Nuran Şahin kaybında şok gelişme... Çember daralıyor sona yaklaşıldı!

52 yaşındaki Nuran Şahin, 17 Nisan Çarşamba günü Antalya Alanya'dan şüpheli şekilde kaybolmuş, komşusu Gökmen Kaya da iki gün sonra motosikletiyle sırra kadem basmıştı. Sıcak bir gelişme yaşandı, kasten öldürme suçuyla aranan Gökmen Kaya'nın motosikleti bulundu. Gökmen Kaya'nın Nuran Şahin'i öldürüp kaçtığı ya da üçüncü bir kişinin her ikisini de öldürdüğü konuşuldu. Nuran Şahin kıskançlık cinayetine mi kurban gitti? Gökmen Kaya neden motosikletini bırakıp gitti? İki komşunun sırra kadem bastığı olayda sır perdesi aralanıyor!
Antalya'da hayatını sürdüren Nuran Şahin, yaklaşık üç hafta önce evinden hastaneye gitmek üzere evinden ayrıldı ve bir daha yuvasına dönmedi.
Sinem Şahin, annesinin kaybından 2 gün sonra komşuları Fetullah Kaya'nın da ortadan kaybolduğunu anlattı.
Gökmen Kaya'nın Nuran Şahin kaybolduğu gün Çeçek ve Sazak mevkilerindeki arazilerde görüldüğü ortaya çıkması kafalarda soru işareti bıraktı.
Nuran Şahin'in kaybolmasından bir gün sonra Gökmen Fetullah Kaya'yı gören ve gördüğü yerde olmasını garip bulan çoban Müge Anlı'ya ulaştı.
Müge Anlı, 8 Mayıs 2024 canlı yayınında motorun da bulunmasıyla birlikte ekiplerin Nuran Şahin ve Gökmen Kaya'dan iz aradığını açıkladı.