Ormanlık alandaki dağılmış bavul kime ait?

Kocasının yanından kaybolan kiraz işçisi Bedriye Kılıç'ın kaybında cinayet şüphesi her geçen gün artıyor.
6 Temmuz'dan bu yana yaşadığına dair hiçbir belirti olmayan Bedriye Kılıç'ın bir erkekle kaçıp gittiği bunu da bir üfürükçünün söylediği konuşuldu.
Bunu söylediği öne sürülen üfürükçü Musa Başdağdı. Kendisini çiftçi olarak tanıtan adam Bedriye'nin kayıp olduğunu bile bilmiyorum dedi.
Toplum baskısıyla gittiğini bu kişiye inanmadığını, inanmış olsa çocuğunun hastalığı için gitmiş olacağını söyledi.
Musa Başdağdı, kendisini çiftçi olarak tanıtan adam 'Bedriye'nin kayıp olduğunu bile bilmiyorum' derken stüdyodaki eşi Tayfur'un ifadeleri dikkat çekti.