ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Ormanlık alandaki dağılmış bavul kime ait?

GİRİŞ TARİHİ: 04.10.2023, 14:59 GÜNCELLEME TARİHİ: 04.10.2023, 15:09
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Ormanlık alandaki dağılmış bavul kime ait?

Kocasının yanından kaybolan kiraz işçisi Bedriye Kılıç'ın kaybında cinayet şüphesi her geçen gün artıyor.

Ormanlık alandaki dağılmış bavul kime ait?

Bedriye Kılıç'ın kaçıp gittiğini söyleyen kim? Kocası mı, Ağabeyi mi, üfürükçüler mi?

Ormanlık alandaki dağılmış bavul kime ait?

6 Temmuz'dan bu yana yaşadığına dair hiçbir belirti olmayan Bedriye Kılıç'ın bir erkekle kaçıp gittiği bunu da bir üfürükçünün söylediği konuşuldu.

Ormanlık alandaki dağılmış bavul kime ait?

Bunu söylediği öne sürülen üfürükçü Musa Başdağdı. Kendisini çiftçi olarak tanıtan adam Bedriye'nin kayıp olduğunu bile bilmiyorum dedi.

Ormanlık alandaki dağılmış bavul kime ait?

Üfürükçü olduğu söylenen kişi konuştu ''Bedriye'nin kaçtığını Ağabeyinin üfürükçüsü söyledi''

Ormanlık alandaki dağılmış bavul kime ait?

Bahsi geçen üfürükçü bulunmadan önce Muhammet Er bu konuya açıklık getirdi.

Ormanlık alandaki dağılmış bavul kime ait?

Toplum baskısıyla gittiğini bu kişiye inanmadığını, inanmış olsa çocuğunun hastalığı için gitmiş olacağını söyledi.

Ormanlık alandaki dağılmış bavul kime ait?

Musa Başdağdı, kendisini çiftçi olarak tanıtan adam 'Bedriye'nin kayıp olduğunu bile bilmiyorum' derken stüdyodaki eşi Tayfur'un ifadeleri dikkat çekti.

Ormanlık alandaki dağılmış bavul kime ait?

Ormanlık alandaki dağılmış bavul kime ait? Konya'da araştırma yapar ekibe bir izleyici ulaştı.

Ormanlık alandaki dağılmış bavul kime ait?

Programda bugün gündeme gelen bir diğer detay ise Bedriye'nin kayıp olduğu tarihlerde köye yakın bir bölgede atılmış içi eşya dolu bir bavul oluşuydu.

DİĞER GALERİLER

ARAMA

BİZE ULAŞIN