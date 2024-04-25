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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı’da ilişkiler yumağından kurtarılan çocuk, devlet himayesinde! 8 yaşındaki kız, babası Umut'a verilecek mi?

GİRİŞ TARİHİ: 25.04.2024, 15:33 GÜNCELLEME TARİHİ: 25.04.2024, 16:23
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Müge Anlı’da ilişkiler yumağından kurtarılan çocuk, devlet himayesinde! 8 yaşındaki kız, babası Umut'a verilecek mi?

Umut Yetik, 19 yaşındaki oğlunun 29 yaşındaki eşiyle kaçtığını söyleyerek yanlarında götürdükleri 8 yaşındaki kızı Melodi'ye kavuşmak için Müge Anlı'ya gelmişti. O yayın ihbar kabul edilmişti. Karmaşık ilişkiler ağı içerisinde kalan küçük kız, canlı yayında yetkililer eşliğinde götürülerek devlet korumasına alınmıştı. Konu ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Detaylar haberimizde…

Müge Anlı’da ilişkiler yumağından kurtarılan çocuk, devlet himayesinde! 8 yaşındaki kız, babası Umut'a verilecek mi?

Umut Yetik, kağıt üstünde boşandığı ikinci eşinin 19 yaşındaki oğluyla birlikte kaçtığını iddia etmişti.

Müge Anlı’da ilişkiler yumağından kurtarılan çocuk, devlet himayesinde! 8 yaşındaki kız, babası Umut'a verilecek mi?

Oğlu'nun üvey annesi ile kaçtığını belirten Umut Yetik, 8 yaşındaki kızı Melodi'yi de yanlarında götürdüklerini, kızından günlerdir haber alamadığını anlatmıştı.

Müge Anlı’da ilişkiler yumağından kurtarılan çocuk, devlet himayesinde! 8 yaşındaki kız, babası Umut'a verilecek mi?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı canlı yayınına bağlanan ikili, yasak aşk iddialarını doğrulamıştı.

Müge Anlı’da ilişkiler yumağından kurtarılan çocuk, devlet himayesinde! 8 yaşındaki kız, babası Umut'a verilecek mi?

Aile Bakanlığı Müge Anlı canlı yayınını ihbar olarak kabul ederek 8 yaşındaki çocuk için harekete geçmişti.

Müge Anlı’da ilişkiler yumağından kurtarılan çocuk, devlet himayesinde! 8 yaşındaki kız, babası Umut'a verilecek mi?

8 yaşındaki Melodi'nin velayetinin anneden alınması için Bakanlık devreye girmişti.

Müge Anlı’da ilişkiler yumağından kurtarılan çocuk, devlet himayesinde! 8 yaşındaki kız, babası Umut'a verilecek mi?

Bakanlığın yönlendirdiği ekipler, konuyla ilgili çalışma başlatmıştı. Karmaşık ilişkiler ağı içerisinde kalan 8 yaşındaki Melodi, savcılık talimatıyla devlet korumasına alınmıştı.

Müge Anlı’da ilişkiler yumağından kurtarılan çocuk, devlet himayesinde! 8 yaşındaki kız, babası Umut'a verilecek mi?

Kızının yetkililer ile gittiğini gören baba Umut Yetik gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Müge Anlı’da ilişkiler yumağından kurtarılan çocuk, devlet himayesinde! 8 yaşındaki kız, babası Umut'a verilecek mi?

Müge Anlı ise Melodi'nin ailesi olduğu halde devlet korumasına alındığı için çok üzüldüğünü söylemişti.

Müge Anlı’da ilişkiler yumağından kurtarılan çocuk, devlet himayesinde! 8 yaşındaki kız, babası Umut'a verilecek mi?

Melodi'nin babasına verilmeme nedeni, Tuğçe Akpençe'nin Umut hakkında kızı için "Melodi'yi öldüreceğim" dediğini iddia etmesiydi.

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