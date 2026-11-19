atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Yıldız Koca dosyasıyla ilgili dikkat çeken iddialar araştırılmaya devam ediyor. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı konuyu derinlemesine inceliyor. İşte Müge Anlı'da aranan Yıldız Koca kaybının detayları...
İstanbul Sultangazi'de yaşayan 29 yaşındaki, iki çocuk annesi Yıldız Koca'dan 5 Kasım'dan bu yana haber alınamıyor. Genç kadın kendi isteğiyle mi evden uzaklaştı yoksa bir cinayete mi kurban gitti?
Kızına ulaşamayan baba İbrahim Yaşa, Müge Anlı'ya başvurarak yardım istedi. Evladının hayatından endişe eden babanın şüphelendiği kişi ise damadı Yasin Koca ve ailesiydi.
Kızının ortadan kaybolmasının ardından büyük endişe yaşadığını anlatan İbrahim Yaşa, damadı Yasin Koca'ya ulaşmaya çalıştığını ancak telefonlarına yanıt alamadığını söyledi.
Duyduklarına göre kızının evden valizlerini alarak ayrıldığını belirten baba, damadının anlattıkları arasındaki tutarsızlıkların şüphelerini artırdığını dile getirdi.
Hakkındaki iddiaların ardından Yıldız Koca'nın eşi Yasin Koca da programa katılarak açıklamalarda bulundu. Eşinin 5 Kasım akşamı 6-7 valizle evden ayrıldığını öne süren Yasin Koca, Yıldız'ın taksiye binerek gittiğini iddia etti.
Sosyal medya hesaplarından kendisini engellediğini söyleyen Yasin, eşinin daha önce de evi terk ettiğini ileri sürdü.
Programda çiftin yaşadığı evden paylaşılan görüntüler de gündem oldu. Evin dağınık ve bakımsız hali dikkat çekerken Yasin Koca, sağlık sorunları nedeniyle temizlik yapamadığını ifade etti.
Geçirdiği trafik kazası sonrası koltuk değnekleriyle yürüdüğünü belirten Yasin'in açıklamaları stüdyoda yeni soruları beraberinde getirdi.