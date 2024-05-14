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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı'da şoke eden itiraf: "İple boğdu, sonra cesedi..."

GİRİŞ TARİHİ: 14.05.2024, 17:58 GÜNCELLEME TARİHİ: 14.05.2024, 18:15
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Müge Anlı'da şoke eden itiraf: "İple boğdu, sonra cesedi..."

Müge Anlı'da haftalarca aranan Şaban Ataş'ın eski eşi Emine Karabulut tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı! Cinayet itirafının ardından Şaban Ataş'ın cansız bedeninin atıldığı yere giden Müge Anlı ekibi kayalıkların arasından cesedi buldu! Şaban Ataş nasıl öldürüldü? Emine Karabulut eski eşini neden öldürdü? Burhanettin Öztürk yakın arkadaşını öldürdüğünü kabul etti mi? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ortaya çıkan cinayetin korkunç detayları...

Müge Anlı'da şoke eden itiraf: "İple boğdu, sonra cesedi..."

Üç çocuk babası olan 52 yaşındaki Şaban Ataş'tan 22 Mart 2024 tarihinden beri haber alınamamıştı.

Müge Anlı'da şoke eden itiraf: "İple boğdu, sonra cesedi..."

Müge Anlı'dan yardım isteyen Bahri Ataş, amcasının oğlunun resmi olarak boşandığını ancak aynı evde yaşadığı eski eşi Emine Karabulut ve oğlundan şüphelendiğini söylemişti.

Müge Anlı'da şoke eden itiraf: "İple boğdu, sonra cesedi..."

Bahri Ataş, Emine Karabulut ve kuzeni Şaban Ataş'ın yakın arkadaşı Burhanettin Öztürk ile arasında dedikodular olduğunu da söylemişti.

Müge Anlı'da şoke eden itiraf: "İple boğdu, sonra cesedi..."

İddiaları reddeden Emine Karabulut, Şaban Ataş ile formaliteden boşandıklarını ve aslında evliliklerine devam ettiklerini anlatmıştı.

Müge Anlı'da şoke eden itiraf: "İple boğdu, sonra cesedi..."

Şüphe oklarının yöneldiği arkadaş Burhanettin Öztürk ise arkadaşına ve eşine karşı bir yanlışının olmadığını, Şaban ile dost olduklarını söylemişti.

Müge Anlı'da şoke eden itiraf: "İple boğdu, sonra cesedi..."

Şaban Ataş'ın eşine ve çocuklarına şiddet uyguladığını söyleyen Burhanettin Öztürk, "Biz çok yakın arkadaştık ama evde farklı biri dışarıda farklı biri oluyor" demişti.

Müge Anlı'da şoke eden itiraf: "İple boğdu, sonra cesedi..."

Dedikoduların nasıl çıktığını bilmediğini söyleyen Burhanettin Öztürk, gönül ilişkilerini reddetmişti.

Müge Anlı'da şoke eden itiraf: "İple boğdu, sonra cesedi..."

Canlı yayında iddiaların arkası kesilmezken Burhanettin Öztürk, arkadaşının "Türkan" adında bir kadın ile görüştüğünü iddia etmişti.

Müge Anlı'da şoke eden itiraf: "İple boğdu, sonra cesedi..."

Canlı yayına bağlanan Türkan Yay, 66 yaşında olduğunu Şaban Ataş ile arasında gönül ilişkisi olmadığını açıklamıştı.

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