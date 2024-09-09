Müge Anlı'dan Narin Güran cinayeti açıklaması...

Yayın yasağı nedeniyle Narin Güran konusunu ele alamayan Müge Anlı, bugün canlı yayında küçük kızın ölümüyle ilgili konuştu. 8 yaşındaki Narin için başsağlığı dileyen Müge Anlı, konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
8 yaşındaki çocuğun cansız bedeni, üzeri taşlarla gizlenmiş vaziyette bir çuvalın içerisinde dere kenarında bulunurken, aile üyelerinin de içinde bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Programa başlarken okula başlayacak öğrencilere başarı dileyen bulunan Müge Anlı, 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayete kurban gittiği için bugün okula gidemediği söyledi. Anlı, "Ne yazık ki bugün okula başlayamayan bir öğrencimiz var, 8 yaşındaki Narin. Nurlar içinde yatsın." dedi.
Küçül Narin'in ölümü hakkında canlı yayında konuşan Müge Anlı üzüntüsünü dile getirirken, getirilen yayın yasağına da tepki gösterdi.
Yeni sezona başlangıç yaparken Narin konusunu yayın yasağı nedeniyle işleyemediğini belirten Müge Anlı, "Benim dışımda kimse yayın yasağını dinlemedi. Ama yayın yapan arkadaşlarıma bir şey söylemiyorum. Bu haberlere neden yayın yasağı geliyor, onu konuşmak lazım" dedi.
Olayı yakından takip ettiğini söyleyen Müge Anlı, "Bana da gelen çok bilgi var ancak mahkeme kararı var. Açıklayamıyorum" ifadelerini kullandı.