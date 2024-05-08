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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Nuran Şahin kaybında şok gelişme... Çember daralıyor sona yaklaşıldı!

GİRİŞ TARİHİ: 08.05.2024, 15:06 GÜNCELLEME TARİHİ: 08.05.2024, 15:17
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Nuran Şahin kaybında şok gelişme... Çember daralıyor sona yaklaşıldı!

52 yaşındaki Nuran Şahin, 17 Nisan Çarşamba günü Antalya Alanya'dan şüpheli şekilde kaybolmuş, komşusu Gökmen Kaya da iki gün sonra motosikletiyle sırra kadem basmıştı. Sıcak bir gelişme yaşandı, kasten öldürme suçuyla aranan Gökmen Kaya'nın motosikleti bulundu. Gökmen Kaya'nın Nuran Şahin'i öldürüp kaçtığı ya da üçüncü bir kişinin her ikisini de öldürdüğü konuşuldu. Nuran Şahin kıskançlık cinayetine mi kurban gitti? Gökmen Kaya neden motosikletini bırakıp gitti? İki komşunun sırra kadem bastığı olayda sır perdesi aralanıyor!

Nuran Şahin kaybında şok gelişme... Çember daralıyor sona yaklaşıldı!

Antalya'da hayatını sürdüren Nuran Şahin, yaklaşık üç hafta önce evinden hastaneye gitmek üzere evinden ayrıldı ve bir daha yuvasına dönmedi.

Nuran Şahin kaybında şok gelişme... Çember daralıyor sona yaklaşıldı!

Sinem Şahin, annesinin kaybından 2 gün sonra komşuları Fetullah Kaya'nın da ortadan kaybolduğunu anlattı.

Nuran Şahin kaybında şok gelişme... Çember daralıyor sona yaklaşıldı!

İki komşu arasındaki bağlantı araştırılırken ortaya çıkan detaylar ise herkesi şoke etti.

Nuran Şahin kaybında şok gelişme... Çember daralıyor sona yaklaşıldı!

Gökmen Kaya'nın Nuran Şahin kaybolduğu gün Çeçek ve Sazak mevkilerindeki arazilerde görüldüğü ortaya çıkması kafalarda soru işareti bıraktı.

Nuran Şahin kaybında şok gelişme... Çember daralıyor sona yaklaşıldı!

İki gün arayla kaybolan iki komşunun uçurumdan atılarak öldürüldüğü iddia ediliyordu.

Nuran Şahin kaybında şok gelişme... Çember daralıyor sona yaklaşıldı!

Nuran Şahin'in kaybolmasından bir gün sonra Gökmen Fetullah Kaya'yı gören ve gördüğü yerde olmasını garip bulan çoban Müge Anlı'ya ulaştı.

Nuran Şahin kaybında şok gelişme... Çember daralıyor sona yaklaşıldı!

Çobanın Fetullah Kaya'yı gördüğü yere 500 metre mesafede olan noktada motosiklete rastlandı.

Nuran Şahin kaybında şok gelişme... Çember daralıyor sona yaklaşıldı!

Müge Anlı, 8 Mayıs 2024 canlı yayınında motorun da bulunmasıyla birlikte ekiplerin Nuran Şahin ve Gökmen Kaya'dan iz aradığını açıkladı.

Nuran Şahin kaybında şok gelişme... Çember daralıyor sona yaklaşıldı!

Müge Anlı ekibi canlı yayına bağlanarak arama çalışmalarının yapıldığı yerde yün bir çorap, bir şapka ve eldiven bulunduğunu söyledi.

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