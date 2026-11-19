Dosyada öne çıkan bir diğer konu ise Yıldız Koca'nın daha önce eşi ve kayınpederi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı yönündeki bilgiler oldu. Aile bireylerinin açıklamaları ve kaybolduğu güne ilişkin farklı anlatımlar, genç kadının nerede olduğu sorusunu daha da önemli hale getirdi.