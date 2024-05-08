Nuran Şahin kaybında şok gelişme... Çember daralıyor sona yaklaşıldı!

52 yaşındaki Nuran Şahin, 17 Nisan Çarşamba günü Antalya Alanya'dan şüpheli şekilde kaybolmuş, komşusu Gökmen Kaya da iki gün sonra motosikletiyle sırra kadem basmıştı. Sıcak bir gelişme yaşandı, kasten öldürme suçuyla aranan Gökmen Kaya'nın motosikleti bulundu. Gökmen Kaya'nın Nuran Şahin'i öldürüp kaçtığı ya da üçüncü bir kişinin her ikisini de öldürdüğü konuşuldu. Nuran Şahin kıskançlık cinayetine mi kurban gitti? Gökmen Kaya neden motosikletini bırakıp gitti? İki komşunun sırra kadem bastığı olayda sır perdesi aralanıyor!