Müge Anlı’da ilişkiler yumağından kurtarılan çocuk, devlet himayesinde! 8 yaşındaki kız, babası Umut'a verilecek mi?

Umut Yetik, 19 yaşındaki oğlunun 29 yaşındaki eşiyle kaçtığını söyleyerek yanlarında götürdükleri 8 yaşındaki kızı Melodi'ye kavuşmak için Müge Anlı'ya gelmişti. O yayın ihbar kabul edilmişti. Karmaşık ilişkiler ağı içerisinde kalan küçük kız, canlı yayında yetkililer eşliğinde götürülerek devlet korumasına alınmıştı. Konu ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Detaylar haberimizde…