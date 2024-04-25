Müge Anlı’da ilişkiler yumağından kurtarılan çocuk, devlet himayesinde! 8 yaşındaki kız, babası Umut'a verilecek mi?

Umut Yetik, 19 yaşındaki oğlunun 29 yaşındaki eşiyle kaçtığını söyleyerek yanlarında götürdükleri 8 yaşındaki kızı Melodi'ye kavuşmak için Müge Anlı'ya gelmişti. O yayın ihbar kabul edilmişti. Karmaşık ilişkiler ağı içerisinde kalan küçük kız, canlı yayında yetkililer eşliğinde götürülerek devlet korumasına alınmıştı. Konu ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Detaylar haberimizde…
Umut Yetik, kağıt üstünde boşandığı ikinci eşinin 19 yaşındaki oğluyla birlikte kaçtığını iddia etmişti.
Oğlu'nun üvey annesi ile kaçtığını belirten Umut Yetik, 8 yaşındaki kızı Melodi'yi de yanlarında götürdüklerini, kızından günlerdir haber alamadığını anlatmıştı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı canlı yayınına bağlanan ikili, yasak aşk iddialarını doğrulamıştı.
Aile Bakanlığı Müge Anlı canlı yayınını ihbar olarak kabul ederek 8 yaşındaki çocuk için harekete geçmişti.
Bakanlığın yönlendirdiği ekipler, konuyla ilgili çalışma başlatmıştı. Karmaşık ilişkiler ağı içerisinde kalan 8 yaşındaki Melodi, savcılık talimatıyla devlet korumasına alınmıştı.
Müge Anlı ise Melodi'nin ailesi olduğu halde devlet korumasına alındığı için çok üzüldüğünü söylemişti.