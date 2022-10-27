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Müge Anlı'daki dolandırıcılık olayında yeni gelişme!

GİRİŞ TARİHİ: 27.10.2022, 14:45 GÜNCELLEME TARİHİ: 27.10.2022, 15:43
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Müge Anlı'daki dolandırıcılık olayında yeni gelişme!

Müge Anlı'daki dolandırıcılık olayında yeni gelişme! Mustafa İnce'nin iddiaları...

Müge Anlı'daki dolandırıcılık olayında yeni gelişme!

'Yağ dolandırıcılığı' zincirinde 50 milyonu aşan vurgun yapılırken, Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Müge Anlı'daki dolandırıcılık olayında yeni gelişme!

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nda birçok suç duyurusunun olduğu ortaya çıktı.

Müge Anlı'daki dolandırıcılık olayında yeni gelişme!

Mağdur insanlar ellerinde pankartlarla yayına çıkmış, iddiaların odağındaki ismi tanıyanlar tek tek canlı yayına bağlanıp konuşmuştu.

Müge Anlı'daki dolandırıcılık olayında yeni gelişme!

Gaziantep'ten son durumu aktaran Mehmet Geçgel, "Siz girşi yapana kadar iki kişi daha geldi. 18 kişi oldu. Burada sokakta yürürken, 'Ben dolandırılmadım' diyeni görmedim. Önüne gelen 'Ben de dolandırıldım' deyip rakam belirtiyor" dedi.

Müge Anlı'daki dolandırıcılık olayında yeni gelişme!

Mustafa'nın iddiaları karşısında eski sevgilisi Tuba sinirlerine hakim olamadı ve stüdyoda gergin anlar yaşandı.

Müge Anlı'daki dolandırıcılık olayında yeni gelişme!

İddiaların odağındaki isim Mustafa İnce, canlı yayına telefonla bağlandı.

Müge Anlı'daki dolandırıcılık olayında yeni gelişme!

''Benim asıl ortağım Tuba'dır'' diyen Mustafa İnce'nin sözleri karşısında Tuba Koçman çılgına döndü. ''Benim hesabımda şu an 1 TL bile yok. Sen nasıl vicdansız bir insansın. Nasıl ortağım diyebiliyorsun.'' Dedi.

Müge Anlı'daki dolandırıcılık olayında yeni gelişme!

Dolandırılma olayıyla hiçbir alakası olmadığını söyleyen Melek İnce, Mustafa İnce'yle yaptığı görüşmeyi anlattı. ''Mustafa beni aradı, doğruları anlat dedim. Hem beni yayına çıkarıyorsun hem de gerçekleri konuşmuyorsun dedim'' dedi

Müge Anlı'daki dolandırıcılık olayında yeni gelişme!

İddiaların odağındaki kişinin eski çalışanı konuştu. Melisa Tatlı: ''Beni Mustafa aradı, Ece onu aramış demiş ki, sen hapse girersen ben sana bakarım. Haftalık 2.500 -3000 bin TL atarım sen canını sıkma'' falan demiş Mustafa'ya...

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