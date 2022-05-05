Pakistan'a kaçırdığında 13 yaşındaydı! Youtube'da ortaya çıktı

13 yaşındayken Pakistanlı komşusu tarafından kaçırılmıştı Sosyal medyada paylaşımı tepki çekince tanınan Neslihan Örs canlı yayında 5 yıl önce kaçırıldıklarında kendisi 13 ablası 15 yaşındaydı Pakistan'da yaşayan Neslihan Örs'ün ablasına ne oldu? Türkçe konuşmasına izin vermeyen eşi de canlı yayında 5 yıl önce kaçırılmadığını eşini sevdiğini iddia eden Neslihan mutlu olduğunu da söyledi 3 çocuk annesi olan genç kadın Pakistan'a nasıl gitti? Kendi kimliğiyle gitmeyen Neslihan'ın kararı ne olacak? Neslihan Örs'ün annesi Sema Örs'de canlı yayına katıldı O dönem kızlarını çok aradıklarını ama izini bulamadıklarını söyleyen anne de şaşkındı Komşuları tarafından kaçırılan genç kadın orada kalmaya devam edeceğini söyledi Bunun yanı sıra nikah kıymadıkları da anlaşıldı Youtube kanalında eşim dediği kişinin bakışları dikkat çekti Neslihan orada mutlu mu? Müge Anlı'nın da tepkisini çeken bu olayda ne gelişmeler olacak? O anları izlemek için tıklayın