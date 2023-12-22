Mustafa Hakkulu'nun kaybında eşinden şok sözler... Cinayeti itiraf mı etti?

Bengül'ün Mustafa kaybolmadan iki gün önce sosyal medya hesaplarını kapatması akıllarda soru işareti bıraktı. Bengül'ün görüştüğü kişilerden birinin kız kardeşi olan Leyla Yıldırım, telefon ile bağlanarak, "Bengül benim abimle görüşmüştü. Kendisi 1 çocuğu olduğunu söylemişti. 3 çocuğu olduğunu buradan öğrendim. Eşim trafik kazasında öldü dedi" açıklamasını yaptı..