Nevrigül Alan’ın kardeşi Nazmiye hakkında şok iddialar

Nevrigül'ün son görüştüğü isimlerden Doğan Aydın'a göre aralarındaki bir ilişki değil tek taraflı bir beklentiydi.
Bu sözler dikkat çekerken bir izleyici Doğan Aydın ile ilgili çarpıcı bir ihbarla Müge Anlı ekibine ulaştı.
Filiz Yavuz, Doğan ve Nevrigül'ün kardeşi Nazmiye'nin bir ilişkisi olduğunu, Nevrigül'ün kaybından bir hafta önce bunu öğrendiğini ve bunun üzerine Doğan ile tartıştığını, Doğan'ın da bir arkadaşına "Yakalandık, patladık" dediğini anlattı.
Filiz Yavuz ayrıca Doğan Aydın'ın arkadaşının "Bu adam manyak kesin bu kızı ortadan bu kaldırdı." dediğini iddia etti.
Nevrigül Alan'ın şüpheyle yaklaşılan ölümüyle ilgili kardeşi Nazmiye'nin bilgi sahibi olduğu düşünülüyordu.