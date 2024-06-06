Müge Anlı'da ortaya çıkan Mehmet Ali Özdemir cinayetinde katil itiraf etti!

41 yaşındaki 3 çocuk babası Mehmet Ali Özdemir cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. İntihar süsü verilerek öldürüldüğü düşünülen Mehmet Ali Özdemir'in cinayete kurban gittiği Müge Anlı'da ortaya çıktı. Tüm şüpheler gözaltında olan eşi ve eşinin ailesi üzerindeyken cinayet itirafı geldi! İşte haberin detayları...
Cinayete kurban gittiği Müge Anlı'da ortaya çıkan Mehmet Ali Özdemir, 26 Aralık 2023 tarihinde Hatay'da aracıyla sırra kadem bastı.
Kaybının 4. gününde aracında kan izi ve sopa bulunan Mehmet Ali Özdemir, kayıp olarak aranırken şüpheler en yakınlarını işaret ediyordu.
Mehmet Ali Özdemir'in en son gördüğü bilinen şüphelerin yöneldiği eşi Meryem Özdemir'in söylediğine göre kocası çok fazla kıskançtı.
Taraflar canlı yayında yüzleşirken Meryem Özdemir, eşinin ailesiyle arasında mal varlığı anlaşmazlığı olduğunun altını çiziyordu.
Eşi Meryem Özdemir ve ailesi, aylar sonra Mehmet Ali Özdemir cinayetiyle ilgili gözaltına alınmıştı. Emniyet tarafından düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Müge Anlı'da Mehmet Ali Özdemir cinayetiyle ilgili kayınbiraderinden itiraf geldi. Mehmet Ali Özdemir'in kayınbiraderi Mehmet Genç tarafından üç el ateş edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.