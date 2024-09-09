Müge Anlı'dan Narin Güran cinayeti açıklaması...

Yeni sezona başlangıç yaparken Narin konusunu yayın yasağı nedeniyle işleyemediğini belirten Müge Anlı, "Benim dışımda kimse yayın yasağını dinlemedi. Ama yayın yapan arkadaşlarıma bir şey söylemiyorum. Bu haberlere neden yayın yasağı geliyor, onu konuşmak lazım" dedi.