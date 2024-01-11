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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı'nın aradığı o isim ölü olarak bulundu

GİRİŞ TARİHİ: 11.01.2024, 12:36 GÜNCELLEME TARİHİ: 11.01.2024, 12:44
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Müge Anlı'nın aradığı o isim ölü olarak bulundu

33 yaşındaki Aslı Bilim daha anne karnındayken ayrı düştüğü babası Kenan Direkçi'yi aramak için Müge Anlı'nın kapısını çaldı.

Müge Anlı'nın aradığı o isim ölü olarak bulundu

Mersin'de dünyaya gelen Bilim, anne ve babasının Yeşilçam filmlerini aratmayan bir aşkla evlendiklerini anlattı.

Müge Anlı'nın aradığı o isim ölü olarak bulundu

Hiç görmediği babasını arayan genç kadın umutla gelecek telefonu bekledi.

Müge Anlı'nın aradığı o isim ölü olarak bulundu

37 yıl önce başlayan aşkın detaylarını aktaran Aslı Bilim, babasının evli olduğunu saklayarak annesiyle aşk yaşadığını belirtti.

Müge Anlı'nın aradığı o isim ölü olarak bulundu

Anne ve babasının yaşadığı yasak aşkın mağduru olan Aslı Bilim yıllarca baba hasreti çekti.

Müge Anlı'nın aradığı o isim ölü olarak bulundu

Babasının kendilerini görmeye geldiğini anlatan Bilim, annesinin ailesinin bu görüşmeye engel olduğunu belirtti.

Müge Anlı'nın aradığı o isim ölü olarak bulundu

Elinde ne bir fotoğraf ne de bir adres olan genç kadın umutla babasından gelecek güzel bir haberi bekledi.

Müge Anlı'nın aradığı o isim ölü olarak bulundu

Tanıyamadığı babasının sesini bile duymayan Bilim'in hayat hikayesi yürek burktu.

Müge Anlı'nın aradığı o isim ölü olarak bulundu

Babamı telefonuma kaydetmek istiyorum diyen genç kadının sözleri yürekleri dağladı.

Müge Anlı'nın aradığı o isim ölü olarak bulundu

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Kenan Direkçi'nin 2005 yılında vefat ettiğini açıkladı.

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