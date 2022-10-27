Müge Anlı'daki dolandırıcılık olayında yeni gelişme!

Gaziantep'ten son durumu aktaran Mehmet Geçgel, "Siz girşi yapana kadar iki kişi daha geldi. 18 kişi oldu. Burada sokakta yürürken, 'Ben dolandırılmadım' diyeni görmedim. Önüne gelen 'Ben de dolandırıldım' deyip rakam belirtiyor" dedi.