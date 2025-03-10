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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

O olayı Müge Anlı çözdü

GİRİŞ TARİHİ: 10.03.2025, 15:29 GÜNCELLEME TARİHİ: 10.03.2025, 15:34
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O olayı Müge Anlı çözdü

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı kayıpları bulmaya hasret kalanları kavuşturmaya devam ediyor.

O olayı Müge Anlı çözdü

13 Şubat Perşembe sabahı Bursa Orhangazi'deki evinden ayrılan 35 yaşındaki Atılay Doğukan Sarı'dan kaybının 23. gününde sevindiren haber geldi.

O olayı Müge Anlı çözdü

Müge Anlı müjdeli haberi canlı yayında verdi.

O olayı Müge Anlı çözdü

"Doğukan annesini aradı. Gözünüz aydın..."

O olayı Müge Anlı çözdü

Mutluluğu gözlerine yansıyan İlknur Hanım: "Yanıma gelip derdini anlatana kadar ben buradayım!" dedi.

O olayı Müge Anlı çözdü

Evladının canından bile endişe duyan anne, sesini duyunca çok kötü oldum, açıklamasında bulundu.

O olayı Müge Anlı çözdü

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi her gün canlı yayınla 10.00'da atv'de

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