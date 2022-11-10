Müge Anlı'nın çağrısı: "Çocukları koruma altına alın!"

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ortalığı karıştıran TikTok aşkı... Ailesini ve çocuklarını bırakarak TIR şoförü Ali Korkmaz'la kaçan 38 yaşındaki Yeşim Kamışlı, aylar sonra annesi ve kız kardeşiyle buluştu.
Yeşim Kamışlı ile 5 ay sonra karşı karşıya gelen Birdane Kemerli ve Açelya Kemerli arasında zaman zaman gerilimli anlar yaşandı.
Müge Anlı ise Ali Korkmaz'ın Yeşim Kemerli'nin çocuklarına gönderdiği uygunsuz görüntülere değindi. Ali Korkmaz'ın çocuklara gönderdiği mesajlar nedeniyle ekipler harekete geçti.
Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Ali Korkmaz'ın akrabalarının "Yeşim, Ali'den şiddet görüyor" dediğini ifade etti.