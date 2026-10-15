MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı'da Mehmet Çabuk cinayeti itirafı... "Cinayet Osmaniye'de işlendi!"

GİRİŞ TARİHİ: 15.10.2026 12:37 GÜNCELLEME TARİHİ: 15.10.2026 12:42
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Müge Anlı'da Mehmet Çabuk cinayeti itirafı... "Cinayet Osmaniye'de işlendi!"

Müge Anlı İle Tatlı Sert canlı yayınında cinayet itirafı geldi. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Mehmet Çabuk'un şüpheli kaybını araştırıyordu. İddiaların hedefindeki eski eş İlknur'dan itiraf geldi.

Müge Anlı'da Mehmet Çabuk cinayeti itirafı... "Cinayet Osmaniye'de işlendi!"

Aynur Çabuk, on yıl önce kaybolan Mehmet Çabuk'un Müge Anlı'nın kapısını çaldı.

Müge Anlı'da Mehmet Çabuk cinayeti itirafı... "Cinayet Osmaniye'de işlendi!"

Müge Anlı İle Tatlı Sert'te işlenen dosyada Çabuk'un kaybolmadan önceki yaşamına ve çevresindeki kişilerle ilişkilerine ilişkin dikkat çekici ayrıntıları ortaya çıkardı.

Müge Anlı'da Mehmet Çabuk cinayeti itirafı... "Cinayet Osmaniye'de işlendi!"

Özellikle eski eşi İlknur Düzgün ve İbrahim Düzgün hakkındaki iddialar izleyenleri şaşkına çevirdi.

Müge Anlı'da Mehmet Çabuk cinayeti itirafı... "Cinayet Osmaniye'de işlendi!"

Mehmet'in kayboluşuna ilişkin farklı açıklamaların gündeme gelmesi, olayın aydınlatılmasını bekleyen aile için yeni soru işaretleri oluşturdu.

Müge Anlı'da Mehmet Çabuk cinayeti itirafı... "Cinayet Osmaniye'de işlendi!"

Birçok suçtan hüküm giyen ve cezaevinde uzun yıllarını geçireceği kesinleşmiş suçları bulunan İbrahim Düzgün'ün polise yakalanmamak için Mehmet Çabuk'un kimliğini kullandığı ortaya çıktı.

Müge Anlı'da Mehmet Çabuk cinayeti itirafı... "Cinayet Osmaniye'de işlendi!"

İlknur, hapiste bulunan eşi İbrahim Düzgün'ün cinayeti işlediği anlattı.

Müge Anlı'da Mehmet Çabuk cinayeti itirafı... "Cinayet Osmaniye'de işlendi!"

Günlerdir suskunluğunu koruyan ve çelişkili açıklamalarda bulunan İlknur: "Cinayet Osmaniye'de işlendi!" dedi.

Müge Anlı'da Mehmet Çabuk cinayeti itirafı... "Cinayet Osmaniye'de işlendi!"

Peki İlknur ve İbrahim Düzgün'ün annesi de bu cinayetine ortak olmuş muydu?

Müge Anlı'da Mehmet Çabuk cinayeti itirafı... "Cinayet Osmaniye'de işlendi!"

Bu cinayet itirafı düğümü çözmeye yetecek mi? Mehmet Çabuk dosyası Müge Anlı'da incelenmeye devam ediyor.

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