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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı'dan Ece Gürel'in ölümü hakkında önemli açıklamalar!

Belgrad Ormanı'nda kaybolup, dördüncü gününde baygın olarak bulunan Ece Gürel, hastanede hayatını kaybetmişti. Ölümünün ardından birçok soru işareti bırakan Ece Gürel'in spiritüel konularla çok fazla ilgilendiği ve "cadılık eğitimi" aldığı konuşulmuştu. Müge Anlı bugün canlı yayında Ece Gürel'in ölümü hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ece Gürel'in ailesi canlı yayında katılarak sosyal medyada gündeme gelen soruları yanıtladı. Peki Ece Gürel neden öldü? Ece Gürel'in otopsi sonucu çıktı mı? İşte detaylar...

GİRİŞ TARİHİ: 12.03.2025, 13:26 GÜNCELLEME TARİHİ: 12.03.2025, 13:32
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Müge Anlı'dan Ece Gürel'in ölümü hakkında önemli açıklamalar!

2 Mart Pazar günü İstanbul Kağıthane'deki evinden çıktıktan sonra gittiği Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'den günlerce haber alınamamıştı.

Müge Anlı'dan Ece Gürel'in ölümü hakkında önemli açıklamalar!

35 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel'in ailesi kızlarının bir anda ortadan kaybolmasından şüphelenerek, Müge Anlı'nın kapısını çalmışlardı.

Müge Anlı'dan Ece Gürel'in ölümü hakkında önemli açıklamalar!

Kızlarının meditasyon yapmak için ormana gittiğini söyleyen ailesi, ani kayıptan şüphelenmişlerdi.

Müge Anlı'dan Ece Gürel'in ölümü hakkında önemli açıklamalar!

Ece Gürel için başlatılan arama çalışmalarında Belgrad Ormanı günlerce arandı.

Müge Anlı'dan Ece Gürel'in ölümü hakkında önemli açıklamalar!

Ormanın derinliklerinde arama çalışmalarını hızlandıran ekipler, siyah bir mont ve eşyalar buldu.

Müge Anlı'dan Ece Gürel'in ölümü hakkında önemli açıklamalar!

Ece Gürel kaybından 4 gün sonra eşyalarına yakın bir yerde yarı uyanık bir şekilde bulundu.

Müge Anlı'dan Ece Gürel'in ölümü hakkında önemli açıklamalar!

Tedaviye alındığı hastanede yaşam mücadelesini kaybeden Ece Gürel'in ani ölümü herkesi derinden sarstı.

Müge Anlı'dan Ece Gürel'in ölümü hakkında önemli açıklamalar!

Ondan geriye acı ve soru işaretleri kaldı...

Müge Anlı'dan Ece Gürel'in ölümü hakkında önemli açıklamalar!

Herkesin kafasında soru işaretleri ortaktı. Ece Gürel Belgrad Ormanı'nda 4 gün boyunca aç ve susuz bir şekilde nasıl hayata tutunmuştu?

Müge Anlı'dan Ece Gürel'in ölümü hakkında önemli açıklamalar!

Ece Gürel'in babası ise kızının ölümünden sonra Müge Anlı'dan yardım isteyerek "Bu işin peşini bırakmayın, benim kızımı kurban ettiler" dedi.

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