Müge Anlı'da şoke eden itiraf: "İple boğdu, sonra cesedi..."

Müge Anlı'da haftalarca aranan Şaban Ataş'ın eski eşi Emine Karabulut tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı! Cinayet itirafının ardından Şaban Ataş'ın cansız bedeninin atıldığı yere giden Müge Anlı ekibi kayalıkların arasından cesedi buldu! Şaban Ataş nasıl öldürüldü? Emine Karabulut eski eşini neden öldürdü? Burhanettin Öztürk yakın arkadaşını öldürdüğünü kabul etti mi? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ortaya çıkan cinayetin korkunç detayları...
Müge Anlı'dan yardım isteyen Bahri Ataş, amcasının oğlunun resmi olarak boşandığını ancak aynı evde yaşadığı eski eşi Emine Karabulut ve oğlundan şüphelendiğini söylemişti.
Bahri Ataş, Emine Karabulut ve kuzeni Şaban Ataş'ın yakın arkadaşı Burhanettin Öztürk ile arasında dedikodular olduğunu da söylemişti.
İddiaları reddeden Emine Karabulut, Şaban Ataş ile formaliteden boşandıklarını ve aslında evliliklerine devam ettiklerini anlatmıştı.
Şüphe oklarının yöneldiği arkadaş Burhanettin Öztürk ise arkadaşına ve eşine karşı bir yanlışının olmadığını, Şaban ile dost olduklarını söylemişti.
Şaban Ataş'ın eşine ve çocuklarına şiddet uyguladığını söyleyen Burhanettin Öztürk, "Biz çok yakın arkadaştık ama evde farklı biri dışarıda farklı biri oluyor" demişti.
Dedikoduların nasıl çıktığını bilmediğini söyleyen Burhanettin Öztürk, gönül ilişkilerini reddetmişti.
Canlı yayında iddiaların arkası kesilmezken Burhanettin Öztürk, arkadaşının "Türkan" adında bir kadın ile görüştüğünü iddia etmişti.