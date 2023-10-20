ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Nevrigül Alan’ın kardeşi Nazmiye hakkında şok iddialar

GİRİŞ TARİHİ: 20.10.2023, 14:34 GÜNCELLEME TARİHİ: 20.10.2023, 16:11
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Nevrigül Alan’ın kardeşi Nazmiye hakkında şok iddialar

Nevrigül Alan'ın ölümündeki şüpheler devam ediyor.

Nevrigül Alan’ın kardeşi Nazmiye hakkında şok iddialar

Kardeşi Nazmiye bir şeyler mi saklıyor?

Nevrigül Alan’ın kardeşi Nazmiye hakkında şok iddialar

Kaybından günler önce ortalık karıştı mı?

Nevrigül Alan’ın kardeşi Nazmiye hakkında şok iddialar

Açığa çıkan ilişki iddiası.

Nevrigül Alan’ın kardeşi Nazmiye hakkında şok iddialar

Nevrigül'ün son görüştüğü isimlerden Doğan Aydın'a göre aralarındaki bir ilişki değil tek taraflı bir beklentiydi.

Nevrigül Alan’ın kardeşi Nazmiye hakkında şok iddialar

Bu sözler dikkat çekerken bir izleyici Doğan Aydın ile ilgili çarpıcı bir ihbarla Müge Anlı ekibine ulaştı.

Nevrigül Alan’ın kardeşi Nazmiye hakkında şok iddialar

Filiz Yavuz, Doğan ve Nevrigül'ün kardeşi Nazmiye'nin bir ilişkisi olduğunu, Nevrigül'ün kaybından bir hafta önce bunu öğrendiğini ve bunun üzerine Doğan ile tartıştığını, Doğan'ın da bir arkadaşına "Yakalandık, patladık" dediğini anlattı.

Nevrigül Alan’ın kardeşi Nazmiye hakkında şok iddialar

Filiz Yavuz ayrıca Doğan Aydın'ın arkadaşının "Bu adam manyak kesin bu kızı ortadan bu kaldırdı." dediğini iddia etti.

Nevrigül Alan’ın kardeşi Nazmiye hakkında şok iddialar

Nevrigül Alan'ın şüpheyle yaklaşılan ölümüyle ilgili kardeşi Nazmiye'nin bilgi sahibi olduğu düşünülüyordu.

Nevrigül Alan’ın kardeşi Nazmiye hakkında şok iddialar

Ayrıca Filiz Yavuz, Nazmiye'nin eniştesini suçlamasını çok manidar bulduğunu, hedef şaşırtmaya çalıştığını düşünüyor.

DİĞER GALERİLER

ARAMA

CANLI YAYIN