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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Müge Anlı'dan Himmet Aktürk itirafı... Küçük Irmak'ın katili şimdi ne yapıyor?

GİRİŞ TARİHİ: 15.10.2024, 14:48 GÜNCELLEME TARİHİ: 15.10.2024, 15:15
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Müge Anlı'dan Himmet Aktürk itirafı... Küçük Irmak'ın katili şimdi ne yapıyor?

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı kayıpları bulmaya, hasret kalanları kavuşturmaya, sır dolu cinayetleri çözmeye devam ediyor. Seyfi Birbir, 4 yaşındaki oğlu Serdar'ı bir fuarda bırakıp gittiğini Müge Anlı İle Tatlı Sert canlı yayınında itiraf etmişti. Müge Anlı, küçük çocuğun akıbetini araştırıyordu. Anlı, 4 yaşındaki küçük Irmak'ı öldüren Himmet Aktürk ile de ilgili önemli bir itirafta bulundu.

Müge Anlı'dan Himmet Aktürk itirafı... Küçük Irmak'ın katili şimdi ne yapıyor?

Seyfi Birbir olayı nedir? Hacer Çınaroğlu, 30 yıldır kayıp olan oğlu Serdar'ı bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.

Müge Anlı'dan Himmet Aktürk itirafı... Küçük Irmak'ın katili şimdi ne yapıyor?

Hacer, Serdar'ın eski eşi Seyfi Birbir tarafından evlatlık verildiğini ve bu süreçte yaşananların tamamen babasının bilgisi dahilinde olduğunu anlattı.

Müge Anlı'dan Himmet Aktürk itirafı... Küçük Irmak'ın katili şimdi ne yapıyor?

14 yaşında Seyfi Birbir ile evlendirildiğini ve bu evlilikten üç çocuk sahibi olduğunu belirten Çınaroğlu, aynı zamanda eşinden gördüğü şiddeti anlatarak, çocuklarını bırakıp baba evine dönmek zorunda kaldığını ifade etti.

Müge Anlı'dan Himmet Aktürk itirafı... Küçük Irmak'ın katili şimdi ne yapıyor?

Programda Hacer Çınaroğlu ve eski eşi Seyfi Birbir yüz yüze geldi.

Müge Anlı'dan Himmet Aktürk itirafı... Küçük Irmak'ın katili şimdi ne yapıyor?

Seyfi Birbir, başlangıçta çocuğunu kime verdiğini hatırlamadığını söylese de, ilerleyen dakikalarda oğlu Serdar'ı 1994 veya 1995 yılında İzmit Fuarı'nda terk ettiğini kabul etti.

Müge Anlı'dan Himmet Aktürk itirafı... Küçük Irmak'ın katili şimdi ne yapıyor?

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Seyfi Bey'den gerçekleri açıklamasını ısrarla talep ederken, Seyfi Birbir, "Her şeyi anlattım. Gerçeği daha fazla düşünmek istemiyorum. Fuara bıraktım." yanıtını verdi.

Müge Anlı'dan Himmet Aktürk itirafı... Küçük Irmak'ın katili şimdi ne yapıyor?

Ayrıca Müge Anlı, Seyfi Birbir'in daha önce "Çocuğu suya düşürdüğünü" belirttiğini hatırlatarak doğruyu söylemesini istedi.

Müge Anlı'dan Himmet Aktürk itirafı... Küçük Irmak'ın katili şimdi ne yapıyor?

Seyfi Birbir: "Oğlunu öldüren sensin. Onu bırakıp giderken düşünseydin," sözleriyle dikkat çekti. Baba Seyfi Birbir, kaybolan oğlu Serdar ile ilgili gelen iddialara yanıt vererek, "Arşivlere bakılırsa mutlaka çıkacaktır. Ben oğlumu o fuarda terk ettim. Fuar alanında bıraktım, başka bir şey yok" şeklinde konuştu.

Müge Anlı'dan Himmet Aktürk itirafı... Küçük Irmak'ın katili şimdi ne yapıyor?

Müge Anlı küçücük çocuğunu terk eden babaya küçük Irmak canice katleden Himmet Aktürk örneğiyle cevap verdi. "Belki Himmet gibi birisi aldı götürdü! Himmet'i gördükten sonra hayatım tamamen değişti." Himmet Aktürk'ün hapiste olduğu biliniyor.

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