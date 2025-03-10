O olayı Müge Anlı çözdü

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı kayıpları bulmaya hasret kalanları kavuşturmaya devam ediyor. 13 Şubat Perşembe sabahı Bursa Orhangazi'deki evinden ayrılan 35 yaşındaki Atılay Doğukan Sarı'dan kaybının 23. gününde sevindiren haber geldi. Müge Anlı müjdeli haberi canlı yayında verdi. 'Doğukan annesini aradı. Gözünüz aydın...' Mutluluğu gözlerine yansıyan İlknur Hanım: 'Yanıma gelip derdini anlatana kadar ben buradayım!' dedi. Evladının canından bile endişe duyan anne, sesini duyunca çok kötü oldum, açıklamasında bulundu. Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi her gün canlı yayınla 10.00'da atv'de