Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 'Muhammet Burhan'ı kim öldürdü' sorusuna hala yanıt arıyor. Başarılı programcı Müge Anlı, sorularıyla düğümü çözmeye çalıştı. Fatma Burhan, cinayeti kimin işlediğini bilmediğini ifade etti. Müge Anlı zaman zaman tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Muhammet Burhan'ı kim, neden öldürdü? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Fatma ve Selami konusu devam etti. Taraflar birbirlerini suçlamaya devam etti. 6 kişinin adını çıkardı, sevgilisinin ismini sakladı. Yeşilırmak nehri kıyısında planlı bir cinayet... Amasya'daki cinayette şüpheler devam ediyor... Muhammet Burhan neden öldürüldü? Sevgilisiyle tuttuğu evin kirasını neden kocasının maaşıyla ödedi? Fatma'nın çelişkili konuşmaları dikkatlerden kaçmadı! Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...