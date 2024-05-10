Müge Anlı'da katili ortaya çıkan Bedriye Kılıç olayında sıcak gelişme! Cani koca yeniden hakim karşısında...

atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programında Bedriye Kılıç'ın şüpheli kaybı araştırıldı.Evli ve 3 çocuk annesi 35 yaşındaki Bedriye Kılıç 6 Temmuz 2023 Cumartesi günü Konya Akşehir'de kayboldu. Büyük yankı bulan olayın ardında kıskanç koca cinayeti çıktı. Müge Anlı canlı yayınında hakkındaki iddiaları reddeden Tayfur Kılıç, karısını canice katlettiğini sonunda itiraf etti. Üstelik olay günü yalnız da değildi. Babası Adem Kılıç da Bedriye Kılıç'ın ölümünde suçlu bulunarak cezaevine gönderildi. Türkiye'nin yakından takip ettiği olayda son dakika gelişmeler yaşandı. Bedriye Kılıç'ın cesedi bulundu mu?