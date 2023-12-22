Mustafa Hakkulu'nun kaybında eşinden şok sözler... Cinayeti itiraf mı etti?

Adana'nın Kozan ilçesinde 13 Aralık Çarşamba günü esrarengiz şekilde kaybolan 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu'ndan haber alamayan ailesi, Müge Anlı ve Tatlı Sert programına başvurdu.
Aile, 150 bin TL ile kaybolan oğullarının akıbetini öğrenmek istedi. Genç adamın eski eşi Bengül Güvenç şüphelerin odağındaydı.
Olay günü eski eşine uğrayan ve sonrasında çocuklarını okula bırakan genç adamın olay günü borçlarını toplaması dikkat çekti.
İnternetten tanıştığı kişilerle aşk yaşadığı, parası bitince de Mustafa Hakkulu ile yeniden barıştığı öne sürüldü.
Bengül'ün Mustafa kaybolmadan iki gün önce sosyal medya hesaplarını kapatması akıllarda soru işareti bıraktı. Bengül'ün görüştüğü kişilerden birinin kız kardeşi olan Leyla Yıldırım, telefon ile bağlanarak, "Bengül benim abimle görüşmüştü. Kendisi 1 çocuğu olduğunu söylemişti. 3 çocuğu olduğunu buradan öğrendim. Eşim trafik kazasında öldü dedi" açıklamasını yaptı..