Müge Anlı'da katili ortaya çıkan Bedriye Kılıç olayında sıcak gelişme! Cani koca yeniden hakim karşısında...

atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programında Bedriye Kılıç'ın şüpheli kaybı araştırıldı.Evli ve 3 çocuk annesi 35 yaşındaki Bedriye Kılıç 6 Temmuz 2023 Cumartesi günü Konya Akşehir'de kayboldu. Büyük yankı bulan olayın ardında kıskanç koca cinayeti çıktı. Müge Anlı canlı yayınında hakkındaki iddiaları reddeden Tayfur Kılıç, karısını canice katlettiğini sonunda itiraf etti. Üstelik olay günü yalnız da değildi. Babası Adem Kılıç da Bedriye Kılıç'ın ölümünde suçlu bulunarak cezaevine gönderildi. Türkiye'nin yakından takip ettiği olayda son dakika gelişmeler yaşandı. Bedriye Kılıç'ın cesedi bulundu mu?
Bedriye Kılıç olayı nedir? Korkunç cinayette neler yaşandı? Kızlarının kaybını torunlarından öğrenen anne ve baba soluğu araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın programında aldı. Fakat Bedriye Kılıç'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cani koca her şeyi itiraf etti.
Bedriye Kılıç'ın kaybından bir gün sonra koca Tayfur Kılıç polise giderek kayıp ilanı verdi fakat yapılan aramalarda kadının hiç bir izine ulaşılamadı.
Bedriye Kılıç'ın ailesinin iddialarına göre koca Tayfur Kılıç aşırı kıskanç biriydi ve belediyenin hasat çekiminde ekranda gözüktüğü için eşine şiddet uyguladı. Ayrıca dayak olayı ilk defa yaşanmadı. Kızları sık sık kocası tarafından darp ediliyordu.
Karısının kaybına aldırış etmeyen koca Tayfur Kılıç'ın pavyona gittiği öne sürüldü. Tayfur Kılıç'ın, kızına da 'Annen, kamyoncuya kaçtı' dediği ortaya çıktı. Eşinin hayatta olduğunu öne süren Kılıç, iddiaların kanıtlanmasını istedi. Yayına bağlanan görgü tanıkları kötü kokulu uçurumu işaret etti.
Araştırmacı gazeteci Müge Anlı olay gününün haritasını çıkardı. Köşeye sıkışan koca olay günü 11 şişe alkol içtiğini ve hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Fakat ormanlık alanda kameralara yakalandığı ortaya çıkınca çelişkili sözleriyle dikkat çekti.
3 hafta boyunca hem Tayfur Kılıç'ın hem de Bedriye Kılıç'ın ailesi yayında karşı karşıya geldi. Tayfur Kılıç 28 Ekim'de program sonrası memleketine dönerken Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yolcu otobüsünde gözaltına alındı.
Baskılara dayanamayan Bedriye Kılıç'ın kocasından polis sorgusunda acı itiraf geldi. Sorgusunda cinayeti itiraf eden şüpheli koca Tayfur Kılıç, eşini boğarak öldürdükten sonra cesedi uçurumdan attığını anlattı.
Kılıç sorgusunda cinayeti kıskançlık yüzünden işlediğini açıklayarak "Eşimin telefonuna sürekli mesajlar geliyordu.Kıskançlık nedeniyle kavga ettik. Evde eşimi boğarak öldürdüm.Sonra cesedini otomobile taşıyıp, Akşehir-Isparta kara yolu üzerinde dağlık bir alandaki uçuruma attım" ifadelerini kullandı.