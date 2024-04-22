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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı'da herkesi şoke eden o olay! 19 yaşındaki oğlu 29 yaşındaki üvey annesiyle kaçtı!

GİRİŞ TARİHİ: 22.04.2024, 23:32 GÜNCELLEME TARİHİ: 23.04.2024, 00:22
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Müge Anlı'da herkesi şoke eden o olay! 19 yaşındaki oğlu 29 yaşındaki üvey annesiyle kaçtı!

Müge Anlı'ya katılan Umut Yetik'in iddiaları Türkiye'nin gündemine oturdu. Umut Yetik, 19 yaşındaki oğlunun 29 yaşındaki eşiyle kaçtığını söyleyerek Müge Anlı'dan yardım istedi. Herkesi şaşkına çeviren olayın detayları...

Müge Anlı'da herkesi şoke eden o olay! 19 yaşındaki oğlu 29 yaşındaki üvey annesiyle kaçtı!

Umut Yetik, ikinci evliliğini yaptığı eşinin 19 yaşındaki oğluyla birlikte kaçtığını gözyaları içinde Müge Anlı'ya anlattı.

Müge Anlı'da herkesi şoke eden o olay! 19 yaşındaki oğlu 29 yaşındaki üvey annesiyle kaçtı!

Anlattıklarıyla herkesi şoke eden Umut Yetik, kağıt üstünde boşandığı ikinci eşinin, ilk evliliğinden olan oğlu Mustafa ile kaçtığı ve yanlarında 8 yaşındaki kızları Melodi Naz'ı götürdüğünü söyledi.

Müge Anlı'da herkesi şoke eden o olay! 19 yaşındaki oğlu 29 yaşındaki üvey annesiyle kaçtı!

Evlendiğinde oğlunun 9 yaşında oğlunu belirten Yetik, tek derdinin 8 yaşındaki kızının velayetini almak olduğunu dile getirdi.

Müge Anlı'da herkesi şoke eden o olay! 19 yaşındaki oğlu 29 yaşındaki üvey annesiyle kaçtı!

Karısının ve 19 yaşındaki oğlunun kaçma planını gözyaşları içinde anlatan Umut Yetik, "Bunlar tezgahı 1 yıl önceden planlamışlar. Tuğçe bana boşanalım dedi. 'Boşanırsak bir kozmetik dükkanı açarız, kadın yardımlarından faydalanırız' deyip beni boşanmaya ikna etti. Kendi ağızlarıyla 10 aydır birlikte olduklarını itiraf ettiler. Bu kadın bu şahıstan hamile kalsa benim torunumu doğuracak?" dedi.

Müge Anlı'da herkesi şoke eden o olay! 19 yaşındaki oğlu 29 yaşındaki üvey annesiyle kaçtı!

Aylardır arkasından iş çevirildiğini söyleyen Umut Yetik, karısının ve oğlunun kendisine kumpas kurduğunu, 30 Mart'ta çantasına yasaklı madde koyduklarını anlattı.

Müge Anlı'da herkesi şoke eden o olay! 19 yaşındaki oğlu 29 yaşındaki üvey annesiyle kaçtı!

19 yaşındaki üvey oğlu ile kaçan Tuğçe Akpençe, yayına bağlanarak eski kocasının oğlu Mustafa Yetik ile ilişkisini itiraf etti.

Müge Anlı'da herkesi şoke eden o olay! 19 yaşındaki oğlu 29 yaşındaki üvey annesiyle kaçtı!

Evlendiğinde 17 yaşında olduğunu söyleyen Tuğçe Akpençe, kocası Umut Yetik'in kendisine şiddet uyguladığını belirtti.

Müge Anlı'da herkesi şoke eden o olay! 19 yaşındaki oğlu 29 yaşındaki üvey annesiyle kaçtı!

Eski kocasının çantasına yasaklı madde koymadığını ileri süren Tuğçe Akpençe, Umut Yetik'in madde kullandığını iddia etti.

Müge Anlı'da herkesi şoke eden o olay! 19 yaşındaki oğlu 29 yaşındaki üvey annesiyle kaçtı!

Müge Anlı, "Umut Bey dünyanın en kötü kocası bile olsa sizin olayınız kötü koca olayı değil, çok daha ötesi" dedi.

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