Müge Anlı'daki "2. Palu ailesi" olayında yeni ayrıntılar ortaya çıktı!

Selahattin Yalnız ve Fitnat Ertekin çifti, üvey kızlarının kendilerine uyku ilacı vererek evdeki 65 bin lirayı alıp kaçtığını iddia etmişti. Kan donduran gerçek Müge Anlı'da ortaya çıktı. Müge Anlı'dan yardım isteyen kızlar, yıllardır 63 yaşındaki Selahattin Yalnız'ın istismarına uğradıklarını açıkladılar. Vİdeolu kanıtları Müge Anlı'ya veren kızlar gözyaşları içinde Türkiye'nin kanını donduran hikayelerini anlattırlar. Müge Anlı'nın "2. Palu ailesi" olarak nitelendirdiği bu olayda, Selahattin Yalnız'ın dayısı canlı yayına telefonla bağlanarak şoke eden açıklamalarda bulundu.
Geçtiğimiz günlerde "Kızım ve arkadaşı kaçmak için öğünlerime ilaç attı" diye bir iddia ile Selahattin Yalnız programa katılarak kayıp kızlarını aradığını söylemişti.
Figen ve Bahar adlı kardeşler kayıplarının 15. gününde bulundu. Programda üvey kızlarını arayan Selahattin Yalnız ile ilgili kan donduran gerçek ortaya çıktı.
Adamın, genç kızlara ve yanındakilere "Hepinizi karım yapacağım" dediği ve üvey kızlarını yıllardır cinsel istismar ettiği öğrenildi.
Kayıp kızlar üvey babalarının kendilerine küçük yaşlarından beri cinsel istismar ettiğini, satırla saldırdığını, dövdüğünü söyledi.
Yıllardır istismara uğrayan genç kızlar Müge Anlı'ya Selahattin Yalnız'ın onları istismar ettiği videoları teslim etti.
Selahattin Yalnız çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Fitnat Ertekin adlı kontrolle serbest bırakıldı.
Programa bağlanan Selahattin Yalnız'ın dayısı Necati Bayar, yeğeninin bir dönem Avustralya'da yaşadığını ve toplam 11 çocuğu olduğunu söyledi.
Necati Bayar, "Selahattin, ilk evliliğini teyzesinin kızıyla yaptı. Bu evlilik, 6 ay sürdü. Ondan sonra benim başıma kaldı, başka kimsesi yoktu. Benim yanımda kalıyordu sonra ona bir ev tuttum. Kıbrıslı biriyle tanışıyor. Kızı istemeye gittik. Kıbrıslı kıza çocuğun huylarını söyledim. Ama dinlemedi, evlendiler. Bu evlilikten 4 kızı oldu. Sizin yayınınız için ikinci eşini buldum; Birinci çocuk, 3 yaş ile 5 yaş arası tecavüze uğradı. İkinci çocuk, '4 yaşındayken tecavüze uğradım' diyor. Üçüncü çocuk, 6 yaş ile 11 yaş arasında cinsel istismara uğradığını söylüyor. Üçüncü evliliğinde de Avustralyalı kadından 2 kız, 4 çocuğu var. Bir kızı, 13 yaşında cinsel istismara uğradığını söylüyor. İnanılmaz bir şey. Elimde 4 sayfa ifade var. Bunları size gönderebilirim" dedi.