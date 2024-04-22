Müge Anlı'da herkesi şoke eden o olay! 19 yaşındaki oğlu 29 yaşındaki üvey annesiyle kaçtı!

Karısının ve 19 yaşındaki oğlunun kaçma planını gözyaşları içinde anlatan Umut Yetik, "Bunlar tezgahı 1 yıl önceden planlamışlar. Tuğçe bana boşanalım dedi. 'Boşanırsak bir kozmetik dükkanı açarız, kadın yardımlarından faydalanırız' deyip beni boşanmaya ikna etti. Kendi ağızlarıyla 10 aydır birlikte olduklarını itiraf ettiler. Bu kadın bu şahıstan hamile kalsa benim torunumu doğuracak?" dedi.