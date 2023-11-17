ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı'da ilginç olay... Sevgilisi Sunay Zeybek'i aramaya eski eşiyle geldi

GİRİŞ TARİHİ: 17.11.2023, 12:33 GÜNCELLEME TARİHİ: 17.11.2023, 12:51
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Müge Anlı'da ilginç olay... Sevgilisi Sunay Zeybek'i aramaya eski eşiyle geldi

Ekranların fenomen programı Müge Anlı'da ilginç olaylar yaşanmaya devam ediyor.

Müge Anlı'da ilginç olay... Sevgilisi Sunay Zeybek'i aramaya eski eşiyle geldi

Mehmet Ali Görel, hayal gözlüm diye seslendiği sevgilisini aramaya eski eşiyle geldi.

Müge Anlı'da ilginç olay... Sevgilisi Sunay Zeybek'i aramaya eski eşiyle geldi

Uğruna yuvasını yıktığı sevgilisine ulaşamayan Görel, üzüntüden 27 kilo verdiğini söyledi.

Müge Anlı'da ilginç olay... Sevgilisi Sunay Zeybek'i aramaya eski eşiyle geldi

15 yıldır büyük aşk yaşadıklarını, birbirleri uğruna yuvaları yıktıklarını anlatan Mehmet Ali Görel, canlı yayında aşkını haykırdı.

Müge Anlı'da ilginç olay... Sevgilisi Sunay Zeybek'i aramaya eski eşiyle geldi

Peki Denizli'de yaşayan 2 çocuk annesi Sunay Zeybek neredeydi?

Müge Anlı'da ilginç olay... Sevgilisi Sunay Zeybek'i aramaya eski eşiyle geldi

Müge Anlı, Görel'e sevgi dozajını mı ayarladın sorusunu yöneltti.

Müge Anlı'da ilginç olay... Sevgilisi Sunay Zeybek'i aramaya eski eşiyle geldi

"Bizden bir anda soğudu. Şarkımız var 'Hayal gözlüm diye...' Çok büyük bir sevdamız var. Çok mağduruz.Lütfen eşimi bulun!" diyerek üzüntüsünü anlattı.

Müge Anlı'da ilginç olay... Sevgilisi Sunay Zeybek'i aramaya eski eşiyle geldi

Eşi Mehmet Ali Görel'i Sunay Zeybek'e kaptıran Zeynep Kömür'ün stüdyoda bulunması herkesi şaşkına çevirdi.

Müge Anlı'da ilginç olay... Sevgilisi Sunay Zeybek'i aramaya eski eşiyle geldi

Canlı yayında olma sebebini açıklayan Zeynep Kömür: "Başka kadınlar üzülmeisn diye geldim. Başkalarının yuvası yıkılmasın. Başka erkeğe kaçtıysa o adam da gönlünü kaptırmasın." diyerek sitem etti.

Müge Anlı'da ilginç olay... Sevgilisi Sunay Zeybek'i aramaya eski eşiyle geldi

Sunay Zeybek nerede? Ailesinden ve sevgilisindne neden kaçıyor? Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi her gün canlı yayınla 10.00'da atv'de

DİĞER GALERİLER

ARAMA

CANLI YAYIN