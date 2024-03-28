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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı'daki Beyza Ortaboy olayı nedir? Kayıp kız şiddet mağduru mu?

GİRİŞ TARİHİ: 28.03.2024, 14:11 GÜNCELLEME TARİHİ: 28.03.2024, 14:29
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Müge Anlı'daki Beyza Ortaboy olayı nedir? Kayıp kız şiddet mağduru mu?

Beyza Ortaboy'un ailesi kızlarının kayıp olduğunu söyleyerek atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı.

Müge Anlı'daki Beyza Ortaboy olayı nedir? Kayıp kız şiddet mağduru mu?

Kızlarının hayatından endişe duyan aile soluğu yayında aldı.İstanbul'da yaşayan 20 yaşındaki Beyza Ortaboy, Pazartesi sabahı evden okula diye çıkıp bir daha yuvasına geri dönmedi.

Müge Anlı'daki Beyza Ortaboy olayı nedir? Kayıp kız şiddet mağduru mu?

Genç kız, annesine attığı mesajda: "Hakkını helal et, ben sevdiğimle kaçtım!" yazdı.

Müge Anlı'daki Beyza Ortaboy olayı nedir? Kayıp kız şiddet mağduru mu?

Endişeli aile kızlarının kendi isteğiyle gitmediğini biri ya da birileri tarafından alıkoyulduğunu öne sürdü.

Müge Anlı'daki Beyza Ortaboy olayı nedir? Kayıp kız şiddet mağduru mu?

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım isteyen Ortaboy Ailesi'nin iddiasına göre kızları bir haftadır konuştuğu 20 yaşındaki Fırat adlı şahıs tarafından zorla kaçırıldı.

Müge Anlı'daki Beyza Ortaboy olayı nedir? Kayıp kız şiddet mağduru mu?

Kayıp kızla yıllardır arkadaşlık yapan Burak da yayına katılarak, Beyza Ortaboy'un ailesine değer verdiğini ve onları üzmekten çekineceğini için kaçırılma ihtimalinin yüksek olduğunu anlattı.

Müge Anlı'daki Beyza Ortaboy olayı nedir? Kayıp kız şiddet mağduru mu?

Beyza'nın bir başka arkadaşı da yayına telefonla bağlanarak, genç kızın Fırat tarafından şiddete uğradığını söyledi.

Müge Anlı'daki Beyza Ortaboy olayı nedir? Kayıp kız şiddet mağduru mu?

İddiaya göre yaşanan dayak olayı sonrasında gözyaşlarına boğulan Beyza'ya Fırat hediye olarak bileklik alarak gönlünü aldı.

Müge Anlı'daki Beyza Ortaboy olayı nedir? Kayıp kız şiddet mağduru mu?

Kızlarının arkasında olduklarını anlatan aile, Beyza Ortaboy'a evine geri dön çağrısında bulundu.

Müge Anlı'daki Beyza Ortaboy olayı nedir? Kayıp kız şiddet mağduru mu?

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi her gün canlı yayınla 10.00'da atv'de

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