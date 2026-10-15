Müge Anlı'da Mehmet Çabuk cinayeti itirafı... "Cinayet Osmaniye'de işlendi!"

Müge Anlı İle Tatlı Sert canlı yayınında cinayet itirafı geldi. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Mehmet Çabuk'un şüpheli kaybını araştırıyordu. İddiaların hedefindeki eski eş İlknur'dan itiraf geldi.
Müge Anlı İle Tatlı Sert'te işlenen dosyada Çabuk'un kaybolmadan önceki yaşamına ve çevresindeki kişilerle ilişkilerine ilişkin dikkat çekici ayrıntıları ortaya çıkardı.
Mehmet'in kayboluşuna ilişkin farklı açıklamaların gündeme gelmesi, olayın aydınlatılmasını bekleyen aile için yeni soru işaretleri oluşturdu.
Birçok suçtan hüküm giyen ve cezaevinde uzun yıllarını geçireceği kesinleşmiş suçları bulunan İbrahim Düzgün'ün polise yakalanmamak için Mehmet Çabuk'un kimliğini kullandığı ortaya çıktı.
Günlerdir suskunluğunu koruyan ve çelişkili açıklamalarda bulunan İlknur: "Cinayet Osmaniye'de işlendi!" dedi.