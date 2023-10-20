Nevrigül Alan’ın kardeşi Nazmiye hakkında şok iddialar

Filiz Yavuz, Doğan ve Nevrigül'ün kardeşi Nazmiye'nin bir ilişkisi olduğunu, Nevrigül'ün kaybından bir hafta önce bunu öğrendiğini ve bunun üzerine Doğan ile tartıştığını, Doğan'ın da bir arkadaşına "Yakalandık, patladık" dediğini anlattı.