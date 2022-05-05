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Pakistan'a kaçırdığında 13 yaşındaydı! Youtube'da ortaya çıktı

GİRİŞ TARİHİ: 05.05.2022, 16:00 GÜNCELLEME TARİHİ: 05.05.2022, 17:09
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Pakistan'a kaçırdığında 13 yaşındaydı! Youtube'da ortaya çıktı

13 yaşındayken Pakistanlı komşusu tarafından kaçırılmıştı

Pakistan'a kaçırdığında 13 yaşındaydı! Youtube'da ortaya çıktı

Sosyal medyada paylaşımı tepki çekince tanınan Neslihan Örs canlı yayında

Pakistan'a kaçırdığında 13 yaşındaydı! Youtube'da ortaya çıktı

5 yıl önce kaçırıldıklarında kendisi 13 ablası 15 yaşındaydı

Pakistan'a kaçırdığında 13 yaşındaydı! Youtube'da ortaya çıktı

Pakistan'da yaşayan Neslihan Örs'ün ablasına ne oldu?

Pakistan'a kaçırdığında 13 yaşındaydı! Youtube'da ortaya çıktı

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Pakistan'a kaçırdığında 13 yaşındaydı! Youtube'da ortaya çıktı

5 yıl önce kaçırılmadığını eşini sevdiğini iddia eden Neslihan mutlu olduğunu da söyledi

Pakistan'a kaçırdığında 13 yaşındaydı! Youtube'da ortaya çıktı

3 çocuk annesi olan genç kadın Pakistan'a nasıl gitti?

Pakistan'a kaçırdığında 13 yaşındaydı! Youtube'da ortaya çıktı

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Pakistan'a kaçırdığında 13 yaşındaydı! Youtube'da ortaya çıktı

Neslihan Örs'ün annesi Sema Örs'de canlı yayına katıldı

Pakistan'a kaçırdığında 13 yaşındaydı! Youtube'da ortaya çıktı

O dönem kızlarını çok aradıklarını ama izini bulamadıklarını söyleyen anne de şaşkındı

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