Müge Anlı'daki Sevim Yıldırım cinayeti çözüldü mü? Katil oğlu mu çıktı?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Sevim Yıldırım'ın şüpheli ölümü araştırılmaya devam ediyor. Çankırı'da pirinç tarlasında ölü olarak bulunan 75 yaşındaki Sevim Yıldırım'ı oğlu mu öldürdü? İşte ayrıntılar…
Çankırı'da pirinç tarlasında ölü olarak bulunan 75 yaşındaki Sevim Yıldırım'ın kızları, annelerinin ölümünün ardındaki gerçeği öğrenmek için Müge Anlı'dan yardım istedi.
Sevim Yıldırım'ın ölü bulunduğunda yüzünde darp izlerinin olması ve kış günü ayağında terlik olması cinayet şüphesini güçlendirdi.
Abilerinin daha önce amcalarını öldürdüğü için şüphelendiklerini söyleyen kız kardeşler, canlı yayında iddialarda bulundu.
Ergün'ün tek derdinin para olduğunu söyleyen kardeşler, annelerinin sakladığı paraların da ortada olmadığını ileri sürdü.
Programın odak noktası ise, Ergün Yıldırım ve Asiye Boyacı'nın oğlu arasında yaşanan maaş anlaşmazlığı oldu.
Asiye Boyacı'nın oğlu, Ergün Yıldırım'ın kendisine baskı yaparak maaşının büyük bir kısmını aldığını öne sürdü.