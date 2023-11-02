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Nazmiye ablasının cenazesinden kaçtı!

GİRİŞ TARİHİ: 02.11.2023, 12:45 GÜNCELLEME TARİHİ: 02.11.2023, 12:57
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Nazmiye ablasının cenazesinden kaçtı!

Müge Anlı'da haftalardır işlenen Bursa Gemlik'te zeytinlik bir alanda ağaca asılı halde bulunan Nevrigül Alan cinayetinde yeni gelişmeler yaşandı.

Nazmiye ablasının cenazesinden kaçtı!

Geçtiğimiz günlerde ifadesi alınmak üzere gözaltına alınan Nazmiye Tutaner, ablasının cenazesinde ortalığı birbirine kattı.

Nazmiye ablasının cenazesinden kaçtı!

Nevrigül Alan'ın Bursa'daki cenazesinde şüpheli durumunda olan kız kardeşi Nazmiye'nin kaybolması gündeme geldi.

Nazmiye ablasının cenazesinden kaçtı!

Cenazedeki görgü tanıkları Nazmiye'nin çatıdan kaçmaya çalıştığını ve yasaklı madde kullandığını gördüklerini iddia etti.

Nazmiye ablasının cenazesinden kaçtı!

Cenaze için Bursa'da olan Nevrigül'ün ailesi, define işlemlerini gerçekleştirirken bir anda Nazmiye'nin kaçırıldığını öğrendiler.

Nazmiye ablasının cenazesinden kaçtı!

Cenaze günü kayıplara karışan Nazmiye'nin daha sonra hastanede olduğu öğrenilirken, ailesi ve Müge Anlı ekibi hastaneye gittiler.

Nazmiye ablasının cenazesinden kaçtı!

Sinir krizi geçirip kolunu kestiğini söyleyen Nazmiye, ablasının mezarı başında fenalaştı.

Nazmiye ablasının cenazesinden kaçtı!

Ailenin akrabası olduğunu söyleyen görgü tanığı, cenaze günü Nazmiye'nin kaçmaya çalıştığını anlattı.

Nazmiye ablasının cenazesinden kaçtı!

Cenaze getirildiğinde Nazmiye'nin, Betül denen bir şahısla çatıya çıktığını iddia eden görgü tanığı, "Oradan kaçılmayacağını anlayınca eve inip bir yasaklı madde almış mutfakta, Betül denen şahıs vermiş." dedi.

Nazmiye ablasının cenazesinden kaçtı!

Daha sonra evde kriz geçirip Nazmiye'nin kendine zarar verdiğini söyleyen akrabası, "Betül denilen şahıs ile hastaneye diye kaçmaya çalışmış. Orada bizim kendi akrabalarımız arabayı takip edince onu fark edip hastaneye girmişler" dedi.

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