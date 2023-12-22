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Mustafa Hakkulu'nun kaybında eşinden şok sözler... Cinayeti itiraf mı etti?

GİRİŞ TARİHİ: 22.12.2023, 12:44 GÜNCELLEME TARİHİ: 22.12.2023, 14:16
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Mustafa Hakkulu'nun kaybında eşinden şok sözler... Cinayeti itiraf mı etti?

Adana'nın Kozan ilçesinde 13 Aralık Çarşamba günü esrarengiz şekilde kaybolan 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu'ndan haber alamayan ailesi, Müge Anlı ve Tatlı Sert programına başvurdu.

Mustafa Hakkulu'nun kaybında eşinden şok sözler... Cinayeti itiraf mı etti?

Aile, 150 bin TL ile kaybolan oğullarının akıbetini öğrenmek istedi. Genç adamın eski eşi Bengül Güvenç şüphelerin odağındaydı.

Mustafa Hakkulu'nun kaybında eşinden şok sözler... Cinayeti itiraf mı etti?

Bengül'ün eşinin kaybolduğu gün alacak defteri ile borçlarını toplamaya çalıştığı iddia edildi.

Mustafa Hakkulu'nun kaybında eşinden şok sözler... Cinayeti itiraf mı etti?

"Paragöz bir insanım" açıklamasında bulunan genç kadın açıklamalarıyla şaşkınlık çevirdi.

Mustafa Hakkulu'nun kaybında eşinden şok sözler... Cinayeti itiraf mı etti?

Olay günü eski eşine uğrayan ve sonrasında çocuklarını okula bırakan genç adamın olay günü borçlarını toplaması dikkat çekti.

Mustafa Hakkulu'nun kaybında eşinden şok sözler... Cinayeti itiraf mı etti?

Mustafa Hakkulu'ya seslenen genç kadın: "Ben seni affediyorum. Geri dön. Çocukların için dön" dedi.

Mustafa Hakkulu'nun kaybında eşinden şok sözler... Cinayeti itiraf mı etti?

Bengül Güvenç'in eski eşi Mustafa Hakkulu'yu defalarca aldattığı öne sürüldü.

Mustafa Hakkulu'nun kaybında eşinden şok sözler... Cinayeti itiraf mı etti?

İnternetten tanıştığı kişilerle aşk yaşadığı, parası bitince de Mustafa Hakkulu ile yeniden barıştığı öne sürüldü.

Mustafa Hakkulu'nun kaybında eşinden şok sözler... Cinayeti itiraf mı etti?

İhanet ve para yüzünden ortadan kaybolduğu üzerinden duruldu.

Mustafa Hakkulu'nun kaybında eşinden şok sözler... Cinayeti itiraf mı etti?

Bengül'ün Mustafa kaybolmadan iki gün önce sosyal medya hesaplarını kapatması akıllarda soru işareti bıraktı. Bengül'ün görüştüğü kişilerden birinin kız kardeşi olan Leyla Yıldırım, telefon ile bağlanarak, "Bengül benim abimle görüşmüştü. Kendisi 1 çocuğu olduğunu söylemişti. 3 çocuğu olduğunu buradan öğrendim. Eşim trafik kazasında öldü dedi" açıklamasını yaptı..

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