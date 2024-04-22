Müge Anlı'da herkesi şoke eden o olay! 19 yaşındaki oğlu 29 yaşındaki üvey annesiyle kaçtı!

Müge Anlı'ya katılan Umut Yetik'in iddiaları Türkiye'nin gündemine oturdu. Umut Yetik, 19 yaşındaki oğlunun 29 yaşındaki eşiyle kaçtığını söyleyerek Müge Anlı'dan yardım istedi. Herkesi şaşkına çeviren olayın detayları...
Umut Yetik, ikinci evliliğini yaptığı eşinin 19 yaşındaki oğluyla birlikte kaçtığını gözyaları içinde Müge Anlı'ya anlattı.
Anlattıklarıyla herkesi şoke eden Umut Yetik, kağıt üstünde boşandığı ikinci eşinin, ilk evliliğinden olan oğlu Mustafa ile kaçtığı ve yanlarında 8 yaşındaki kızları Melodi Naz'ı götürdüğünü söyledi.
Evlendiğinde oğlunun 9 yaşında oğlunu belirten Yetik, tek derdinin 8 yaşındaki kızının velayetini almak olduğunu dile getirdi.
Karısının ve 19 yaşındaki oğlunun kaçma planını gözyaşları içinde anlatan Umut Yetik, "Bunlar tezgahı 1 yıl önceden planlamışlar. Tuğçe bana boşanalım dedi. 'Boşanırsak bir kozmetik dükkanı açarız, kadın yardımlarından faydalanırız' deyip beni boşanmaya ikna etti. Kendi ağızlarıyla 10 aydır birlikte olduklarını itiraf ettiler. Bu kadın bu şahıstan hamile kalsa benim torunumu doğuracak?" dedi.
Aylardır arkasından iş çevirildiğini söyleyen Umut Yetik, karısının ve oğlunun kendisine kumpas kurduğunu, 30 Mart'ta çantasına yasaklı madde koyduklarını anlattı.
19 yaşındaki üvey oğlu ile kaçan Tuğçe Akpençe, yayına bağlanarak eski kocasının oğlu Mustafa Yetik ile ilişkisini itiraf etti.
Evlendiğinde 17 yaşında olduğunu söyleyen Tuğçe Akpençe, kocası Umut Yetik'in kendisine şiddet uyguladığını belirtti.
Eski kocasının çantasına yasaklı madde koymadığını ileri süren Tuğçe Akpençe, Umut Yetik'in madde kullandığını iddia etti.