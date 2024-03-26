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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı'daki Sevim Yıldırım cinayeti çözüldü mü? Katil oğlu mu çıktı?

GİRİŞ TARİHİ: 26.03.2024, 17:18 GÜNCELLEME TARİHİ: 26.03.2024, 17:20
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Müge Anlı'daki Sevim Yıldırım cinayeti çözüldü mü? Katil oğlu mu çıktı?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Sevim Yıldırım'ın şüpheli ölümü araştırılmaya devam ediyor. Çankırı'da pirinç tarlasında ölü olarak bulunan 75 yaşındaki Sevim Yıldırım'ı oğlu mu öldürdü? İşte ayrıntılar…

Müge Anlı'daki Sevim Yıldırım cinayeti çözüldü mü? Katil oğlu mu çıktı?

Çankırı'da pirinç tarlasında ölü olarak bulunan 75 yaşındaki Sevim Yıldırım'ın kızları, annelerinin ölümünün ardındaki gerçeği öğrenmek için Müge Anlı'dan yardım istedi.

Müge Anlı'daki Sevim Yıldırım cinayeti çözüldü mü? Katil oğlu mu çıktı?

Sevim Yıldırım'ın ölü bulunduğunda yüzünde darp izlerinin olması ve kış günü ayağında terlik olması cinayet şüphesini güçlendirdi.

Müge Anlı'daki Sevim Yıldırım cinayeti çözüldü mü? Katil oğlu mu çıktı?

Kız kardeşlerin annelerinin ölümüne dair şüphelendiği tek isim ise erkek kardeşleri Ergün oldu.

Müge Anlı'daki Sevim Yıldırım cinayeti çözüldü mü? Katil oğlu mu çıktı?

Abilerinin daha önce amcalarını öldürdüğü için şüphelendiklerini söyleyen kız kardeşler, canlı yayında iddialarda bulundu.

Müge Anlı'daki Sevim Yıldırım cinayeti çözüldü mü? Katil oğlu mu çıktı?

Ergün'ün tek derdinin para olduğunu söyleyen kardeşler, annelerinin sakladığı paraların da ortada olmadığını ileri sürdü.

Müge Anlı'daki Sevim Yıldırım cinayeti çözüldü mü? Katil oğlu mu çıktı?

Ergün Yıldırım ve sevgilisi Asiye Boyacı haklarındaki iddialara yanıt vermek üzere stüdyoya geldi.

Müge Anlı'daki Sevim Yıldırım cinayeti çözüldü mü? Katil oğlu mu çıktı?

Programın odak noktası ise, Ergün Yıldırım ve Asiye Boyacı'nın oğlu arasında yaşanan maaş anlaşmazlığı oldu.

Müge Anlı'daki Sevim Yıldırım cinayeti çözüldü mü? Katil oğlu mu çıktı?

Asiye Boyacı'nın oğlu, Ergün Yıldırım'ın kendisine baskı yaparak maaşının büyük bir kısmını aldığını öne sürdü.

Müge Anlı'daki Sevim Yıldırım cinayeti çözüldü mü? Katil oğlu mu çıktı?

Ergün Yıldırım'ın Asiye Boyacı'nın oğlunun maaşından yirmi bin lira çaldığı iddiasının ardından kira ve mutfak masrafları için on bin lira bıraktığı söylendi.

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