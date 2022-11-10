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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı'nın çağrısı: "Çocukları koruma altına alın!"

GİRİŞ TARİHİ: 10.11.2022, 12:47 GÜNCELLEME TARİHİ: 10.11.2022, 13:06
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Müge Anlı'nın çağrısı: "Çocukları koruma altına alın!"

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ortalığı karıştıran TikTok aşkı... Ailesini ve çocuklarını bırakarak TIR şoförü Ali Korkmaz'la kaçan 38 yaşındaki Yeşim Kamışlı, aylar sonra annesi ve kız kardeşiyle buluştu.

Müge Anlı'nın çağrısı: "Çocukları koruma altına alın!"

Yeşim Kamışlı ile 5 ay sonra karşı karşıya gelen Birdane Kemerli ve Açelya Kemerli arasında zaman zaman gerilimli anlar yaşandı.

Müge Anlı'nın çağrısı: "Çocukları koruma altına alın!"

Müge Anlı ise Ali Korkmaz'ın Yeşim Kemerli'nin çocuklarına gönderdiği uygunsuz görüntülere değindi. Ali Korkmaz'ın çocuklara gönderdiği mesajlar nedeniyle ekipler harekete geçti.

Müge Anlı'nın çağrısı: "Çocukları koruma altına alın!"

Bu önemli bilgiyi canlı yayında paylaşan Müge Anlı, "Şu an Yeşim'e de acıyorum" diye konuştu.

Müge Anlı'nın çağrısı: "Çocukları koruma altına alın!"

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Ali Korkmaz'ın akrabalarının "Yeşim, Ali'den şiddet görüyor" dediğini ifade etti.

Müge Anlı'nın çağrısı: "Çocukları koruma altına alın!"

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de.

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