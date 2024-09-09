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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Müge Anlı'dan Narin Güran cinayeti açıklaması...

Ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti ile ilgili Müge Anlı açıklama yaptı.

GİRİŞ TARİHİ: 09.09.2024, 12:32 GÜNCELLEME TARİHİ: 09.09.2024, 12:36
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Müge Anlı'dan Narin Güran cinayeti açıklaması...

Yayın yasağı nedeniyle Narin Güran konusunu ele alamayan Müge Anlı, bugün canlı yayında küçük kızın ölümüyle ilgili konuştu. 8 yaşındaki Narin için başsağlığı dileyen Müge Anlı, konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Müge Anlı'dan Narin Güran cinayeti açıklaması...

8 yaşındaki çocuğun cansız bedeni, üzeri taşlarla gizlenmiş vaziyette bir çuvalın içerisinde dere kenarında bulunurken, aile üyelerinin de içinde bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Müge Anlı'dan Narin Güran cinayeti açıklaması...

Programa başlarken okula başlayacak öğrencilere başarı dileyen bulunan Müge Anlı, 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayete kurban gittiği için bugün okula gidemediği söyledi. Anlı, "Ne yazık ki bugün okula başlayamayan bir öğrencimiz var, 8 yaşındaki Narin. Nurlar içinde yatsın." dedi.

Müge Anlı'dan Narin Güran cinayeti açıklaması...

Küçül Narin'in ölümü hakkında canlı yayında konuşan Müge Anlı üzüntüsünü dile getirirken, getirilen yayın yasağına da tepki gösterdi.

Müge Anlı'dan Narin Güran cinayeti açıklaması...

Yeni sezona başlangıç yaparken Narin konusunu yayın yasağı nedeniyle işleyemediğini belirten Müge Anlı, "Benim dışımda kimse yayın yasağını dinlemedi. Ama yayın yapan arkadaşlarıma bir şey söylemiyorum. Bu haberlere neden yayın yasağı geliyor, onu konuşmak lazım" dedi.

Müge Anlı'dan Narin Güran cinayeti açıklaması...

Olayı yakından takip ettiğini söyleyen Müge Anlı, "Bana da gelen çok bilgi var ancak mahkeme kararı var. Açıklayamıyorum" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı'dan Narin Güran cinayeti açıklaması...

Daha önce başka bir olayı işlediği için kendisine dava açıldığını söyleyen Anlı, "Bana plaket verilmesi gerekirken yasak yüzünden dava açıldı. O yüzden dikkat ediyorum" dedi.

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