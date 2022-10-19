Müge Anlı’da şoke eden cinayet!

Mehmet Topaloğlu ailesiyle birlikte Eskişehir yaşıyordu, çobanlık yapan genç adam hem kendi hayvanlarına hem de köylülerden Ahmet ve Ömer kardeşlere ait hayvanlara bakıyordu.
Mehmet Topaloğlu cinayetinde ailenin şüphelendiği isimlerden Ahmet Çetin, katilin kar maskeli olduğunu öne sürdü.
Aile, cinayetin çözülmesi için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Bunun üzerine Eskişehir'de cinayetin işlendiği köye giden Müge Anlı ve ekibi, Mehmet Topaloğlu cinayetinde ailenin şüphelendiği isimlerden Ahmet Çetin ile konuştu.
Olay günü yaşananları anlatan Ahmet Çetin, "Olay günü ben evimin oradan arabamı almaya doğru ağıla doğru gidiyordum.
Mehmet'in olayında siyah kapı ile beton direk arasında ben o hizadayken şahıs bahçe duvarının dibinden ateş ederek atladı.
Hiç durmadan ateş etti. Yaklaşık 150 metre dere yatağına doğru kovaladım. 70-80 kilo aralarında 1,70-1,80 boyları arasında Kar maskeliydi." ifadelerini kullandı.