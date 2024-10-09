canli-yayin
CANLI YAYIN
Esra Erol'da
10
BİLDİRİMLER
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • Karadut
    Karadut YENİ FRAGMAN
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ BÖLÜM
  • Kuruluş Osman - 2. Fragman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Müge Anlı'da şoke eden dolandırıcılık olayı!

GİRİŞ TARİHİ: 09.10.2024, 14:37 GÜNCELLEME TARİHİ: 09.10.2024, 15:15
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Müge Anlı'da şoke eden dolandırıcılık olayı! Aynı anda üç kadını hamile bıraktı...
Müge Anlı'da şoke eden dolandırıcılık olayı! Aynı anda üç kadını hamile bıraktı...

Kucağında 2,5 aylık bebeği ile Müge Anlı'ya katılan Banu Çelen, bebeğinin babası Murat Gümüş tarafından evlilik vaadi ile dolandırıldığını iddia etti. Murat Gümüş'ün aynı dönemde üç kadını hamile bıraktığı iddiası ise herkesi şok etti. İşte tüm Türkiye'yi şoke eden olayın detayları...

Müge Anlı'da şoke eden dolandırıcılık olayı! Aynı anda üç kadını hamile bıraktı...
Müge Anlı'da şoke eden dolandırıcılık olayı! Aynı anda üç kadını hamile bıraktı...

Banu Çelen, çocuğunun babası Murat Gümüş tarafından evlilik vaadiyle 1 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek Müge Anlı'dan yardım istedi.

Müge Anlı'da şoke eden dolandırıcılık olayı! Aynı anda üç kadını hamile bıraktı...
Müge Anlı'da şoke eden dolandırıcılık olayı! Aynı anda üç kadını hamile bıraktı...

Evli ve üç çocuk babası Murat Gümüş'ün başka kadınlardan da çocuk yapıp onları da dolandırdığını ileri süren Banu Çelen, şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.

Müge Anlı'da şoke eden dolandırıcılık olayı! Aynı anda üç kadını hamile bıraktı...
Müge Anlı'da şoke eden dolandırıcılık olayı! Aynı anda üç kadını hamile bıraktı...

Banu Çelen, bebeğinin babasının 5 ayrı bankadan kredi kartı çıkarttığını söyleyerek, "Düğün masraflarını bu kartlarla ödedi. Babamdan da yardım aldı. 'Birini vururken beni çekmişler ve şimdi bana şantaj yapıyorlar. Ya sermayemi yedireceğim ya da hapse gireceğim.' diyerek babamdan 500 bin TL aldı" dedi.

Müge Anlı'da şoke eden dolandırıcılık olayı! Aynı anda üç kadını hamile bıraktı...
Müge Anlı'da şoke eden dolandırıcılık olayı! Aynı anda üç kadını hamile bıraktı...

Murat Gümüş ile sosyal medyadan tanıştıklarını söyleyen Banu Çelen, nişanlılık sürecinde hamile kaldığını ve evlilik hazırlıkları yaparken 1 milyon TL dolandırıldığını söyledi.

Müge Anlı'da şoke eden dolandırıcılık olayı! Aynı anda üç kadını hamile bıraktı...
Müge Anlı'da şoke eden dolandırıcılık olayı! Aynı anda üç kadını hamile bıraktı...

Banu Çelen'in iddialarına yanıt veren Murat Gümüş canlı yayına katıldı ve Banu ile ilişkisinden utanmadığını, parası olmadığı için düğün masraflarını kayınbabasının karşıladığını anlattı.

Müge Anlı'da şoke eden dolandırıcılık olayı! Aynı anda üç kadını hamile bıraktı...
Müge Anlı'da şoke eden dolandırıcılık olayı! Aynı anda üç kadını hamile bıraktı...

Canlı yayına bağlanan bir izleyici, Murat Gümüş yüzünden birçok kadının mağdur olduğunu belirterek, "Murat Bey sürekli yalan söylüyor. Hamile bıraktığı kadınların hepsi canlı yayına bağlanmak istiyor ancak Murat'ın 'Çocuklarınızı çocuk esirgeme kurumuna veririm' demesi nedeniyle bağlanamıyor. Aynı anda üç kadını hamile bıraktı" dedi.

Müge Anlı'da şoke eden dolandırıcılık olayı! Aynı anda üç kadını hamile bıraktı...
Müge Anlı'da şoke eden dolandırıcılık olayı! Aynı anda üç kadını hamile bıraktı...

Herkesi şaşkına çeviren olaylar karşısında iddiaları reddeden Murat Gümüş, sadece "Yasmin" adından kızından haberi olmadığını söyledi.

Müge Anlı'da şoke eden dolandırıcılık olayı! Aynı anda üç kadını hamile bıraktı...
Müge Anlı'da şoke eden dolandırıcılık olayı! Aynı anda üç kadını hamile bıraktı...

Murat Gümüş'ün ailesinin de şebeke olduğunu ileri süren Banu Çelen, "Öncelikli olarak istediğim şey parayı almak değil, Murat'ın gerçek yüzünü ortaya çıkarmak. Ben kandım kimse kanmasın diye buraya geldim" dedi.

Müge Anlı'da şoke eden dolandırıcılık olayı! Aynı anda üç kadını hamile bıraktı...
Müge Anlı'da şoke eden dolandırıcılık olayı! Aynı anda üç kadını hamile bıraktı...

Müge Anlı yayını ihbar kabul edildi ve Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Murat Gümüş ile birlikte toplamda 6 kişi tehdit, şantaj, nitelikli yağma ve dolandırıcılık suçlamaları ile gözaltına alındı.

DİĞER GALERİLER

ARAMA
CANLI YAYIN