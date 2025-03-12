Müge Anlı'dan Ece Gürel'in ölümü hakkında önemli açıklamalar!

2 Mart Pazar günü İstanbul Kağıthane'deki evinden çıktıktan sonra gittiği Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'den günlerce haber alınamamıştı.
35 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel'in ailesi kızlarının bir anda ortadan kaybolmasından şüphelenerek, Müge Anlı'nın kapısını çalmışlardı.
Tedaviye alındığı hastanede yaşam mücadelesini kaybeden Ece Gürel'in ani ölümü herkesi derinden sarstı.
Herkesin kafasında soru işaretleri ortaktı. Ece Gürel Belgrad Ormanı'nda 4 gün boyunca aç ve susuz bir şekilde nasıl hayata tutunmuştu?