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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı'da ortaya çıkan Mehmet Ali Özdemir cinayetinde katil itiraf etti!

GİRİŞ TARİHİ: 06.06.2024, 11:02 GÜNCELLEME TARİHİ: 06.06.2024, 11:03
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Müge Anlı'da ortaya çıkan Mehmet Ali Özdemir cinayetinde katil itiraf etti!

41 yaşındaki 3 çocuk babası Mehmet Ali Özdemir cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. İntihar süsü verilerek öldürüldüğü düşünülen Mehmet Ali Özdemir'in cinayete kurban gittiği Müge Anlı'da ortaya çıktı. Tüm şüpheler gözaltında olan eşi ve eşinin ailesi üzerindeyken cinayet itirafı geldi! İşte haberin detayları...

Müge Anlı'da ortaya çıkan Mehmet Ali Özdemir cinayetinde katil itiraf etti!

Cinayete kurban gittiği Müge Anlı'da ortaya çıkan Mehmet Ali Özdemir, 26 Aralık 2023 tarihinde Hatay'da aracıyla sırra kadem bastı.

Müge Anlı'da ortaya çıkan Mehmet Ali Özdemir cinayetinde katil itiraf etti!

3 çocuk babası adamın en son gittiği yer ise bir süredir kayınpederi ile birlikte yaşadığı evdi.

Müge Anlı'da ortaya çıkan Mehmet Ali Özdemir cinayetinde katil itiraf etti!

Kaybının 4. gününde aracında kan izi ve sopa bulunan Mehmet Ali Özdemir, kayıp olarak aranırken şüpheler en yakınlarını işaret ediyordu.

Müge Anlı'da ortaya çıkan Mehmet Ali Özdemir cinayetinde katil itiraf etti!

Mehmet Ali Özdemir'in en son gördüğü bilinen şüphelerin yöneldiği eşi Meryem Özdemir'in söylediğine göre kocası çok fazla kıskançtı.

Müge Anlı'da ortaya çıkan Mehmet Ali Özdemir cinayetinde katil itiraf etti!

Taraflar canlı yayında yüzleşirken Meryem Özdemir, eşinin ailesiyle arasında mal varlığı anlaşmazlığı olduğunun altını çiziyordu.

Müge Anlı'da ortaya çıkan Mehmet Ali Özdemir cinayetinde katil itiraf etti!

Kaybının 21. günü cenazesi bulunan Mehmet Ali Özdemir'in cinayete kurban gittiği kesinleşmişti.

Müge Anlı'da ortaya çıkan Mehmet Ali Özdemir cinayetinde katil itiraf etti!

Eşi Meryem Özdemir ve ailesi, aylar sonra Mehmet Ali Özdemir cinayetiyle ilgili gözaltına alınmıştı. Emniyet tarafından düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Müge Anlı'da ortaya çıkan Mehmet Ali Özdemir cinayetinde katil itiraf etti!

Müge Anlı'da Mehmet Ali Özdemir cinayetiyle ilgili kayınbiraderinden itiraf geldi. Mehmet Ali Özdemir'in kayınbiraderi Mehmet Genç tarafından üç el ateş edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

Müge Anlı'da ortaya çıkan Mehmet Ali Özdemir cinayetinde katil itiraf etti!

Gözaltına alınan Mehmet Genç, Mehmet Ali Özdemir'i tasarlayarak öldürdüğünü, cinayet silahını da cenazeyi bıraktığı bölgeye gömdüğünü anlattı.

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