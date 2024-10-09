Müge Anlı'da şoke eden dolandırıcılık olayı! Aynı anda üç kadını hamile bıraktı...

Kucağında 2,5 aylık bebeği ile Müge Anlı'ya katılan Banu Çelen, bebeğinin babası Murat Gümüş tarafından evlilik vaadi ile dolandırıldığını iddia etti. Murat Gümüş'ün aynı dönemde üç kadını hamile bıraktığı iddiası ise herkesi şok etti. İşte tüm Türkiye'yi şoke eden olayın detayları...