Müge Anlı'nın aradığı o isim ölü olarak bulundu

33 yaşındaki Aslı Bilim daha anne karnındayken ayrı düştüğü babası Kenan Direkçi'yi aramak için Müge Anlı'nın kapısını çaldı.
Mersin'de dünyaya gelen Bilim, anne ve babasının Yeşilçam filmlerini aratmayan bir aşkla evlendiklerini anlattı.
37 yıl önce başlayan aşkın detaylarını aktaran Aslı Bilim, babasının evli olduğunu saklayarak annesiyle aşk yaşadığını belirtti.
Babasının kendilerini görmeye geldiğini anlatan Bilim, annesinin ailesinin bu görüşmeye engel olduğunu belirtti.
Elinde ne bir fotoğraf ne de bir adres olan genç kadın umutla babasından gelecek güzel bir haberi bekledi.