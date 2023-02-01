Müge Anlı'nın aradığı Mustafa Yılmaz'ın kaybında cinayet şüphesi...

20 yaşındaki Nurten Nur Yılmaz, eşi Mustafa Yılmaz'ın bulunması için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın kapısını çaldı.
Büyük bir ilgiyle takip edilen fenomen programda Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencisi Mustafa Yılmaz'ın kaybı incelendi.
Genç kadın, eşinin şüpheli kaybından babası ve kuzenini sorumlu tuttu. İddialar akıllara durgunluk veren cinstendi.
Ailesinin bu evliliğe onay vermediğini belirten genç kadın kocasının bulunması için gözyaşları içinde Müge Anlı'dan yardım istedi.
Genç kadın, eşinin kaybından sorumlu tuttuğu Onur Yılmaz'ın hem kendi kuzeni hem de kocasının kuzeni olduğunu dile getirdi.
"Kocamla aramızda akrabalık yok ama Onur kocamın anne tarafından kuzeni, benim ise baba tarafından kuzenim" dedi.