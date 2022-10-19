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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı’da şoke eden cinayet!

GİRİŞ TARİHİ: 19.10.2022, 14:30 GÜNCELLEME TARİHİ: 19.10.2022, 14:35
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Müge Anlı’da şoke eden cinayet!

Mehmet Topaloğlu ailesiyle birlikte Eskişehir yaşıyordu, çobanlık yapan genç adam hem kendi hayvanlarına hem de köylülerden Ahmet ve Ömer kardeşlere ait hayvanlara bakıyordu.

Müge Anlı’da şoke eden cinayet!

13 Temmuz sabahı saat 09.30 sularında seyir halindeyken 5 kurşunla vurularak hayatını kaybediyor.

Müge Anlı’da şoke eden cinayet!

Müge Anlı'da şoke eden cinayet! Sokak ortasında kurşun yağmuru. Kar maskeli katil dedikleri kim?

Müge Anlı’da şoke eden cinayet!

Mehmet Topaloğlu cinayetinde ailenin şüphelendiği isimlerden Ahmet Çetin, katilin kar maskeli olduğunu öne sürdü.

Müge Anlı’da şoke eden cinayet!

Aile, cinayetin çözülmesi için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Bunun üzerine Eskişehir'de cinayetin işlendiği köye giden Müge Anlı ve ekibi, Mehmet Topaloğlu cinayetinde ailenin şüphelendiği isimlerden Ahmet Çetin ile konuştu.

Müge Anlı’da şoke eden cinayet!

Olay günü yaşananları anlatan Ahmet Çetin, "Olay günü ben evimin oradan arabamı almaya doğru ağıla doğru gidiyordum.

Müge Anlı’da şoke eden cinayet!

Mehmet'in olayında siyah kapı ile beton direk arasında ben o hizadayken şahıs bahçe duvarının dibinden ateş ederek atladı.

Müge Anlı’da şoke eden cinayet!

Hiç durmadan ateş etti. Yaklaşık 150 metre dere yatağına doğru kovaladım. 70-80 kilo aralarında 1,70-1,80 boyları arasında Kar maskeliydi." ifadelerini kullandı.

Müge Anlı’da şoke eden cinayet!

Müge Anlı'da Mehmet Topaloğlu cinayetinde katil kim? Cinayet tanığından film gibi açıklamalar..

Müge Anlı’da şoke eden cinayet!

Muhabir "Peki ne oldu da peşini bıraktınız?" sorusuna cevap veren Ahmet Çetin, "Ayağımda terlik vardı. Kaçtığı yer çalı çırpı olduğu için oraya doğru gitmem zordu." Dedi.

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