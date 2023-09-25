Onlar Türkiye'nin en acımasız seri katilleri...

Çevrelerinde zararsız olarak biliniyorlardı. Kimi yüksek eğitimiyle kimi efendi kişiliğiyle tanınıyordu. Peki ama gerçekler nasıldı? İşte Müge Anlı'da da işlenen Türkiye'nin seri katilleri... Yaptıklarıyla Türkiye'yi sarsan seri katil Atalay Filiz, Ankara Eryaman'da işlenen çifte cinayetle tanındı.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezunu Atalay Filiz, başkentte Göktuğ Demirarslan ve Elena Radchikova'yı canice katletti.
3 kişiyi öldürdüğü kesinleşen Filiz, bir kişinin daha kaybından sorumlu tutuluyordu ;ancak davada yeterli delil toparlanamadı.
Atalay Filiz, İzmir'li ve Galatasaray Lisesi mezunu... Liseyi bitirdikten sonra 2006 yılında Fransa'ya gitti.Paris'te beş yıllık biyoloji ve genetik yüksek lisans eğitiminin ardından Türkiye'ye döndü.
2011 yılında İsviçre'ye giden ve bir yıl boyunca orada yaşayan Atalay Filiz, 2012 yılında Ankara'daki bir üniversitede doktora yapmak için Türkiye'ye döndü.
Seri katil filmlerini ezbere bilen Filiz, ülkenin her yerinde aranmasına rağmen günlerce kaçmayı başardı. Ve nihayet 3 yılın sonunda yakalandı.
4 tane sahte kimliği bulunan cani 3 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı. Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Filiz'i "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı.