Müge Anlı’da şok olay! Sevgisi yalan çıktı!

Antalya'da bir parktaki bankta otururken tanıştığı ve evlilik arifesinde olduğu Seda Duman'ın kaybolduğunu söyleyen Mehmet Akkaya soluğu Müge Anlı'da aldı. Ancak Mehmet Akkaya'nın, kayboldu diyerek aradığı sevgilisi tarafından kandırıldığı ortaya çıktı.