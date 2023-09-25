Onlar Türkiye'nin en acımasız seri katilleri...

Çevrelerinde zararsız olarak biliniyorlardı. Kimi yüksek eğitimiyle kimi efendi kişiliğiyle tanınıyordu. Peki ama gerçekler nasıldı? İşte Müge Anlı'da da işlenen Türkiye'nin seri katilleri... Yaptıklarıyla Türkiye'yi sarsan seri katil Atalay Filiz, Ankara Eryaman'da işlenen çifte cinayetle tanındı.