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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı'yı çılgına döndüren olay!

GİRİŞ TARİHİ: 28.02.2024, 12:34 GÜNCELLEME TARİHİ: 28.02.2024, 13:05
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Müge Anlı'yı çılgına döndüren olay!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Hacer Dursun, 28 yıllık eşinin 21 yaşındaki yeğeni Kezban Ünal'ı kaçırdığını iddia etti. Kezban'ın 5 yaşından beri kendi yanında büyüdüğünü söyleyen hala Hacer Dursun, yeğeninin 50 yaşındaki kocasının elinde olduğunu söyledi. Tüm Türkiye'yi şoke eden olayın detayları...

Müge Anlı'yı çılgına döndüren olay!

Hacer Dursun, 21 yaşındaki yeğeni Kezban Ünal'ın yaklaşık 1,5 ay önce Konya'dan kaybolduğu açıkladı.

Müge Anlı'yı çılgına döndüren olay!

25 yıllık eşi Hüseyin'in, 21 yaşındaki yeğenini kaçırdığını iddia eden Hacer Dursun, Müge Anlı'dan yardım istedi.

Müge Anlı'yı çılgına döndüren olay!

Erkek kardeşi Yakup ve yengesi Raziye'nin engelli olduğu için onların iki çocuğuna kendisinin baktığını söyleyen Hacer Dursun, Kezban'ın ara ara evden kaçtığını anlattı.

Müge Anlı'yı çılgına döndüren olay!

Yeğenini evladı gibi gördüğünü ve 5 yaşından beri kendi baktığını söyleyen Hacer Dursun, "Kezban'a yasaklı madde veriyorlar, yeğenimi kocamın elinden kurtarmak istiyorum" dedi.

Müge Anlı'yı çılgına döndüren olay!

28 yıl boyunca kocasından şiddet gördüğünü anlatan Hacer Dursun, yeğeni Kezban'ın da bunları yaşamasını istemediğini söyledi.

Müge Anlı'yı çılgına döndüren olay!

Kocasının 50 yaşında olduğunu ve 8 yıldır da çalışmadığını ifade eden Hacer Dursun, "Yıllarca çalıştım ben baktım, yıllardır tehditlerine maruz kaldım" dedi.

Müge Anlı'yı çılgına döndüren olay!

Yeğeni Kezban'ı kaçıran Hüseyin Dursun'un ablası Arife Alkoç canlı yayına bağlandı.

Müge Anlı'yı çılgına döndüren olay!

Abisinin Kezban'ı kaçırdığını inkar ettiğini söyleyen Arife Alkoç, "Ben konuştuğumda İstanbul'da olduğunu ve Kezban'ın yanında olmadığını söyledi" dedi.

Müge Anlı'yı çılgına döndüren olay!

Rahmi Özkan ise kızın reşit olduğu için hukuken yapılacak bir şey olmadığını, ailesinin de engelli olduğu için gidip şikayetçi olmadıklarını belirtti.

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