Müge Anlı'da ilginç bir olay

İhbar telefonları yayına gelmeye devam etti. Başka bir izleyici de Ali isimli kişi tarafından dolandırıldığını belirtti. Başına gelenleri şöyle özetledi: "Arkadaşlarla fal baktırmak istedik. Çocukluğunuzdan gelen kötülük var üzerinizde. Tılsımlarım var kara bulutlarınızı alırım. 4500 lira istedi"