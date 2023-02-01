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Müge Anlı'nın aradığı Mustafa Yılmaz'ın kaybında cinayet şüphesi...

GİRİŞ TARİHİ: 01.02.2023, 14:15 GÜNCELLEME TARİHİ: 01.02.2023, 14:44
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Müge Anlı'nın aradığı Mustafa Yılmaz'ın kaybında cinayet şüphesi...


20 yaşındaki Nurten Nur Yılmaz, eşi Mustafa Yılmaz'ın bulunması için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın kapısını çaldı.

Müge Anlı'nın aradığı Mustafa Yılmaz'ın kaybında cinayet şüphesi...

Büyük bir ilgiyle takip edilen fenomen programda Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencisi Mustafa Yılmaz'ın kaybı incelendi.

Müge Anlı'nın aradığı Mustafa Yılmaz'ın kaybında cinayet şüphesi...

Elazığ'da evlenen 25 yaşındaki Mustafa Yılmaz, evlendikten 17 gün sonra ortadan kayboldu.

Müge Anlı'nın aradığı Mustafa Yılmaz'ın kaybında cinayet şüphesi...

Genç kadın, eşinin şüpheli kaybından babası ve kuzenini sorumlu tuttu. İddialar akıllara durgunluk veren cinstendi.

Müge Anlı'nın aradığı Mustafa Yılmaz'ın kaybında cinayet şüphesi...

Nurten Yılmaz: "Babamın eşimi işkence ederek öldürdüğünü düşünüyorum" açıklamasıyla kan dondurdu.

Müge Anlı'nın aradığı Mustafa Yılmaz'ın kaybında cinayet şüphesi...

Ailesinin bu evliliğe onay vermediğini belirten genç kadın kocasının bulunması için gözyaşları içinde Müge Anlı'dan yardım istedi.

Müge Anlı'nın aradığı Mustafa Yılmaz'ın kaybında cinayet şüphesi...

Mustafa Yılmaz'ın kaybından bir gün sonra ise, kuzen Onur Yılmaz sırra kadem bastı.

Müge Anlı'nın aradığı Mustafa Yılmaz'ın kaybında cinayet şüphesi...

Genç kadın, eşinin kaybından sorumlu tuttuğu Onur Yılmaz'ın hem kendi kuzeni hem de kocasının kuzeni olduğunu dile getirdi.

Müge Anlı'nın aradığı Mustafa Yılmaz'ın kaybında cinayet şüphesi...

"Kocamla aramızda akrabalık yok ama Onur kocamın anne tarafından kuzeni, benim ise baba tarafından kuzenim" dedi.

Müge Anlı'nın aradığı Mustafa Yılmaz'ın kaybında cinayet şüphesi...

Elazığ'dan kaybolan Mustafa Yılmaz'la ilgili sorulara cevap vermek istemeyen kayınpederin kızını evlatlıktan reddettiği ifade edildi.

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