Müge Anlı'da ilginç olay... Sevgilisi Sunay Zeybek'i aramaya eski eşiyle geldi

15 yıldır büyük aşk yaşadıklarını, birbirleri uğruna yuvaları yıktıklarını anlatan Mehmet Ali Görel, canlı yayında aşkını haykırdı.
"Bizden bir anda soğudu. Şarkımız var 'Hayal gözlüm diye...' Çok büyük bir sevdamız var. Çok mağduruz.Lütfen eşimi bulun!" diyerek üzüntüsünü anlattı.
Eşi Mehmet Ali Görel'i Sunay Zeybek'e kaptıran Zeynep Kömür'ün stüdyoda bulunması herkesi şaşkına çevirdi.
Canlı yayında olma sebebini açıklayan Zeynep Kömür: "Başka kadınlar üzülmeisn diye geldim. Başkalarının yuvası yıkılmasın. Başka erkeğe kaçtıysa o adam da gönlünü kaptırmasın." diyerek sitem etti.