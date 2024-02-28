Müge Anlı'yı çılgına döndüren olay!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Hacer Dursun, 28 yıllık eşinin 21 yaşındaki yeğeni Kezban Ünal'ı kaçırdığını iddia etti. Kezban'ın 5 yaşından beri kendi yanında büyüdüğünü söyleyen hala Hacer Dursun, yeğeninin 50 yaşındaki kocasının elinde olduğunu söyledi. Tüm Türkiye'yi şoke eden olayın detayları...
Hacer Dursun, 21 yaşındaki yeğeni Kezban Ünal'ın yaklaşık 1,5 ay önce Konya'dan kaybolduğu açıkladı.
25 yıllık eşi Hüseyin'in, 21 yaşındaki yeğenini kaçırdığını iddia eden Hacer Dursun, Müge Anlı'dan yardım istedi.
Erkek kardeşi Yakup ve yengesi Raziye'nin engelli olduğu için onların iki çocuğuna kendisinin baktığını söyleyen Hacer Dursun, Kezban'ın ara ara evden kaçtığını anlattı.
Yeğenini evladı gibi gördüğünü ve 5 yaşından beri kendi baktığını söyleyen Hacer Dursun, "Kezban'a yasaklı madde veriyorlar, yeğenimi kocamın elinden kurtarmak istiyorum" dedi.
28 yıl boyunca kocasından şiddet gördüğünü anlatan Hacer Dursun, yeğeni Kezban'ın da bunları yaşamasını istemediğini söyledi.
Kocasının 50 yaşında olduğunu ve 8 yıldır da çalışmadığını ifade eden Hacer Dursun, "Yıllarca çalıştım ben baktım, yıllardır tehditlerine maruz kaldım" dedi.
Abisinin Kezban'ı kaçırdığını inkar ettiğini söyleyen Arife Alkoç, "Ben konuştuğumda İstanbul'da olduğunu ve Kezban'ın yanında olmadığını söyledi" dedi.