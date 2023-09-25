ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Onlar Türkiye'nin en acımasız seri katilleri...

GİRİŞ TARİHİ: 25.09.2023, 14:50 GÜNCELLEME TARİHİ: 25.09.2023, 16:32
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Onlar Türkiye'nin en acımasız seri katilleri...

Çevrelerinde zararsız olarak biliniyorlardı. Kimi yüksek eğitimiyle kimi efendi kişiliğiyle tanınıyordu. Peki ama gerçekler nasıldı? İşte Müge Anlı'da da işlenen Türkiye'nin seri katilleri... Yaptıklarıyla Türkiye'yi sarsan seri katil Atalay Filiz, Ankara Eryaman'da işlenen çifte cinayetle tanındı.

Onlar Türkiye'nin en acımasız seri katilleri...

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezunu Atalay Filiz, başkentte Göktuğ Demirarslan ve Elena Radchikova'yı canice katletti.

Onlar Türkiye'nin en acımasız seri katilleri...

İstanbul'da da 2 çocuk annesi öğretmen Fatma Kayıkçı'yı öldürdü.

Onlar Türkiye'nin en acımasız seri katilleri...

3 kişiyi öldürdüğü kesinleşen Filiz, bir kişinin daha kaybından sorumlu tutuluyordu ;ancak davada yeterli delil toparlanamadı.

Onlar Türkiye'nin en acımasız seri katilleri...

İzmir'de yakayı ele veren zanlı yüksek eğitim düzeyiyle akıllara kazındı.

Onlar Türkiye'nin en acımasız seri katilleri...

Atalay Filiz, İzmir'li ve Galatasaray Lisesi mezunu... Liseyi bitirdikten sonra 2006 yılında Fransa'ya gitti.Paris'te beş yıllık biyoloji ve genetik yüksek lisans eğitiminin ardından Türkiye'ye döndü.

Onlar Türkiye'nin en acımasız seri katilleri...

2011 yılında İsviçre'ye giden ve bir yıl boyunca orada yaşayan Atalay Filiz, 2012 yılında Ankara'daki bir üniversitede doktora yapmak için Türkiye'ye döndü.

Onlar Türkiye'nin en acımasız seri katilleri...

Seri katil filmlerini ezbere bilen Filiz, ülkenin her yerinde aranmasına rağmen günlerce kaçmayı başardı. Ve nihayet 3 yılın sonunda yakalandı.

Onlar Türkiye'nin en acımasız seri katilleri...

4 tane sahte kimliği bulunan cani 3 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı. Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Filiz'i "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı.

Onlar Türkiye'nin en acımasız seri katilleri...

Türkiye'nin diğer bir seri katili ise Mehmet Ali Çayıroğlu... Çervesi tarafından efendi olarak bilinen Çayıroğlu'nun 12 kişiyi öldürdüğü öne sürüldü.

DİĞER GALERİLER

ARAMA

BİZE ULAŞIN