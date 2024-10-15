Müge Anlı'dan Himmet Aktürk itirafı... Küçük Irmak'ın katili şimdi ne yapıyor?

Seyfi Birbir: "Oğlunu öldüren sensin. Onu bırakıp giderken düşünseydin," sözleriyle dikkat çekti. Baba Seyfi Birbir, kaybolan oğlu Serdar ile ilgili gelen iddialara yanıt vererek, "Arşivlere bakılırsa mutlaka çıkacaktır. Ben oğlumu o fuarda terk ettim. Fuar alanında bıraktım, başka bir şey yok" şeklinde konuştu.