bulutlarınızı alırım. 4500 lira istedi"