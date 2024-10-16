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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Müge Anlı'da itiraf etti: "Çocuğumu 30 yıl önce..."

Hacer Çıranoğlu, 1995 yılında henüz 4 yaşında olan oğlu Serdar'ı bulmak için Müge Anlı'nın programına katıldı. Hacer Çıranoğlu'nun çocuklarının babası Seyfi Birbir hakkındaki iddiaları herkesi şoke etti.

GİRİŞ TARİHİ: 16.10.2024, 15:36 GÜNCELLEME TARİHİ: 16.10.2024, 15:38
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Müge Anlı'da itiraf etti: "Çocuğumu 30 yıl önce..."

Hacer Çıranoğlu yıllar önce kocasının evlatlık verdiği oğlu Serdar'ı aramak için Müge Anlı'nın kapısını çaldı.

Müge Anlı'da itiraf etti: "Çocuğumu 30 yıl önce..."

Kayıp çocuğun evlatlık mı verildiği yoksa öz babası Seyfi Birbir tarafından mı "öldürüldüğü" tartışıldı.

Müge Anlı'da itiraf etti: "Çocuğumu 30 yıl önce..."

14 yaşındayken Seyfi Birbir ile evlendirildiğini söyleyen Hacer Çıranoğlu, eşinden çok fazla şiddet gördüğü için çocuklarını küçük yaşta bırakıp gittiğini anlattı.

Müge Anlı'da itiraf etti: "Çocuğumu 30 yıl önce..."

1995 yılından beri oğlundan haber alamadığını söyleyen Hacer Çıranoğlu, eski kocasının 4 yaşındaki oğulları Serdar'ı tanımadığı bir kişiye verdiğini iddia etti.

Müge Anlı'da itiraf etti: "Çocuğumu 30 yıl önce..."

Hacer Çıranoğlu ve eski eşi Seyfi Birbir canlı yayında karşı karşıya geldi.

Müge Anlı'da itiraf etti: "Çocuğumu 30 yıl önce..."

Başlangıçta çocuğunu kime verdiğini hatırlamadığını söyleyen Seyfi Birbir, programın ilerleyen dakikalarında oğlu Serdar'ı 1994 veya 1995 yılında İzmit Fuarı'nda terk ettiğini itiraf etti.

Müge Anlı'da itiraf etti: "Çocuğumu 30 yıl önce..."

Müge Anlı, izini sürdüğü Serdar ile ilgili hiçbir sonuç alamadığını söyleyerek Seyfi Birbir'e gerçekleri anlatmasında ısrarcı oldu.

Müge Anlı'da itiraf etti: "Çocuğumu 30 yıl önce..."

Hacer Çıranoğlu'nun kız kardeşi de canlı yayına katılarak, Seyfi'nin kendisini de yıllar önce uykudan uyandırıp dövdüğünü söyledi.

Müge Anlı'da itiraf etti: "Çocuğumu 30 yıl önce..."

Şoke eden iddialarda bulunan Şennur Hanım, Seyfi'nin kendi kızını da uyurken dövdüğünü söyleyerek "küçük kız artık dövmemesi için bayılmış taklidi yapıyordu" dedi.

Müge Anlı'da itiraf etti: "Çocuğumu 30 yıl önce..."

16 Ekim 2024 canlı yayınında Hacer ve Seyfi çiftinin büyük oğlu Erdal geldi.

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