Müge Anlı'daki dolandırıcılık olayında yeni gelişme!

'Yağ dolandırıcılığı' zincirinde 50 milyonu aşan vurgun yapılırken, Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Mağdur insanlar ellerinde pankartlarla yayına çıkmış, iddiaların odağındaki ismi tanıyanlar tek tek canlı yayına bağlanıp konuşmuştu.
Gaziantep'ten son durumu aktaran Mehmet Geçgel, "Siz girşi yapana kadar iki kişi daha geldi. 18 kişi oldu. Burada sokakta yürürken, 'Ben dolandırılmadım' diyeni görmedim. Önüne gelen 'Ben de dolandırıldım' deyip rakam belirtiyor" dedi.
Mustafa'nın iddiaları karşısında eski sevgilisi Tuba sinirlerine hakim olamadı ve stüdyoda gergin anlar yaşandı.
''Benim asıl ortağım Tuba'dır'' diyen Mustafa İnce'nin sözleri karşısında Tuba Koçman çılgına döndü. ''Benim hesabımda şu an 1 TL bile yok. Sen nasıl vicdansız bir insansın. Nasıl ortağım diyebiliyorsun.'' Dedi.
Dolandırılma olayıyla hiçbir alakası olmadığını söyleyen Melek İnce, Mustafa İnce'yle yaptığı görüşmeyi anlattı. ''Mustafa beni aradı, doğruları anlat dedim. Hem beni yayına çıkarıyorsun hem de gerçekleri konuşmuyorsun dedim'' dedi