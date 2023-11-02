Nazmiye ablasının cenazesinden kaçtı!

Müge Anlı'da haftalardır işlenen Bursa Gemlik'te zeytinlik bir alanda ağaca asılı halde bulunan Nevrigül Alan cinayetinde yeni gelişmeler yaşandı.
Geçtiğimiz günlerde ifadesi alınmak üzere gözaltına alınan Nazmiye Tutaner, ablasının cenazesinde ortalığı birbirine kattı.
Nevrigül Alan'ın Bursa'daki cenazesinde şüpheli durumunda olan kız kardeşi Nazmiye'nin kaybolması gündeme geldi.
Cenazedeki görgü tanıkları Nazmiye'nin çatıdan kaçmaya çalıştığını ve yasaklı madde kullandığını gördüklerini iddia etti.
Cenaze için Bursa'da olan Nevrigül'ün ailesi, define işlemlerini gerçekleştirirken bir anda Nazmiye'nin kaçırıldığını öğrendiler.
Cenaze günü kayıplara karışan Nazmiye'nin daha sonra hastanede olduğu öğrenilirken, ailesi ve Müge Anlı ekibi hastaneye gittiler.
Ailenin akrabası olduğunu söyleyen görgü tanığı, cenaze günü Nazmiye'nin kaçmaya çalıştığını anlattı.
Cenaze getirildiğinde Nazmiye'nin, Betül denen bir şahısla çatıya çıktığını iddia eden görgü tanığı, "Oradan kaçılmayacağını anlayınca eve inip bir yasaklı madde almış mutfakta, Betül denen şahıs vermiş." dedi.