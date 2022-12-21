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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müstehcen mesajlar alan 64 yaşındaki kadının sır dolu kaybı...

GİRİŞ TARİHİ: 21.12.2022, 12:51 GÜNCELLEME TARİHİ: 21.12.2022, 15:50
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Müstehcen mesajlar alan 64 yaşındaki kadının sır dolu kaybı...

Canından endişe ediliyor. 4 gündür didik didik aranan kadının başına ne geldi? Neden bulanamıyor?

Müstehcen mesajlar alan 64 yaşındaki kadının sır dolu kaybı...

Fikri Gökçe, 64 yaşındaki eşi Arife Gökçe'den 4 gündür haber alamadığı iddiasıyla Müge Anlı İle Tatlı Sert'e başvurdu. Tokat'taki şüpheli kayıp oldukça esrarengizdi.

Müstehcen mesajlar alan 64 yaşındaki kadının sır dolu kaybı...

5 çocuğu bulunan, 12 torun sahibi olan yaşlı kadının akıbeti merak konusu oldu.

Müstehcen mesajlar alan 64 yaşındaki kadının sır dolu kaybı...

Köyde Sinan isminde takıntılı bir adam tarafından müstehcen mesajlar alan Arife Gökçe'nin başına kötü bir şeyler gelmesinden şüphelenildi. Öldürülmüş bile olabileceği düşünüldü.

Müstehcen mesajlar alan 64 yaşındaki kadının sır dolu kaybı...

Ocakta yemeğini bırakan, ayağında terlikle kimliğini bile almadan evden çıkan kadının neden böyle bir şey yaptığı araştırıldı.

Müstehcen mesajlar alan 64 yaşındaki kadının sır dolu kaybı...

Araştırmacı gazeteci Anlı'dan eşinin bulunması için yardım isteyen endişeli koca Fikri Gökçe'nin şüphelendiği tek bir kişi vardı.

Müstehcen mesajlar alan 64 yaşındaki kadının sır dolu kaybı...

Bu kişi köydeki kadınların numaralarını ezbere bildiği öne sürülen Sinan isimli şahıstı.

Müstehcen mesajlar alan 64 yaşındaki kadının sır dolu kaybı...

Karısıyla mutlu bir hayat sürdüklerini anlatan yaşlı adam, aynı köyde yaşadıkları Sinan'ın eşini sürekli rahatsız ettiğini aktardı ve Arife Hanım'a müstehcen mesajlar yazdığını anlattı.

Müstehcen mesajlar alan 64 yaşındaki kadının sır dolu kaybı...

Yaşlı kadın, jandarma ekipleri tarafından köpekler eşliğinde detaylı bir şekilde arandı ancak bir iz bulunamadı.

Müstehcen mesajlar alan 64 yaşındaki kadının sır dolu kaybı...

Köy halkı konuyla ilgili neden sessiz kalıyor? Yaşlı kadın neden bulanamıyor?

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