Müge Anlı'da şoke eden dolandırıcılık olayı!

Kucağında 2,5 aylık bebeği ile Müge Anlı'ya katılan Banu Çelen, bebeğinin babası Murat Gümüş tarafından evlilik vaadi ile dolandırıldığını iddia etti. Murat Gümüş'ün aynı dönemde üç kadını hamile bıraktığı iddiası ise herkesi şok etti. İşte tüm Türkiye'yi şoke eden olayın detayları...
Banu Çelen, çocuğunun babası Murat Gümüş tarafından evlilik vaadiyle 1 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek Müge Anlı'dan yardım istedi.
Evli ve üç çocuk babası Murat Gümüş'ün başka kadınlardan da çocuk yapıp onları da dolandırdığını ileri süren Banu Çelen, şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.
Banu Çelen, bebeğinin babasının 5 ayrı bankadan kredi kartı çıkarttığını söyleyerek, "Düğün masraflarını bu kartlarla ödedi. Babamdan da yardım aldı. 'Birini vururken beni çekmişler ve şimdi bana şantaj yapıyorlar. Ya sermayemi yedireceğim ya da hapse gireceğim.' diyerek babamdan 500 bin TL aldı" dedi.
Murat Gümüş ile sosyal medyadan tanıştıklarını söyleyen Banu Çelen, nişanlılık sürecinde hamile kaldığını ve evlilik hazırlıkları yaparken 1 milyon TL dolandırıldığını söyledi.
Banu Çelen'in iddialarına yanıt veren Murat Gümüş canlı yayına katıldı ve Banu ile ilişkisinden utanmadığını, parası olmadığı için düğün masraflarını kayınbabasının karşıladığını anlattı.
Canlı yayına bağlanan bir izleyici, Murat Gümüş yüzünden birçok kadının mağdur olduğunu belirterek, "Murat Bey sürekli yalan söylüyor. Hamile bıraktığı kadınların hepsi canlı yayına bağlanmak istiyor ancak Murat'ın 'Çocuklarınızı çocuk esirgeme kurumuna veririm' demesi nedeniyle bağlanamıyor. Aynı anda üç kadını hamile bıraktı" dedi.
Herkesi şaşkına çeviren olaylar karşısında iddiaları reddeden Murat Gümüş, sadece "Yasmin" adından kızından haberi olmadığını söyledi.
Murat Gümüş'ün ailesinin de şebeke olduğunu ileri süren Banu Çelen, "Öncelikli olarak istediğim şey parayı almak değil, Murat'ın gerçek yüzünü ortaya çıkarmak. Ben kandım kimse kanmasın diye buraya geldim" dedi.