Müge Anlı'dan 'Çağla Şikel' açıklaması... Müge Anlı canlı yayında sessizliğini bozdu!

Bu yıl gerçekleşen bir ödül töreninde Müge Anlı ve Çağla Şıkel arasında yaşandığı söylenilen gerilim çok konuşulmuştu.
Geçen sene "Ödül almak istemiyorum" diyen Müge Anlı, bu yıl "Meslekte 35. yıl" ödülüne layık görüldü.
Ödülünü alan Müge Anlı teşekkür konuşmasında, "Geçtiğimiz yıllarda bu yarıştan çekildiğimi açıklamıştım. Bunun çok çeşitli sebepleri var ama nedenlerinden biri de; aralarında Çağla Şıkel'in de bulunduğu değerli dostlarımın 'Müge çok farklı bir iş yapıyor, biz onunla aynı kategoride yarışınca ödül alma şansımız olmuyor' şeklindeki açıklamalarıydı." diye söyleyince sosyal medyada Çağla Şikel'e laf söylediği düşünüldü.
Programında dolandırılmak hakkında konuşan Müge Anlı, "Bazı insanlar konuşulanı anlamıyor, benim hayatımda en sevdiğim insanlardan birisi de Çağla Şikel'dir. 'Müge Anlı, Çağla Şikel'e laf söyledi' diyorlar, Çağla Şikel benim hayatımda tanıdığım en zeki kadınlardan biridir."
"Üniversite sınavında okuduğunu anlamayanlar gibi dinlediğini de anlamayanlar var. Ben zaten kimseye laf sokmadım hayatımda, ben ne hissedersem zaten hiç dolandırmadan söylerim. Seven ondan sever, sevmeyen de ondan sevmez. Çağla'ya teşekkür ediyorum, laf söyledi diyorlar. Bu nasıl zeka?" diyerek iddialara son noktayı koydu.