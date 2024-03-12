Müge Anlı’da şok olay! Sevgisi yalan çıktı!

Antalya'da bir parktaki bankta otururken tanıştığı ve evlilik arifesinde olduğu Seda Duman'ın kaybolduğunu söyleyen Mehmet Akkaya soluğu Müge Anlı'da aldı. Ancak Mehmet Akkaya'nın, kayboldu diyerek aradığı sevgilisi tarafından kandırıldığı ortaya çıktı.
Sokakta tanıştığı 23 yaş küçük sevgilisinin evlilik hazırlığı yaptıkları sırada kaybolduğu iddiası ile stüdyoya gelen Mehmet Akkaya, gözyaşlarına hakim olamadı.
Bir yıldır birlikte yaşadığı Seda Duman'ın 21 Şubat günü hastaneye gideceğim diyerek evden ayrıldığını ve bir daha haber alamadığını söyleyen Mehmet Akkaya, sevgilisinin hayatından endişeli olduğunu söyledi.
Müge Anlı'dan yardım isteyen Mehmet Akkaya'nın sevgilisi tarafından kandırılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.
Resmi nikah için gün aldıklarını söyleyen Mehmet, Seda'nın kıyafetleri ve sevgililer gününde aldığı çiçek ile sırra kadem bastığını söyledi.
Hayatından endişe ettiği sevgilisinden 20 gündür haber alamayan Mehmet, terk edildiğini düşünerek duygusal anlar yaşadı.
Gözünün yaşı dinmeyen Mehmet Akkaya, sevgilisini etinden, sütünden, yumurtasından eksik etmediğini söyledi.
Kaybolan Seda Duman hakkında canlı yayında şok gelişmeler yaşandı. Seda olduğu düşünülen iki fotoğraf paylaşıldı.
Mehmet Akkaya, bankamatik sırasında beklediği ve dün pazarda çekilen görüntülerdeki ismin Seda olduğunu doğruladı. İzleyicilerin parkta ve bankamatik önünde gördükleri Seda'nın hayatta olduğu ortaya çıktı. Ancak olaylar bununla sınırlı değildi.