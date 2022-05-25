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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Muhammet Burhan neden öldürüldü?

Yeşilırmak nehri kıyısında planlı bir cinayet...

GİRİŞ TARİHİ: 25.05.2022, 14:19 GÜNCELLEME TARİHİ: 25.05.2022, 14:23
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Muhammet Burhan neden öldürüldü?

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te "Muhammet Burhan'ı kim öldürdü" sorusuna hala yanıt arıyor.

Muhammet Burhan neden öldürüldü?

Başarılı programcı Müge Anlı, sorularıyla düğümü çözmeye çalıştı.

Muhammet Burhan neden öldürüldü?

Fatma Burhan, cinayeti kimin işlediğini bilmediğini ifade etti.

Muhammet Burhan neden öldürüldü?

Müge Anlı zaman zaman tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

Muhammet Burhan neden öldürüldü?

Muhammet Burhan'ı kim, neden öldürdü?

Muhammet Burhan neden öldürüldü?

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Fatma ve Selami konusu devam etti.

Muhammet Burhan neden öldürüldü?

Taraflar birbirlerini suçlamaya devam etti.

Muhammet Burhan neden öldürüldü?

6 kişinin adını çıkardı, sevgilisinin ismini sakladı.

Muhammet Burhan neden öldürüldü?

Yeşilırmak nehri kıyısında planlı bir cinayet...

Muhammet Burhan neden öldürüldü?

Amasya'daki cinayette şüpheler devam ediyor...

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